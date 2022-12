5 turkáló Budapesten, ahol különleges darabokat találhatunk

Az elmúlt években egyre többen fordulnak a tömeggyártás és a fast fashion boltok elvei ellen, hogy ezzel is törekedjenek egy fenntarthatóbb jövő megteremtésére. A fővárosban már számtalan vintage üzlet és turkáló áll rendelkezésére azoknak, akik a túltermelés csökkentése mellett egyedi darabokat szeretnének viselni a hétköznapokban. Mutatjuk a lehetőségeket!

FRANC

Szeptember elején nyitotta meg kapuit a Margit körút aprócska üzlethelyiségében a FRANC, ahová belépve olyan érzésünk támad, mintha egy másik világba csöppennénk. Ez nagy mértékben köszönhető annak, hogy amerre csak szem ellát, igazi kincsekre bukkanhatunk, legyen szó a 70-es, a 80-as vagy a 90-es évekre jellemző tárgyakról, bútorokról, festményekről, ruhákról vagy kiegészítőkről. A bolt telis tele van egyedi vintage és retró dolgokkal, ezért biztosan nem távoztok majd üres kézzel.

1027 Budapest, Margit körút 16. | Facebook

Royal Vintage Budapest

A Király utcán sétálgatva szinte lehetetlen nem észrevenni a Royal Vintage Budapest kirakatát. Az árukészlet hatalmas, mégis gondosan válogatott, így akár az ismertebb sportmárkák vintage darabjainak széles választékát is megtalálhatjuk az üzletben. Elsőre talán ijesztő lehet ez a fajta ruhamennyiség, ezért érdemes rászánnotok néhány órát a nézelődésre, biztosan találtok majd kedvetekre való darabokat. Ha viszont inkább az online vásárlás hívei vagytok, akkor a webshopjukban is nézelődhettek a több ezer ruhadarab között, melyek tisztán és illatosan érkeznek hozzád. Az árak nagyon kedvezőek, ezért nemcsak a környezetnek, de a pénztárcánknak is jót tehetünk azzal, ha fast fashion üzletek helyett itt vásárolunk.

1077 Budapest, Király utca 77. | Weboldal

Swappis – Ruhaforgó

Budapesten már két helyen, a XIII. és II. kerületben is találkozhattok a Swappis különleges, svéd mintára működő fenntarthatósági modelljével. A koncepció lényege az, hogy a már nem hordott, felesleges ruhadarabjaink ne a szeméttelepen végezzék, ennek érdekében pedig bárki elviheti hozzájuk használt, de jó állapotú ruháit, melyek leadása után 50%-os kedvezményre jogosító kupont kapunk, amiket akár azonnal felhasználva válogathatunk mások korábban leadott cuccaiból. Így a ruhák egy körforgás részeként olyan személyekhez kerülnek, akik a környezettudatosság jegyében újra visszaviszik majd megunt ruhadarabjaikat és remélhetőleg ti is így tesztek majd.

1132 Budapest, Kresz Géza utca 12. | 1024 Budapest, Lövőház utca 28. | Weboldal

Vintage Shop Práter

Amennyiben vintage darabokra vágytok, a Vintage Shop Práter nevét biztosan megjegyzitek majd, hiszen amint beléptek az apró, de annál eklektikusabb butikba, örökre rabjává váltok a kivételes hangulatának és soha nem fogjátok elfelejteni, hova kell mennetek a különleges darabokért. A bolt kínálatában mintha igazi színbomba robbant volna, de a felsők, ruhák, dzsekik, blúzok tömkelegében a stílusok is váltakoznak, szigorúan a retró vonalán. Emellett ki kell emelnünk a nagyszerű kiegészítőket is, ugyanis itt találhatod meg a város legszebb vintage sáljait, ékszereit és táskáit.

1083 Budapest, Práter utca 9. | Facebook

Gönc Luxury Vintage

A Gönc Luxury Vintage egy igazi szerelemprojekt, amely a tulajdonosok környezettudatos és magas szintű divatművelés iránti szenvedélyéből nőtte ki magát. A boltot azoknak találták ki, akik hisznek a prémium minőségű termékek erejében és tartósságában, és nem félnek attól, hogy használtan viseljék őket. Ez egyben azt is jelenti, hogy kicsit ugyan magasabb árkategóriára számíthattok a Gönc üzletében, de garantáltan olyan darabokra lelhettek náluk, amelyek sok-sok éven át elkísérnek majd, így akár egy jó befektetésként is tekinthettek a náluk való vásárlásra.

1088 Budapest, Múzeum utca 9. | Weboldal

Budapest kincseket rejtő adományboltjait is érdemes körbejárni: