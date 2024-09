Nagy őszi turikörkép: 5 budapesti turkáló, ahol beszerezhetjük a legegyedibb kincseket

Az ősz beköszöntével ideje felfrissíteni a ruhatárat is, az új pulcsikat és dzsekiket pedig nemcsak a fenntarthatóság miatt érdemes turkálókban beszerezni, hanem azért is, mert olyan egyedi kincsekre lelhettek, amiket garantáltan nem láttok viszont másokon az utcán sétálva.

Gizmo Vintage

A város közepén, a Blaha Lujza tértől nem messze bújik meg az első pillantásra parányinak tűnő Gizmo Vintage, ami a látszat ellenére egy emelettel is rendelkezik. A gondosan összeválogatott kínálatban a rengeteg szezonális ruhadarab és kiegészítő mellett számos vintage ruha, farmer, könyv, kazetta, lemez, cipő és 90-es évekbeli retró relikvia közül is válogathattok.

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 16. | Facebook

Humana Vintage

Az elképesztően egyedi retro göncöket felsorakoztató Humana Vintage nem hiába vívta ki a budapestiek szeretetét: folyamatosan frissülő árukészletével, ideális áraival és különleges darabjaival hamar nagy kedvenc lett. A fővárosban két helyszínen megtalálható, kimondottan vintage ruhákat forgalmazó boltba ősszel kifejezetten érdemes ellátogatni, hiszen rengeteg retro dzseki, kötött pulcsi, extravagáns lábbeli és mutatós kabát vár.

1085 Budapest, József körút 74.

1052 Budapest, Károly körút 8.

Facebook

LoveChild Vintage Budapest

A helyiek és külföldiek körében egyaránt népszerű LoveBug Vintage szerelemgyereke, a LoveChild Vintage Budapest a belváros szívében kapott helyet és a megszokott minőséggel várja a kincsvadászokat. A választék jelentős része külföldi utazások során beszerzett kincsekből tevődik össze, amit az üzlet tulajdonosa maga válogat össze gondosan, így a ruhaneműk mellett színes csecsebecsék, dekortárgyak és különleges kiegészítők is megbújnak.

1065 Budapest, Hajós utca 19. | Weboldal

Szputnyik shop

A belváros már egyik klasszikusának számító Szputnyik shop egész évben kreatívabbnál kreatívabb second-hand és designtermékekkel várja a vásárlókat, a felhozatalban többek között szerepelnek extra ruhák, jegyzetfüzetek, bizsuk és napszemüvegek is. A gondosan kiválogatott felhozatalban idén ősszel is nagy hangsúlyt kapnak a meleg pulcsik és kiegészítők, de akár egy Fjallraven sapkát, vagy egy Dr. Martens bakancsot is beszerezhettek az új szezonra.

1074 Budapest, Dohány utca 20. | Weboldal

Vedd-add-vidd szociális adománybolt

2022 augusztusában költözött be a Körszálló szomszédságába az adománybolt, ahol a folyton frissülő kínálat böngészése mellett még jótékonykodni is tudtok. A boltban ruhák, kiegészítők és cipők széles kínálata mellett használati tárgyak között is válogathattok, és mivel mindig a szezonnak megfelelő ruhadarabok sorakoznak a vállfákon, most kötött pulcsik, esőálló dzsekik és melegebb nadrágok garmadája vár. Amennyiben nemcsak vásárlásotokkal támogatnátok a nemes célt, lehetőségetek van leadni használt, jó minőségű ruháitokat, ezzel támogatva a bolt fenntartását és a fenntarthatóságot is.

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 45/b | Weboldal

