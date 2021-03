Balkonkertész 1. rész: Környezettudatos vetési tippek kezdőknek (letölthető naptárral)

Megérkezett a tavasz és végre a kertészeti szezon is, amit sok városlakó nagyon várt már, beleértve engem is. A balkonokon a virágok mellett egyre több helyen jelennek meg fűszernövények és zöldségek. Cikkünkben utóbbiak ültetési módszereire térünk ki, ezen belül a magvetésre, ami a palántázásnál sokrétűbb folyamat, de ha jól csináljátok, óriási sikerélménnyel jár. Összegyűjtöttünk egy-két hasznos tanácsot, amit tapasztalt szüleinktől és profiktól lestünk el, hogy segítsünk a kezdő vető-hobbikertész olvasóinknak eligazodni a vetési trükkök és naptárak tengerében, ráadásul mindezt környezettudatosan.

,,Földművelés”

Lehetőleg jó minőségű, kellőképpen aprószemű palántaföldet használjatok, melyben a magok könnyebben csíráznak.

Ha most nem tudtok ilyet beszerezni, akkor az általános virágföldet is feltuningolhatjátok. Először is válogassátok ki a gyökereket, nagyobb darabkákat, de egy konyhai szűrőn átszitálva eredményesebbek lehettek. Ezt követően egyharmad arányban keverjetek homokot a földhöz, ettől finomabb, lazább lesz. Lelkesebbek sütőben 200°C fokon fertőtleníthetik is a keveréket, körülbelül 10 perc sütés után elpusztulnak a különböző gombaspórák.

A tápanyaggazdagabb tőzegért aprítsatok száraz tojáshéjat és kávézaccot, majd forgassátok össze. A tojás nemcsak táplálja a földet, hanem természetes rovarirtóként is funkcionál, a kávézacc nitrogéntartalma pedig segíti a növények hajtásnövekedését és termésképzését. Arra vigyázzatok, hogy a kávézaccal ne essetek túlzásba, mert savanyúvá teheti a talajt. Sokan esküsznek még a szárított banánhéjra, ezt is érdemes finomra darálni és a beültetés előtt megszórni vele a földet. Magas vitamintartalma elősegíti a növények növekedését.

Magvas gondolatok

A magok kiválasztásánál érdemes a hazai termékeket előnyben részesítenetek. A kiváló minőség mellett vásárlásotokkal hozzájárultok a magyarországi agrárörökség életben tartásához.

Mi az ÖMKi (Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet) máriapócsi koktélparadicsomát vetettük el, amely – ígéreteik szerint – üde, édes ízű terményt hoz. Ha van a környezetetekben gyakorlottabb kertész, nála is érdemes érdeklődni, a magok mellett két-három útravaló tanáccsal is gazdagodhattok.

Térjünk vissza a vetési folyamatokra! A magokat érdemes egy-két órára vagy akár egy egész éjszakára beáztatni ecetes, langyos vízbe, ennek köszönhetően előbb fognak csírázni, az ecet pedig fertőtleníti a magokat, így elkerülhetőek a különböző gombás fertőzések. 2 dl vízhez fél evőkanálnyi ecetet keverjetek.

A vetés során, ha aprószemű magokkal dolgoztok, érdemes egy hurkapálcikát segítségül venni a szemek szétválasztásához. Bokros növényeknél (pl.: bazsalikom, menta) 2-3 darabot is rakhattok egymás mellé, szükség esetén utólag tudjátok egyelni a növényeket.

Öko vetés

A környezettudatosságról kertészkedés közben sem kell lemondanotok: a következő tipp nemcsak környezetbarát, hanem pénztárcakímélő is.

Nincs másra szükségetek, mint egy pár tojástartóra. A legfontosabb, hogy a tartók alját minden esetben ki kell szúrni, hogy a felesleges víz eltávozhasson, hiszen a túlságosan nedves talaj miatt beposhadhatnak a magjaink, ami rothadást eredményez. Ezt követően csak fel kell tölteni földdel a tartót, majd a magokat belehelyezni; figyeljetek, hogy kevés föld kerüljön rájuk, ezzel is elősegíthetitek, hogy könnyebben kibújhassanak a sarjak.

Tojástartón kívül használhattok még WC-papírgurigát. Vágjátok ketté, az alját hajtsátok úgy össze, hogy a fölösleges víz elszivároghasson.

Mindkét módszer előnye, hogy a tartóval együtt kiültethető a palánta, hiszen a papír lebomlik, ráadásul a növényt is megkímélitek a mozgatástól, ami gyökérkárosodással járhat. A munka végeztével a címkézésről se feledkezzetek meg.

Vízigény és locsolás

Első öntözéshez készíthettek egy kamillás oldatot (1l vízhez 1dl kamillatea), ami szintén segít a fertőtlenítésben. Ezt követően naponta kétszer kézi permetezővel locsoljátok, hogy ki ne mossátok a magokat. A lényeg, hogy sose száradjon ki a föld, maradjon mindig nedves, de arra is figyeljetek, hogy túlságosan vizes se legyen.

Hőmérséklet

A csírázáshoz meleg, napsütéses helyre van szükség, ehhez megfelelő lehet egy ablakpárkány, de a biztos hatás érdekében készítsetek üvegházat egy használt, áttetsző zacskó segítségével, így a hőfok és a páratartalom is ideális lesz a növények kikeléséhez. Ha nincsen kéznél zacskó, fedjétek le egy üvegtállal. Az “üvegházban” gondoskodjatok a rendszeres szellőztetésről, hogy ne fülledjenek be a magoncok. Ha már megjelentek a csíralevelek, biztosítsatok alacsonyabb hőmérsékletet a sarjak számára.

Növénytársítások

Kiültetés előtt érdemes egy picit utánajárnotok a növénytársításoknak és összeállítanotok egy vetési tervet, hiszen bizonyos növények egymás mellett jobban fejlődnek, míg másokkal párosítva kevésbé. Balkonok esetében hely szűkében vagyunk, így célszerű ezeket a szempontokat is figyelembe vennetek.

Többféle módon párosíthatjátok növényeiteket: 1. hasonló igényűek (fény, víz, talaj), 2. kiegészítő társítás (pl.: napkedvelő, magasra nyúló mellé, alacsonyabb, árnyéktűrőt ültettek), 3. illóolajos növényekkel párosítás, melyek védelmet képeznek a többi növényed számára (pl.: a bazsalikom megóvja a paradicsomot a különféle kártevőktől). A kertTV felhasználóbarát képes kalauza útmutatást nyújt abban, mit mivel javasolt összeültetni.

Kiültetés

A kiültetés a növény fajtájától is függ, általában 6-8 hetesen kerülhetnek ki az ágyásokba. A hidegtűrők (pl.: káposztafélék) már április közepén kiültethetők, míg a melegigényesek (pl.: zsálya, paradicsom) csak május közepén.

Ha az időjárási körülmények ideálisak és növényeitek megfelelően fejlettek, akkor sem szabad egyik napról a másikra kiültetni a palántákat, 3-5 napig szoktassátok őket a környezetváltozáshoz. Napközben kivihetitek napozni őket, de éjszakára kerüljenek vissza a lakásba.

Letölthető vetési naptár

Vetési naptárunkban összegyűjtöttük nektek, mikor melyik magot kell elvetni ahhoz, hogy idén betakaríthassuk a termést. Sikeres vetést kívánunk! Kommentben várjuk az előtte-utána képeket!