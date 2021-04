15+ tartalmas szabadtéri program Budapesten és környékén

Ezen a héten is összegyűjtöttük nektek a legjobb Budapest-környéki szabadtéri programokat. Városi séták, zsibvásár, piknik, piacozás, kertépítés, e-bike túra, kutyás programok – töltsétek tartalmasan a hétvégét, persze a járványügyi szabályok szigorú betartásával!

Szabadon a szabadban címmel Föld napi fotózás tematikájú játékra invitál Terézváros Önkormányzata és az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér. Egy kellemesen megejtett, napfürdőzős séta keretében fotózzátok le a kerület természeti csodáit, a fákat, a virágokat, a rovarokat és a madarakat és vasárnap éjfélig küldjétek el a szervezőknek. A beérkezett alkotásokból filmet vágnak össze, ami április 22-én, a Föld napján kerül megosztásra az Eötvös10 és Terézváros Facebook oldalán. A fotók beküldői között az önkormányzat felajánlásával értékes nyereményeket sorsolnak ki, a három legszebb alkotás készítője a zsűri döntése alapján különdíjban részesül.

A Sétaműhely második Önjáró Sétalapja, Görbe Márk bestiáriuma azoknak szól, akik szeretik a városi rejtvényeket, akiket mindig is érdekeltek, mit szimbolizálnak a mitikus lények, de megszólítják a gyerekek mellett a felfedező felnőtteket is, akik kíváncsiak a zümmögő kőméhekre, arra ki is lakott a Károlyi-palotában és hogy mi a története a Károlyi-kert bronznyulának. Az Önjáró Sétalap valójában egy kompatibilis módja annak, hogy csoportosan szervezett séta nélkül is felfedezhessétek a város minden titkát, történetet rejtő zegét-zugát.

Ha a városi kalandozások közben megéheznétek, piknikezzetek egyet a szabadban, összeválogattuk nektek elviteles kedvenceinket a legnagyobb parkok közelében:

Kistermelői zöldségek, gyümölcsök, húsok, sajtok, pástétomok, lekvárok, szörpök, rétes, pékárú, vegán termékek, gasztro különlegességek, cukorkák, édességek, ízesített mézek, design és kézműves ékszerek és kiegészítők, natúr kozmetikumok, ajándéktárgyak, hamburger és még sok minden más vár rátok a Bókay-kertben pénteken 14 és 19 óra között.

Ezen a hétvégén is szeretettel várnak titeket a Szeszgyár-kertnél. Egyelőre még csak a kertépítésben tudtok segíteni, de abban nagy szükség van rátok. Még sok a teendő: közösségi komposztálók építése, föld lapátolás, könnyű szemét szedés, kerti bútorok építése, de az sem baj, ha csak relaxálni, nézelődni vagy kutyát sétáltatni néztek ki hozzájuk. Vihettek komposztot is valamint program és projekt ötleteket!! Arra figyeljetek, hogy a területen egyszerre 10 fő tartózkodhat.

Érdekel titeket hol találtok még a közeletekben közösségi kertet? Nézzétek meg az Ökopest – környezettudatos térképünkön:

Próbáljátok ki a kirándulás egy új formáját a bringanaturával! Kevesebb erőfeszítéssel messzebbre tekerhettek egy e-mtb nyergében, így nem csak csodás helyekre juthattok el, a kerékpározás egy új fajtáját is kipróbálhatjátok.

Program: Erdei e-mtb-ozás a Budai-hegyekben aszfalton és könnyen járható burkolatlan utakon.

Ami lesz: 2021-es Cube e-mtb-ok, bukósisak, túravezetés, szükség esetén technikai segítség, szuper utak, kiscsoportos túrák (1-4 fő), kerékpárok és bukósisakok fertőtlenítése.

Ami kell: Réteges öltözetet, sportcipőt, bukósisak, ha inkább a sajátot használnátok, étel-ital (fél literes kulacsnak van helye a bringákon)

Részvétel díja: 5500-8000 Ft/fő túrától függően.

Ha inkább saját biciklivel indulnátok útnak, fedezzétek fel a Csepel-szigetet két keréken:

Sok finom élelmiszer, kézműves alkotással vár titeket szombaton a 4 éves Római piac. Járjátok körbe a piac minden szegletét, a végén peddig lángossal a kézben távozzatok, mert hát azt kihagyni lehetetlen!

A Capsul Farm workshopokat olyan városlakóknak tervezték, akik szeretnék megismerni a hatékony városi növénytermesztés fortélyait és nyitottak ezeket a gyakorlatban is kipróbálni. Helyszín: Zugló, Fischer István utca 122. A workshop ára: 8000 Ft – minden kertészeti eszköz biztosított, ajánlott a kényelmes meleg öltözet. Jelentkezni a capsulfarm@gmail.com e-mail címen tudtok.

