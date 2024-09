15 vintage és retró vásár Budapesten és környékén az ősz első hónapjára

Kincsvadászok és lelkes gyűjtögetők figyelmébe ajánljuk szeptember 21-ét, amikor is a Marczibányi téri Művelődési Központ falai közt színes bolhapiac kerekedik. Ezen a szombaton a zenei csemegéket kedvelőknek egyaránt terem majd babér, ugyanis a piaccal párhuzamosan lemezbörzét is tartanak.

Ősszel is minden hónapban, egy-egy napsütötte vasárnap alkalmával lesz lehetőségetek kincsek után kutatni a terézvárosi Hunyadi téren. A nagysikerű bolhapiacon, a hétvégék méltó zárásaként, szeptember 15-én is válogathattok jobbnál jobb vintage tárgyak, könyvek, játékok, sporteszközök és divatcikkek között.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool