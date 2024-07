40+ szuper program és nyárbúcsúztató fesztivál Budapesten 2024 augusztusában

Szabadtéri koncertek, nyári fesztiválok, ingyenes programok és augusztus 20-i események is várnak benneteket augusztusban Budapesten! Élvezzétek ki a nyár utolsó hónapját a legjobb fővárosi programokkal!

Kertész/Kópiák – kiállítás // Magyar Nemzeti Múzeum (egész hónapban)

André Kertész magyar származású fotográfus életművének soha nem látott alkotásaiból nyílt kiállítás június végén a Magyar Nemzeti Múzeumban. A szeptember 22-ig látogatható tárlat a fiatal André Kertészt és útkeresését mutatja be a világhírnév előtt. Amellett, hogy a látogatók közelebbről megismerhetik a fotóművész fiatalkori éveit, bepillantást nyerhetnek az analóg fényképezés történetébe is. A kiállítást Kerti fröccs címen beszélgetéssorozat kíséri a hangulatos Múzeumkertben, ahol szakemberek és történészek vitatnak meg a fotózást és annak történetét érintő érdekfeszítő kérdéseket. Emellett fotózással kapcsolatos filmeket is vetítenek a Múzeumkertben idén nyáron.

Ingyenes zenés esték a Ferenc téren (2024. augusztus 1., 8.)

Ingyenes koncertek színesítik meg a fülledt nyárestéket a Ferenc téren minden csütörtökön július 4. és augusztus 8. között. A IX. kerület szívében fellép Másik János és a Zsivány Jazz augusztus elsején, de izgalmasnak ígérkezik Elek István és Gyárfás István koncertje is augusztus 8-án.

BakátsPéntek ingyenes koncertek // Bakáts tér (2024. augusztus 2., 9.)

Nyári péntek estéken, június 28. és augusztus 9. között ingyenes koncerteket csíphettek el Ferencváros szívében, a gyönyörűen felújított Bakáts téren. Az este 7 órakor kezdődő eseményen változatos zenei stílusban alkotó előadók és zenekarok lépnek fel.

Budafoki Pincejárat (2024. augusztus 3.)

Ha szerettek pezsgőt kortyolgatni és közben izgalmas programokon részt venni, akkor ne hagyjátok ki a Budafoki Pincejárat augusztus 3-i eseményét! A programok között igazi gyöngyszem a Pezsgő nyárest jégbe hűtve a Törleyben!, ahol bepillantást nyerhettek többek között a pezsgőkészítés rejtelmeibe, és persze kóstolhattok is a finom buborékos italokból. Ezen a különleges estén exkluzív, vezetett pincetúrán is részt vehettek a Törley Pezsgőmanufaktúrában, és még megannyi izgalmas kaland vár rátok!

kristoaf – ingyenes koncert // PONTOON (2024. augusztus 3.)

Kristoaf tavaly előtt mutatkozott be a ‘stáblista’ című albumával, az újvonalas zenészek egyike. Lírikus dalai keserédesek, a fiatalság láthatatlan inspirációt keresi. Ezúttal új lemezét, az ENSO-t mutatja be nekünk.

100 év meséi – vezetett séta a Városmajorban (2024. augusztus 4.)

Idén nyáron több időpontban is visszarepülhettek az időben a Városmajori Szabadtéri Színpad park- és színháztörténeti sétáján. Idézzétek fel a főváros első közparkjának és az ország első kertmozijának aranykorát, és lessetek be a színház kulisszái mögé! A séta után izgalmas színházi próbákon vehettek részt.

IDMC – Nemzetközi táncworkshop warm-up // Kristály Színtér (2024. augusztus 5-8.)

2025-ben ismét életre hívják az IDMC legendás tánckurzuást, melynek megalapozása idén nyáron kezdődik, az IDMC Nemzetközi Táncworkshop Warm-up elnevezésű négynapos programmal, mely ízelítőt ad a táncolni vágyóknak abból, amire a 2025-ös workshopon számíthatnak.

Gellért-hegyi moldvai táncház (2024. augusztus 7., 14., 21., 28.)

Ingyenes tánc- és énektanítással, valamint élő zenével invitálják az érdeklődőket felhőtlen kikapcsolódásra a Filozófusok kertjében található Gellért-hegyi víztározónál. A nyári táncház tavasztól őszig minden szerdán várja a táncos lábú fővárosiakat, este 7 órától.

Mehringer x 10 éves Akvárium Klub Terasz (2024. augusztus 7.)

Egész nyáron változatos szabadtéri koncerteken vehetünk részt az Akvárium Klub teraszán, melyekre ingyenes a belépés. Augusztus 7-én a Mehringer érkezik a népszerű bulihely teraszára!

Sziget Festival 2024 // Hajógyári-sziget (2024. augusztus 7-13.)

Idén 30. alkalommal jelentkezik a Sziget, Európa egyik legszínesebb fesztiválja, ahol mindenki megélheti a szabadság élményét. Ahol megférnek egymás mellett különböző stílusok, programok és kultúrák, ahová belépve magunk mögött hagyhatjuk a mindennapok gondjait.

Nemzetközi Cigány Dal Napja // Benczúr Ház (2024. augusztus 8.)

