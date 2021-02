7 nagykedvenc kezdeményezés, ami könnyebbé teszi a mindennapos környezetvédelmet

A környezettudatossághoz lényegileg szükséges, hogy kicsiben, az otthonunkban kezdjük el apróbb vagy nagyobb fenntartható ténykedéseinket, de ha nagyobb üzletek, bolthálózatok is mellénk állnak, úgy lényegesen könnyebb a törekvéseinket mélyíteni. 7 ilyen kezdeményezést mutatunk, akiknek köszönhetően egy kicsivel könnyebbek az ökotudatos hétköznapok.

Hogy az étolaj ne a lefolyóban végezze

A használt étolaj leadása sok háztartásban okoz fejtörést, és sajnos edukáció hiányában még többen öntik a használt olajat a lefolyóba vagy a WC-csészébe. Ezzel azt is gondolhatjuk, letudtuk a problémát, azonban ha tudatosítjuk magunkban a tényt, hogy egy csepp étolaj akár 1000 liter élővizet is képes beszennyezni, ez egészen új megvilágításba kerül. Ennek megelőzésére országszerte több leadási pontot hoztak létre, ahol örömmel fogadják a használt étolajat, mely később újrahasznosításra kerül. A Biofilter oldalán a MOL és Lukoil benzinkutak mellett a térképes keresőben az ALDI Étolaj Boxait is megtaláljuk, ahol leadhatjuk a használt étolajat, de a Coop térképes keresőjét is érdemes átböngészni, ahol kuponnal hálálják meg, hogy a használt étolaj a megfelelő helyre kerül, nem pedig a lefolyóba. Ha elmerülnétek kicsit a témában, a Biofilter infografikája segít, mi történik a leadott olajjal.

Alternatívák csomagolásra

A környezetvédelem kérdésében a csomagolások mennyiségének és minőségének egy külön témát is érdemes lenne szentelni, annyi pozitív és apró, de annál fontosabb kezdeményezés indult útjára az elmúlt években. Ezen a téren nagyot újított az ALDI, aki a rendes műanyagzacskók mellett biológiailag lebomló zacskókat is kihelyezett például a gyümölcs- és zöldségstandok közvetlen közelében. Mivel éppen a műanyagzacskó az, ami sok esetben csupán egyszer használatos funkciót tölt be, az ALDI ezért is fordított arra figyelmet, hogy az egyszer használatos műanyagok terén újítson. A műanyag csomagolások újrahasznosításában a The Body Shop is élen jár, hiszen a náluk vásárolt kozmetikai termékeket a boltokban kihelyezett gyűjtőládákba tudjuk visszavinni, amelyet a Holofon Zrt.-vel közösen együttműködve válogatnak át és hasznosítanak újra. A kozmetikai termékek csomagolásmegoldásai a Lush-nál is kiemelt figyelmet kapnak, hiszen újrafelhasználható kendőcsomagolásuk lehetővé teszi, hogy olyan kozmetikai termékeket vásároljunk, ami után nem kerül se a kommunális, de még a szelektív hulladékgyűjtőbe se szemét.

A bútorok második élete

A használati tárgyak hosszabb élettartamának biztosításával, a körkörös működésnek megfelelően 2020-ban az IKEA új szolgáltatása robbant be, mely a használt, de még jó állapotú bútorok számára jelent megoldást, annak érdekében, hogy ne a szemétben vagy a lomtalanításokon landoljanak a már nem használt berendezések. Természetesen több alternatíva is van a bútorok újrahasznosítására, újrafelhasználására, de az áruházlánc ezzel az kezdeményezésével egy új szegmenst és lehetőséget is teremtett ebben a kategóriában, ráadásul a könnyű ügyintézésnek megfelelően három lépésben tudunk ezeknek a megunt alkalmatosságoknak új életet biztosítani.

Csak egy kávé…

Az egyszer használatos kávéspoharak ideje lassan leszállóágba kerül, hiszen az utóbbi években számos újrahasználható termosz, kávéspohár jelent meg, melyet egyedi mintáik és környezettudatos voltuk miatt sokan szívesen használnak. Ilyenek a KeepCup, a Cupler, a Boomerang poharai, de a sorból a HuskeeCup poharait szeretnénk kiemelni, melyhez egy egész hálózat is csatlakozott a fenntarthatóság és környezetvédelem jegyében. Annak tetejében, hogy a HuskeeCup poharai egy, a kávéfeldolgozás során keletkezett eredetileg kidobásra ítélt melléktermékből készülnek, egy ilyen pohár birtokában elég a csereprogram egyik helyszínére betérni, átadni poharunkat, hogy aztán egy teljesen új, tiszta pohárba vihessük el a kávénkat.

Az ételpazarlás felszámolására

A vendéglátóhelyek, pékségek kínálatában feleslegesen fennmaradt ételeket a nap vége felé kedvezményes áron vásárolhatjuk meg, ezzel is téve a felesleges ételpazarlás ellen. A Munch weboldalán és applikációján keresztül is böngészhetünk a résztvevő éttermek kínálatából, ahol térképes keresőn választhatjuk ki a hozzánk legközelebb lévő vagy a hazafelé útba eső éttermet, ahol időpontot is megadnak, mikor vehetjük át a vendéglátóhely által kínált ételt, tudva, hogy tettünk egy kis lépést az ételpazarlás ellen.

A palackok útja

Magyarországon évente több mint egymilliárd PET-palack kerül a szemétbe. Tettek már lépéseket ennek csökkentésére, de a hírek szólnak már arról is, hogy 2023-tól kötelezővé válna a PET-palackok visszaváltása, mely nagy változást hozna a műanyagok újrafelhasználásba. És legyen épp műanyag vagy üveg, számos lehetőség mutatkozik, hogy újrafelhasználhatóvá tegyük a háztartásban felhalmozódott palackhulladékot. A műanyagpalackok kiváltására létrejött kezdeményezés, a Vízlelőhely kampány keretében és az azonos nevű applikáción lévő térkép segítségével például ki tudjuk választani, hogy melyik vendéglátóhelyen, irodában, boltban szeretnénk kulcsunkat vízzel újratölteni, ezzel is kiváltva egy újabb műanyagpalack vásárlásával termelődő felesleges szemetet.