7 csillagfényes nyáresti program Budapesten a hullócsillagok hónapjára

A Fővárosi Állat- és Növénykert augusztus 22-én este szélesre tárja kapuit az éjjeli baglyok előtt. Ezen az estén állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet és ismerhetitek meg a zárás utáni kulisszatitkokat. Az este során olyan épületek is megnyílnak, amelyek napközben nem látogathatók, érdemes tehát a kíváncsi kalandoroknak ezen az estén erre kanyarodni. A séta kiemelt helyszínei a Mérgesház, a Takarmánykonyha és a Cápasuli, az esti séta pedig a Körhinta melletti kaputól veszi kezdetét 18:30-kor.

Augusztusban megérkeznek a nyári égboltra ünnepet varázsoló Perseida meteorraj hullócsillagai. A Svábhegyi Csillagvizsgálóban augusztus 10-én és 11-én, két egymást követő napon már délután 5 órától izgalmas, interaktív programokkal várnak benneteket. Nappali csillagászat, interaktív gyerekprogramok, bolygószimatolás, csillagkép kirakó, napnyugta után pedig csillagképtúrára és esti csillagvizsgálásra is számíthattok. Sőt mi több, a nap folyamán igazi hullócsillagokat is foghattok majd a kezetekben!

