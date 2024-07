9 páratlan esti program júliusra, ami felfrissíti a budapesti nyáréjszakákat

Július 12-én és 13-án este a Budafoki út 70-es szám alatt a már megszokott vintage vásár ezúttal esti kiadással jelentkezik. Talán nincs is hangulatosabb, mint lágy esti szellővel kísérve, jéghideg fröccsel a kézben, a csillagos, nyári égbolt alatt rátalálni a régóta keresett vintage és retró kincsekre. A délután kezdődő és éjszakába nyúló programon nemcsak a remek portékák, de a kellemes zene és a jó hangulat is garantált.

A Fővárosi Nagycirkusz egyedülálló és felejthetetlen élményekkel vár benneteket július 20-án, hiszen a most futó „Csillagok, égbeli tűk” előadást több mint 90 percnyi extra cirkuszi műsorral bővítik ki a Cirkuszok Éjszakája alkalmából. A 19 órától kezdődő lenyűgöző programon akrobatákra, légtornászokra, bohócokra és sok más emlékezetes attrakcióra is számíthattok a legendás épület egyedi varázsában.

Július 6-án 17 órakor szélesre tárja ajtajait a Wekerlei Sufni és egészen hajnali 1-ig be sem zárja azt a látogatók előtt. Erre az esti alkalomra egy laza éjszakai bazárral készülnek az érdeklődőknek, ahol ezúttal is lesznek művészibb darabok, kreatív tárgyak, új életre váró bútorok és kellemes zene is természetesen.

