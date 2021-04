Belvárosi barangolással egybekötött rejtvényfejtés Görbe Márk bestiáriumával

A jelenlegi járványhelyzet miatt a belvárosi sétákat szervező Sétaműhely a privát és online túráin túl egy másik, ötletes módját találta meg városi sétái megvalósításának, amiben a tavaly megalkotott termékük, az Önjáró Sétalap második kiadása nyújt segítséget.

Az Önjáró Sétalap valójában egy kompatibilis módja annak, hogy csoportosan szervezett séta nélkül is felfedezhessük a város minden titkát, történetet rejtő zegét-zugát. Az Önjáró Sétalap egy rejtvényekkel, útvonallal kalauzoló sétavezető füzet, önálló felfedezésre invitáló városi műfaj, ami korosztálytól függetlenül nyújt a pandémia idején is ideális szabadtéri és kulturális kikapcsolódást.

A Sétaműhely, egy évvel ezelőtt, a tavaszi karantén ideje alatt alkotta meg első Önjáró Sétalapját, a Budavári Bagolykeresőt, a sikeres kezdet után most a második, tematikus belvárosi sétát és rejtvényt magába foglaló sétalap debütálására kerül sor a népszerű sétavezető munkája nyomán, Görbe Márk bestiáriuma címmel.

Görbe Márk bestiáriuma azoknak szól, akik szeretik a városi rejtvényeket, akiket mindig is érdekeltek, mit szimbolizálnak a mitikus lények, de megszólítják a gyerekek mellett a felfedező felnőtteket is, akik kíváncsiak a zümmögő kőméhekre, arra ki is lakott a Károlyi-palotában és hogy mi a története a Károlyi-kert bronznyulának.

Ha esetleg nem találtuk még meg a tökéletes húsvéti ajándékot, érdemes körülnézni a Sétaműhely weboldalán, mivel húsvéti akciójuk keretében az Önjáró Sétalapokhoz most bevezető áron lehet hozzájutni, de minden sétautalványukra is 20%-os kedvezmény él.