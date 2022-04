Zöld szigetek a betondzsungelben: 5 virágzó közösségi kert Budapesten

Mind a környezetvédelem, mind a közösségépítés szempontjából hatalmas jelentőséggel bírnak a budapesti betondzsungelben zöld szigetekként megbújó közösségi kertek.

A kertészkedési szezonban hatalmas az élet Kispest első, önkormányzati támogatással létrejött közösségi kertjében, melyet immáron tíz éve gondoz töretlen lelkesedéssel a helyi lakosság. A panelházak között megbújó, majd’ ezer négyzetmétert felölelő kertben közös fűszerkertet gondoznak, tűzrakóhelyeket alakítottak ki a különféle közösségi programokhoz, illetve gyerekeknek is tartanak biológiaórával egybekötött bejárást az ágyások között. Mindemellett a kert használói törekednek a műanyagmentességre és az újrafelhasználásra, valamint közösségi komposztgyűjtő pontként szívesen fogadják a külső szerves hulladékot is.

1193 Budapest, Irányi Dániel utca és Bem József utca közötti terület

Budapest legaktívabb közösséggel bíró kertje a VII. kerületi bulinegyed közepén rejtőzik egy, a környezetébe tökéletesen passzoló zöld vaskapu mögött. Itt belépve azonban a belvárosban szokatlannak számító zöld oázis fogadja a látogatókat, méghozzá összesen 700 négyzetméteren. A Kisdiófa Közösségi Kertben egyéni és tanparcellákra oszlik a terület, marad azonban hely rovarszállónak, madáretetőnek és -itatónak, sőt, még egy kis kerti tónak is. Komposztátvevő pontként is üzemel a kert, így bárki leadhatja itt szerves háztartási hulladékát a kijelölt időpontokban, de termelői piacokon és workshopokon is részt vehetünk a Kis Diófában.

1077 Budapest, Kis Diófa utca 4.

A Határ úti metrómegállótól egy karnyújtásnyira, a Ferde utcai IBIS hotel hátsó parkjában 2017-ben alakított ki közösségi kertet a Kortárs Építészeti Központ. A nem mindennapi összefogás gyümölcseként ma már 200 nm közös művelésben gondozott területen, valamint 40 db parcellán termel haszon-, gyógy- és fűszernövényeket a helyi közösség, melyek egy része a hotel konyháját látja el mindig friss, szezonális zöldségekkel, ehető virágokkal. A testet-lelket egyaránt feltöltő terápiás kertbe akár a kíváncsiskodó látogatók is benézhetnek, ha éppen találnak ott valakit, aki a növények gondozásával tengeti idejét.

1091 Budapest, Ferde utca 1-3.

Tavaly nyáron nyitott meg Terézváros közösségi kertje a városi betondzsungel közepén, egy Rózsa utcai foghíjtelken. A 850 négyzetméter alapterületű zöld sziget nemcsak konyhakerti zöldségeket, virágokat és fűszernövényeket rejtő ágyásoknak ad otthont, hanem találunk itt egy fapadokkal ellátott közparkot és közösségi komposztálót is. Áprilisban már elkezdett ébredezni a Rózsakert, kibújtak a tavalyról áttelelt hagymák, ribizlik, málnák, a következő hetekben, hónapokban pedig bizonyára zöldbe borul majd minden növény. A pihenőparkban a nap bármely szakában nárciszok közt időzhetünk, de ha éppen gondozzák a kertet, akár ott is körülnézhetünk.

1064 Budapest, Rózsa utca 51-53.

Egy VIII. kerületi parkolóból alakított ki önfenntartó, permakultúrás kertet az Auróra Közösségi Ház, amelynek elsődleges célja – a legtöbb közösségi kerttel szemben – a terület természetes ökoszisztémájának visszaállítása volt. A mikroklíma létrehozásában többek között gombák, földigiliszták, méhek, madarak, bogarak és egy összetartó, tudatos, helyi közösség sietett segítségükre, így mára hűsítő zöldterületet találunk az egykori betonplacc helyén. A klímakertben workshopokat, közös főzéseket és egyéb, változatos programokat szerveznek, az érdeklődőket pedig minden kedden és vasárnap délután 3 és 6 óra között várják szeretettel.

1084 Budapest, Auróra utca 9.

