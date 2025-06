13 varázslatos éjszakai program Budapesten, amit nem érdemes kihagyni nyáron

Egy tucat izgalmasabbnál izgalmasabb esti és éjszakai programot ajánlunk a figyelmetekbe, melyek kivétel nélkül felfrissítik majd a budapesti nyáréjszakákat.

Esti séta az Állatkertben (2025. június 12., 26., július 10.)

Az Állatkertben megrendezésre kerülő esti séták keretében júniusban és júliusban is lesz lehetőség állatkerti szakvezetők kíséretében bebarangolni az állatkertet és megismerni a kulisszatitkokat. Az este során olyan épületek is megnyílnak a kíváncsi látogatók előtt, amelyek napközben nem látogathatók. A séta a Főkaputól 18:30-kor veszi kezdetét és minden alkalommal más-más helyszín kerül fókuszba, ezért is érdemes tehát több alkalommal is ellátogatni az esti sétákra.

Adományboltok Éjszakája | több helyszínen (2025. június 13.)

Június 13-án 17 és 18 órától kezdődően tartják idén az Adományboltok Éjszakáját. Ha már régóta vártátok, hogy éjszakai kincskeresésre indulhassatok, itt a lehetőség! Az eseményhez ezúttal is több fővárosi adománybolt csatlakozott, nem lesz tehát hiány a kedvező áron beszerezhető nagyszerű portékákból.

Mozgás Éjszakája | Hősök tere (2025. június 13.)

Ki tudna ellenállni egy éjszakába nyúló pörgős zumbának, egy izzasztó fitnesszórának vagy egy forró latin táncnak a díszkivilágított Hősök terén? Ha még ettől is többre vágysz, akkor sárkányhajózz vagy SUP-ozz a Városligeti-tavon, ragadj tollasütőt és játssz hajnalig, mászd meg az óriási boulder falat vagy próbáld ki magad az akadálypályán, végül lazulj el a Városliget hűs fái alatt egy jógaórán, június 13-án.

A Mozgás Éjszakájáról részletes információkat ebben a cikkünkben találtok:

Esti séta a Ligetben | Városliget (2025. június 13., 27.)

Június 13-án és 27-én izgalmas, estébe nyúló vezetett sétán ismerhetitek meg az esti fényekbe burkolózott Városligetet. A 18 órakor a Millennium Házától induló programon kora esti fényekben csodálhatjátok meg az épületet és annak mesés rózsakertjét, felfedezhetitek a Magyar Zene Házát, a Néprajzi Múzeumot és a múzeum legmagasabb pontjáról nyíló kilátást az esti fényekkel kivilágított fővárosra.

Kórusok Éjszakája – Hangot a térnek! | Palotanegyed (2025. június 14.)

Június 14-én az immár 13. alkalommal megrendezésre kerülő Kórusok Éjszakája pezsdíti fel a VIII. kerületi Palotanegyedet. Ebből a jeles alkalomból idén is nagy-nagy szeretettel várják több helyszínen, kül- és beltéren is a kórusmuzsikát kedvelőket, illetve azokat, akik különböző műfajú koncertekkel kapcsolódnának ki ezen a júniusi estén.

Mesék Éjszakája | Gellérthegy (2025. június 14.)

Akárcsak a mesékben, hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Mesék Éjszakája június 14-én. A Gellérthegyen található Mesék tisztásán ezúttal is mesemondók és mesét hallgatni vágyó kicsik és nagyok gyűlnek össze és indulnak külső és belső utazásra a meséknek köszönhetően.

Éjszakai evezés a városon át a SUP Budapesttel (2025. június 21., július 12., augusztus 2.)

Júniusban, júliusban és augusztsban is egy-egy alkalommal lehettek részesei, mekkora élmény a fényárban úszó városon át evezni a SUP Budapest csapatával. Ha készen álltok az év leglátványosabb SUP-kalandjára, megtudhatjátok milyen az estére elcsendesedő Duna vizén ringatózni és közben megcsodálni a fővárosi éjszakai pezsgést Budapest legszebb hídjai alatt suhanva.

Napfordulós esti jóga a Filozófusok kertjében (2025. június 21.)

Június 21-én 20 és 21 óra között a nyári napfordulót ezúttal egy esti jóga keretében köszönthetitek a Filozófusok kertjében. Ezen a különleges szabadtéri jógaórán nemcsak ráhanagolódhattok a természet ritmusára, de a könnyed gyakorlatoknak köszönhetően átmozgathatjátok magatokat, közösségi élményt szerezhettek a város felett és madárcsicsergéssel is töltekezhettek.

Múzeumok Éjszakája | több helyszínen (2025. június 21.)

Az ország legnagyobb kulturális rendezvényeként emlegetett Múzeumok Éjszakáját a nyári napfordulóhoz legközelebb eső szombaton, idén június 21-én rendezik meg. A korábbi évekhez hasonlóan idén is teljes erőbedobással készülnek a kiállítóterek, múzeumok és gyűjtemények, hogy különböző koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel tegyék felejthetetlenné ezt a különleges nyárestét.

Lupa Éjszakai Strandröplabda Kupa (2025. június 28., július 26., augusztus 30.)

Ha a strandröpizést és a bulizást szívesen egy tető alá hoznátok, úgy ezen a nyáron a Lupa Beach-en a helyetek! Nyáron három alkalommal is lesz lehetőség éjszakai strandröplabdakupa keretében megmérettetni magatokat 4+1 fős, vegyes csapatokban. A kupa 18:30-kor veszi kezdetét, a döntőre pedig pontban éjfélkor kerül sor.

Esti Wekerle (2025. július 4.)

Július 4-én esti teljesítménytúra keretében kalandozhattok a kispesti Wekerletelepen. A 17 és 22 óra között megrendezésre kerülő program az ikonikus Kós Károly térről indul és itt is ér célba.

Éjszakai bunkertúra a Csepel Művekben (2025. július 5., 12., 19., 26.)

A kánikula elkerülése érdekében nyáron éjszaka, esti fényekben fedezhetitek fel a Csepel Művek területét és az itt található bunkereket. A 18 órakor kezdődő és egészen 22 óráig tartó túrán három II. világháborús óvóhely titkait is megismerhetitek. Az, hogy lebilincselő kalandnak ígérkezik, ahhoz kétségünk sem fér.

Strandok Éjszakája (2025. július 26.)

Július 26-án este ismét visszatér a nyár nagy népszerűségnek örvendő programja, a Strandok Éjszakája. Ezen az estén szerte az ország legszebb fürdői meghosszabbított nyitvatartással és különleges programokkal várják a fürdőzni vágyókat. A dátumot érdemes már most beírni a naptárakba, a részletes információk és a fürdők listája pedig hamarosan elérhető lesz.