Az esztergomi Rózsakert Étterem a Smoke & Smell BBQ-val karöltve kinyitja az Erzsébet parki teraszukat! Helyben készített mennyei bbq és grill street food ételekkel készülnek nektek. Egyelőre elviteles kiszolgálással, de a jövőben folytatják, igazi piknikként! Lesz bbq marhaszegy, hamburger és házi készítésű grill kolbászok sok meglepetéssel együtt.

Töltsetek egy izgalmas családi napot a páratlan szépségű Esztergomban. Mutatunk hozzá egy-két látnivalót:

Ugyan korlátozott lélekszámban, de ismét fogadhat hétvégente, 9:00-14:30 között lelkes sétáltatókat a tárnoki EbÁrvaház. A menhely gondozói biztosítanak számotokra kézfertőtlenítőt, fertőtlenített pórázokat és rettentően kutyagolni vágyó ebecskéket. Újra lesz lehetőség Ebszerencsezsák vásárlására is, amivel támogatni tudjátok a védencek ellátását. Az önkénteskedés előzetes jelentkezéshez kötött, amit emailben vagy Messenger-üzenetben tudtok megtenni. A kiadós séta és a boldog szempárok felüdülést nyújtanak a testnek és a léleknek egyaránt.

Nehogy azt higgyétek, hogy ilyenkor még nincs hazai zöldség vagy gyümölcs. Rengeteg finomságot találtok minden hétvégén a Czakó Piacon, ami segít a napi vitamin szükségletet bevinni a szervezetbe. 2021-ben a Czakó Kert minden hétvégre készül gasztro témával, amit szakácsaik a szemetek láttára sütnek frissen a kertben. Így nem csak a heti főzéshez tudtok náluk bevásárolni, hanem a hétvégi menüt is haza vihetitek. Most hétvégén egy utolsó téli kedvencetek a gőzgombócot főzik nektek, hogy ezzel együtt űzzétek el a hideget. Gőzölés 9:00-16:00 óráig.

Ha inkább kisvárosi romantikára vágytok a hétvégén tűzzétek ki úticélnak a hosszú múltra visszatekintő Gyömrőt. Számos környékbeli túraútvonal érinti a barátságos települést, de kizárólag a városban is akadnak bőven látnivalók. Egyik fő attrakciója a ma már iskolaként működő, Hild József tervei alapján épült Teleki-kastély. Érdemes sétálnotok egyet a horgászok körében közkedvelt vadregényes, nádassal szegélyezett Tőzeges tó partján is. Ha megéheztetek ugorjatok át a tófürdőhöz, ahol a festői környezet mellett standjaik finom falatokkal várnak benneteket. A kulináris kalandokat az Old Negresco Étterem, a Gyros Büfé Gyömrő Tófürdő, a Rumpus TIKI BAR Gyömrő és a Strand Bazár biztosítja.

Ha más Budapest-környéki bájos településekre is kíváncsiak vagytok, olvassátok el következő cikkünket:

Jó hírünk van azok számára, akik szeretik a hamisítatlan hangulatú bolhapiacokat, kirakodóvásárokat, börzéket! Minden szombaton és vasárnap 7-14 óra között a XI. Budaörsi úti Virágpiac területe zsibvásárrá alakul. Szeretettel várják a kilátogató érdeklődőket, nézelődni vágyókat és „kincskeresőket”. Használt könyvek, régiségek, ruhák, ritkaságok, érdekességek, termelői finomságok egyszóval minden lesz az Budai Zsibvásáron, amit csak a rögtönzött árusok épp kínálnak! Ha feleslegessé vált tárgyaitokat szeretnétek pénzzé tenni, az Budai Zsibvásáron ezt is könnyen megtehetitek! Sőt, az árusító asztalhoz még ingyenes autóbeállás is jár! A zsibvásár tehát hétvégi programnak sem lesz utolsó.

Ezen a hétvégén Tóth Ági, a Nar Gourmet bloggere kumpirt készít, azaz Isztambul egyik legnépszerűbb street foodját. Az óriás sült burgonya belsejét vajjal és sajttal keverik ki, tölteléknek pedig a következők közül ti választhattok (akár mindet IS): majonézes kukorica saláta, párolt zöldborsó, paradicsomszószos virsli, joghurtos céklasaláta, szeletelt olívabogyó, gomba, török savanyúság, majonéz, ketchup. A friss, tavaszi piaci termékekkel megvásárlása után ebédeljetek a Pancson és utazzatok a tányér körül!

A Vidám Dog szeretettel várja a kutyás családokat a XVII. kerületi Merzse-mocsár körüli tanösvény sétájára! Budapest egyetlen igazi mocsara gazdag élővilággal rendelkezik, valódi természeti kincs. A háborítatlanabb vizes élőhely Rákosmente, közvetlenül a ferihegyi repülőtér szomszédságában rejtőzik, a pesti oldalra egykor jellemző mocsaras területek egyik utolsó megmaradt túlélője. A mocsár és környezetének élő- és növényvilágát egy 15 állomásos tanösvény segítségével ismerhetitek meg. További részletek az eseménynél.

Még több kutyás kirándulásra vágytok? Fedezzétek fel a királyréti kilátót Tatyi kutyával: