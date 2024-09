25+ kihagyhatatlan ingyenes program Budapesten szeptemberben

Szeptember 26-29. között rendezik meg a 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált a Millenárison. A díszvendég-ország Franciaország lesz, de a francia alkotók mellett Jón Kalman Stefánsson izlandi íróval is találkozhatunk a fesztiválon. Kiállítás és könyvvásár is várja az érdeklődőket.

Ismét megrendezik a minden évben nagy sikernek örvendő ARC közérzeti kiállítást az újbudai Bikás parkban. A tervezetten szeptember 13-tól egy hónapon keresztül megtekinthető tárlat ezúttal is ingyenesen látogatható éjjel-nappal. A plakátkiállítást megelőző pályázatra összesen 730 alkotás érkezett, melyek egytől egyig az idei év témájára reflektáltak: A CSALÁD? A közparkban a legkreatívabb, legsokoldalúbb, legelgondolkodtatóbb plakátok között sétálhatunk idén szeptemberben is, hiszen már nem is lenne teljes az ősz ARC nélkül.

Minőségi sörökkel, ütős DJ-szettekkel és koncertekkel kapcsol magasabb sebességre a Dürer Kert szeptember 12-15. között. A Kraft Sörfesztiválon találkozhattok külföldi kiállítókkal, és természetesen a hazai sörpiac ismert szereplői is jelen lesznek. A kitelepülő sörkészítők és szaküzletek sok-sok újdonsággal készülnek, így a megszokott kedvencek mellett meglepő új ízeket is kipróbálhattok. A kísérőprogramok ingyenesek, ám ha kóstolnátok, szükségetek lesz fesztiválpohárra és tokenekre. Streetfood-fronton mennyei ételopciók sorából választhattok.

Garázsvásáron sokan járhattatok már, de vajon vásároltatok-e valaha úgy, hogy körülöttetek utcabáli hangulat alakult ki? A hulladékcsökkentés jegyében szeptember 7-én, a Wekerlei Garázsvásár Fesztiválon, 55 udvarban cserélnek gazdát elsősorban gyerekjátékok és ruhák, de kincset jelentő porcelánokra, sőt, könyvekre, biciklikre vagy akár retró bútordarabokra is lecsaphatnak a szerencsés piaclátogatók. Pop-up étel- és frissítőlelőhelyek várnak rátok vásárlás közben, mi több, meglepetés zenei programokkal is kedveskednek a helyszínre látogatóknak.

Szeptember 7-én változatos, minden korosztály számára kikapcsolódást nyújtó programokkal csábít az Újpesti rakpartra az Újlipótváros kulturális falunapjaként is emlegetett Pozsonyi Piknik. Szeptember első szombatján a kultúra mellett a zenéé lesz a főszerep, ám azon túl, hogy két színpadon kitelepülő színházi előadások és koncertek váltják egymást, a látogatókat kézműves vásár és gasztronómiai élvezetek is a helyszínre vonzzák. A Pozsonyi Piknik, amely a városrész, sőt, Budapest egyik legnagyobb civil kulturális rendezvénye, ingyenesen látogatható.

