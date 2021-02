Itt az Ökopest – környezettudatos térkép

Összeállítottuk az Ökopest – környezettudatos térképet, rajta olyan budapesti helyekkel, amelyek segítenek a környezettudatos életmód kialakításában és fenntartásában. Egy helyen megtaláljátok a fővárosi piacokat, zero waste boltokat, közösségi kerteket és komposztpontokat, hulladékudvarokat, valamint használt étolajgyűjtőpontokat.

Gyűjtésünkben találtok piacokat, ahol helyi termelőktől vásárolhatjátok meg a friss termékeket. A piacozást akár egy hétvégi kirándulással is bátran párosíthatjátok, így számos kiváló, fővároson kívüli termelői piacot is megtaláltok térképünkön. Gondoltunk azokra is, akik inkább maguk termelnék meg a zöldségeket, így felsorakoztatjuk a működő közösségi kerteket, melyek nagy részében komposztálás céljából leadható a háztartási zöldhulladék is. A csomagolásmentesség jegyében kigyűjtöttük számotokra a zero waste boltokat is.

A listába összeszedtük azokat a benzinkutakat és élelmiszerüzleteket, ahol a használt sütőolajat átveszik, valamint megtaláljátok a lakossági hulladékudvarokat is, ahol 100 kg-ig ingyenesen adhattok le szelektív hulladékot, használt elemet, izzókat, hungarocelt, de némelyik helyen a lakásfelújításból származó építési törmeléket, festéket, lomokat, gumiabroncsokat is örömmel fogadják. Ezeket igyekeztünk minden esetben feltüntetni számotokra, hogy a megfelelő udvart keressetek fel.

Ha van olyan környezettudatos hely, amit ismertek és nem találtok a térképünkön, küldjétek el nekünk az editorial@funzine.hu-ra vagy írjátok meg kommentben!

A térképet ITT is megtaláljátok.