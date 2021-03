A Városligettől a Vérmezőig: Elviteles finomságok padon ücsörgéshez és nagy sétákhoz

Helyben fogyasztani ugyan nem lehet, ez viszont nem jelenti, hogy finom falatok nélkül kell maradnunk, ha egyszer elhagyjuk a lakást. Budapest zöld parkjaiban tett egészségügyi sétáink alatt útba ejthetünk egy-két, elvitelre is mennyei ételeket és italokat kínáló vendéglátóhelyet, majd jó időben akár el is költhetjük a tarisznyánkba rejtett finomságokat egy hívogató padon. Íme 9 gasztrohely, amelyek elviteles termékei minden városi sétát feldobnak.

A hatvanas éveket éli tovább az 1964-ben nyitott városligeti Pántlika, ahol járványmentes időkben van minden, ami a retróhoz kell: (mű)bőr fotel, kényelmetlennek tűnő székek, piros-fehér kockás terítő, játékok sokasága, kellemesen szocreál bútorok és kiegészítők várnak a Városliget egyik legkedveltebb vendéglátóhelyén. A Pántlika csapata igyekszik mostanság is a maximumot kihozni a csöppet sem egyszerű helyzetből, ízletes fogásaik például akár házhoz is rendelhetők, de élőben, elvitelre is felkaphatunk náluk egy-két finom falatot fél 12 és este 7 között: forró italokkal a hidegebb tavaszi napokra, sörrel és fröccsel a melegebbekre, valamint sétálós menüvel (benne prémium kolbász, pulled pork, savanyúság, wasabis mustár és frissen sült krumpli) járulnak hozzá a városligeti barangolásaink ízélményéhez.

1146 Budapest, Hermina út 47-tel szemben

A jó idő magával hozta a margitszigeti Gasztrosétányon található, a hamisítatlan budapesti nyárhangulatért felelős Stég Pub nyitását, ahol vízipipázni egyelőre ugyan nem lehet, a vízparti séták élményét azért mégiscsak emelheti egy jó pofa csapolt sör és helyben, frissen sült lángos. Déltől este 7-ig tárt karokkal várják a Margitszigeten andalgókat, nézzetek be, ha szívesen falatoznátok egy jót a Duna-parton!

1138 Budapest, Margitsziget

Az elképesztően cuki mókuslogót már messziről kiszúrhatjuk a Várfok utcán sétálva, a kis helyiségbe betérve pedig rögtön megcsap minket a friss finomságok illata. A Mókusch kávézó és tortaműhely közvetlenül a Széll Kálmán tér mellett található, így gyakorlatilag bárhonnan könnyen megközelíthető azoknak, akik feltankolnának egy kis nasival a városmajori séta előtt. A mindig változó kínálatban péksütik, tortaszeletek, piték és pohárkrémek is szerepelnek, amiket a kávék széles választéka kísér, így garantáltan mindenki megtalálhatja a neki tetsző ínyencséget. Külön piros pont, hogy a kávézó hétfőtől vasárnapig, a hét minden napján tele pulttal várja az édesszájúakat, és a városmajori park közelsége miatt, azon sem kell aggódnunk, hogy kihűl a kávénk, amíg odaérünk.

1012 Budapest, Várfok utca 30.

Habár nem kifejezetten a Gellért-hegy közvetlen szomszédságában fekszik a Pékműhely Bartók Béla úti egysége, szívünk hevesebben dobog minden péksüteményükért, így egyszerűen nem hagyhattuk ki őket a felsorolásból. A családi pékséget azzal a céllal hozták létre 2010-ben, hogy a nagyszülők kenyér iránti szeretetét és tiszteletét “belegyúrják” egy finom és egészséges kézműves kenyérbe, és jelentjük, sikerült. A repertoár azóta különféle mennyei péktermékekkel bővült (rumban ázott meggyel tűzdelt kakaós csiga! fokhagymás-tejfölös csavart! vajas kalács!), és finom kávé is kapható náluk, amit épp el lehet szürcsölni a Gellért-hegyig tartó 7-9 perces séta alatt.

