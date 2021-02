5 lenyűgöző kirándulóhely Budapest környékén, ha kiszakadnál a valóságból

Budapest tőszomszédságában, de még néhány km-re a fővárostól is olyan gyöngyszemekre bukkanhatunk, ahol a táj jellegzetességeinek köszönhetően játszi könnyedséggel érezhetjük magunkat egy sci-fi főszereplőjének, egy szemünk előtt megelevenedett mese szemlélőjének vagy épp úton lévő, felfedező regényfőhősnek.

Gánti bauxitbánya

Budapesttől 65 km-re, a Vértes-hegységben található Gánt település határában egy nem várt, marsbeli tájra bukkanhatunk. A valaha a külszíni fejtésből fakadó uralkodó téglavörös szín egy futurisztikus Mars-expedíció látványát kelti, ahol a sárgától a mély liláig a lehető legtöbb árnyalatban gyönyörködhetünk, amíg a hullámzó felületű, bíborszín bányagödörben járjuk a 13 állomásos tanösvény által kijelölt útvonalat. A vörös-sárga dombokat megmászva páratlan látvány tárul itt a szemünk elé, szakítsunk hát időt, hogy megpihentessük szemünket ezen a nem mindennapi tájon, amit egy 1-2 órás kellemes sétával ismerhetünk meg és járhatunk be az év bármely szakában.

Élénken él bennünk egy kép a Gyűrűk Ura-filmek egyik nyitójelenetéből, melyet akár a sződligeti horgásztavon is forgathattak volna. A vadregényes és mesébe illő horgásztó, melyet mesetóként is emlegetnek, mindössze 30 km-re fekszik a fővárostól, Vác szomszédságában. A bájos jelleget minden bizonnyal a tó partján és annak szigeteire épített apró, nádfedeles, képzeletünkben manó lakta házikók adják. A tóhoz egy eldugott erdei ösvény vezet, így autónkat hátrahagyva vethetjük bele magunkat az ártári erdő adta bujaságba, ahol valóban elakad az ember szava, mikor elé tárul ez a rejtett valóság. Mindez persze nem is baj: a közelben horgászókat és az erdő csendjét nem zavarva magunkba szívhatjuk ezt a tökéletes harmóniát.

A Tatai Fényes Tanösvény személyében egy csakugyan egész évben látogatható, egyedülálló természeti gyöngyszemre bukkanhatunk Budapesttől nem messze. A gyalogosan bejárható útvonal különlegességét nem más, mint a cölöpökre épített 18 állomásos tanösvény adja, mely nem csupán kalauzol bennünket, hanem karnyújtásnyi közelségben tárja elénk a tiszta vizű karsztforrás lenyűgöző növény- és állatvilágát, a láperdő égerfáinak faóriásai közt. A legideálisabb, ha ide készülve a kerékpárt és négylábú társunkat otthon hagyjuk, családostul megváltjuk jegyünket és nekivágunk e páratlan csoda megismerésének, mely mindenki számára tartalmas kikapcsolódásul szolgál majd.

Naplás-tó

A Naplás-tó esetében gyakorlatilag ki sem kell tennünk a lábunkat Budapestről, hogy természet adta kikapcsolódásban legyen részünk, hiszen a XVI. kerületi Cinkota mellett fekszik a szellemesen fővárosi Balatonként aposztrofált Naplás-tó. Autóval, kerékpárral és gyalog is könnyen megközelíthető a teknősmozit kínáló vízpart, ahova jó pusztán ellátogatni azért, hogy a tavat körbeölelő tanösvényt bejárva az ember, szemben a naplementével lógassa kicsit a lábát és hallgassa a vízpart, nádas és fűz szólamaival kísért, kiválóan komponált hangversenyét. Sokat már nem kell várnunk, hogy a tavat felülnézetből is csodálhassuk, hiszen a tó szomszédságában épülő kilátó hamarosan páratlan panorámával ajándékozza majd meg az idelátogatókat.

Erdei séta az Oroszlán-sziklához

A lassan, téli álmából ébredő erdőben tett frissítő sétához egyértelműen a Vuk-ösvényként elnevezett sétautat ajánljuk, mely egy a II. kerületi macis játszótérről induló, 1,5-2 óra alatt bejárható 12 állomásos erdei útvonal az erdőt méltóságteljesen védelmező kőoroszlánhoz. Családosan, óvodás, kisiskolás gyerkőcökkel, de még másodmagunkkal is páratlan élményt nyújthat ez az útvonal, hiszen a természetben való kikapcsolódás interaktív irodalmi élménnyel ötvöződik. Az ösvényen kivételesen nem táblák segítik a tájékozódást, hanem az erre az útvonalra készült Digitális Vándor applikáció, mely Fekete István regénybeli karakterein és az ahhoz kapcsolódó játékos feladványokon keresztül kalauzol bennünket. Ősszel mi is bejártuk ezt az útvonalat, melyről ITT olvashattok bővebben.