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/b

A tavaly nyitott Normafa Síház új lakót köszönthet udvarán: március közepén csapta fel színes food truckjának oldalát a La Cabina Taco Truck csapata, akik a mexikói street food legjavával várják az éhes vándorokat. A név ugyan kötelez, így háromféle taco (vega, csirkés és malacos) is a kínálat részét képezi, de itt nem álltak meg a comidák listázásánál: többek között chili cor carnét, quesadillát, vega burrito bowlt és churrost is kérhetünk tarisznyánkba, aminek tartalmát érdemes egy a városra páratlan panorámát biztosító padon elkölteni.

1121 Budapest, Eötvös utca 59.

Millenáris – Széllkapu park: Bányai By Beans

A Fény utcai piac oldalában található By Beans Coffee igazi kuriózumnak számít a budapesti kávézófelhozatalban, a hely ugyanis a Costa Ricán termesztett kávékülönlegességeket hozza el a II. kerület szívébe. Bányai László kávéit egytől egyig magyar szakemberek segítségével termesztik, szüretelik, dolgozzák fel és pörkölik, a kávézóba érkezve pedig a nagyközönség is megkóstolhatja ezt az egyedi ízvilágot. A hetente változó Bányai-kávék mellett isteni finom édességek, friss péksütik és prémium üdítők várják az arra tévedőket, amelyek tökéletes kísérői lehetnek egy délutáni sétának a pár percre található Millenárisban. Kihagyhatatlan élmény a kávé szerelmeseinek!

1024 Budapest, Fény u. 9.

Április 4-ig elcsíphetjük Budapest egyetlen glutén- és tejmentes, vegán lángost és fánkot kínáló food truckját, méghozzá a Várnegyed lábánál fekvő Vérmező közelében, a Hotel Mercure Budapest Castle Hill hátsó parkolójában. Keddtől vasárnapig tankolhatunk fel a két kedvenc szénhidrátbombánkból, amelyek természetesen a helyszínen frissen sercegnek az olajban. A lángosokat megpakolhatjuk sajttal, tejföllel (sima, laktózmentes vagy vegán változatban is elérhető) és zöldborsó mikrozölddel, míg a fánkokat vegán öntetekkel kérhetjük, és akár a Vérmező padjain ücsörögve is elfogyaszthatjuk.

1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43., a Hotel Mercure Budapest Castle Hill hátsó parkolójában

Az Asztalka a Tabán egyik kultikus úti céljává nőtte ki magát az elmúlt években: ez nem véletlen, hiszen rögtön sok édesszájú törzshelyévé válik már első látogatás után. Népszerűsége az otthonos és hangulatos enteriőrjében rejlik, illetve a finomabbnál finomabb süteményfelhozatalban, amelyben pár alapdarab mellett sok szezonális ízvilág is fellelhető. A cukrászda üzemeltetői arra is figyelnek, hogy minden nap liszt-, cukor- és/vagy laktózmentes nyalánkságok is szerepeljenek a pultban, a jó idő közeledtével pedig remélhetőleg hamar élvezhetjük a fagyikínálatot is az I. kerületi utcákon sétálgatva. A triplacsokis tarte minden csokiimádó számára kötelező!

1013 Budapest, Döbrentei utca 15. (bejárat az Attila út felől)

Kevés jobb dolog van, mint egy kikapcsoló várnegyedi séta, az élményt már csak azzal lehet fokozni, ha mindezt egy finom kávé és sütemény társaságában tesszük. Az Országház utcában található 4minutes café repertoárjában szerepelnek specialty kávék, különleges teák, nyers, vegán és gluténmentes sütemények, hidegen préselt gyümölcs- és zöldséglevek, illetve téli és nyári fagyi is. A magas minőségű kávéiknak köszönhetően a hely népszerű célpont lett az újhullámos kávézók rajongóinak körében, a kifogástalan süteményeik pedig az édesszájúakat is az ujjuk köré csavarták. Látogatás előtt érdemes Facebook-oldalukon tájékozódni az aktuális kínálatról.

1014 Budapest, Országház utca 15.