A Benczúr Kerti Esték keretében ingyenes koncertekkel ünnepelhetjük meg a Nemzetközi Cigány Dal Napját augusztus 8-án, a meseszép Benczúr utcai palota kertjében. Akik a segítségünkre lesznek az ünneplésben: a Misztrál, a Romengo és Lakatos Mónika, valamint a Parno Graszt. Kezdés 7 órakor.

Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara és a Purcell Kórus koncertje // Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplom (2024. augusztus 8.)

Egy igazán különleges hangverseny érkezik az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplomba Erzsébetvárosban, ahol a reflektorfényben a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara áll majd. A Zenekar megalakulása Vashegyi György karmester nevéhez fűződik, és célja az volt, hogy erősítse az itthoni és külhoni magyarok nemzeti összetartozásának érzését, egyúttal kifejezze a határon túli magyar muzsikusok megbecsülésének szükségességét. A Zenekar hangversenyei ennek megfelelően a nemzeti összefogás kiemelkedő kulturális eseményei. Ezen a Joseph Haydn munkásságát ünneplő estén fellép még a régizene-specialista Purcell Kórus, valamint kiemelkedő szólisták is.

Ingyenes mozi a Bikás Parkban (2024. augusztus 8-9.)

Igazi családi moziélményt nyújtanak a mindig nyüzsgő Bikás parkban zajló filmvetítések: a hatalmas vászon előtt elterülő réten és dombon pokrócok, párnák, piknikszékek várják a közönséget. Olyan kultikus filmeket élvezhetünk, amik tökéletesek egy könnyed nyárestés szabadtéri programhoz. Augusztus 8-án a Mamma Mia 2, augusztus 15-én a Forrest Gump, augusztus 22-én A legnagyobb showman, augusztus 29-én pedig a Guy Ritchie rendezte Scherlock Holmes kerül műsorra. A Bikás park vetítésein való részvétel ingyenes!

Városháza Kertmozi: Kontroll (2024. augusztus 9.)

A 2000-es évek ikonikus magyar filmjét ezúttal a Budapest Városháza hangulatos udvarán, a csillagos ég alatt nézhetjük meg. A film a mese és a valóság speciális keveréke. Van a fenti világ, valahol ott, a mozgólépcsőn túl, és a lenti világ, itt lent a sínek között. A történet főszereplője egy furcsa és titokzatos fiatalember, Bulcsú, az ellenőr, aki a fenti világhoz tartozik, ahol sikeres volt valamikor, ma azonban az alagútban kísérti a sorsot és vezeti kis ellenőrcsapatát.

Hullócsillagok Éjszakája // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2024. augusztus 10-11.)

Augusztusban megérkeznek a nyári égboltra ünnepet varázsoló Perseida meteorraj hullócsillagai. A Svábhegyi Csillagvizsgálóban augusztus 10-én és 11-én, két egymást követő napon már délután 5 órától izgalmas, interaktív programokkal várnak benneteket. Nappali csillagászat, interaktív gyerekprogramok, bolygószimatolás, csillagképkirakó, napnyugta után pedig csillagképtúrára és esti csillagvizsgálásra is számíthattok. Sőt mi több, a nap folyamán igazi hullócsillagokat is foghattok majd a kezetekben!

Wekerlei Bolhapiac és Kézműves Vásár (2024. augusztus 11.)

A havonta egyszer megrendezésre kerülő wekerlei bolhapiac és kézműves vásárra már nem kell sokat várni, augusztus 11-én ugyanis ismét megtelnek kincsekkel a Wekerlei Kispiac asztalai. A piacon ezen a vasárnapon is kereshetitek a szíveteknek legkedvesebb könyvet, a konyhából épp hiányzó eszközöket, ruhákat, játékokat és sporteszközöket éppúgy, mint ritka kincseket.

Gyerekszínház a Ligetben // Városligeti Nagyjátszótér (2024. augusztus 11., 25.)

A Hahota Gyermekszínház, a Görbetükör és a Szép Ernő Színház izgalmas és varázslatos családi meseelőadásokkal várja a 3-10 éves korosztályt a parkban vasárnaponként, délelőtt 10-től. A színes díszletek között zajló mesejátékokat könnyen érthető, verses formátumban adja elő a 3-4 fős társulat, s közben játékosan bevonják a részt vevő gyermekeket is a produkciókba. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Rise Against – koncert // Budapest Park (2024. augusztus 13.)

A Rise Against két év után visszatér Budapestre, a Budapest Park színpadára. A chicagói punk-rock zenekar ütős, augusztus 13-ai koncertjén a legutóbbi nagylemezük, a Nowhere Generation folytatásaként kiadott kislemez dalaival, valamint legnagyobb slágereikkel találkozhatunk.

Ingyenes koncertek a Bacsó Béla utcában (2024. augusztus 14., 28.)

Július 17-től egészen szeptember elejéig ingyenes koncertekkel pezsdül fel és ünnepel a Rákóczi térről nyíló és nemrégiben teljesen megújult Bacsó Béla utca. A kellemes nyáresti koncertek kéthetente szerdánként kerülnek megrendezésre, ahol a hazai alternatív zenei szcéna feltörekvő előadói muzsikálnak a felpezsdülni és kikapcsolódni vágyóknak.

Táncházfesztivál a Budapest Parkban (2024. augusztus 15.)

Augusztus 15-én este érdemes lesz előkészíteni a tánccipőket, majd pedig a Budapest Park felé venni az irányt. A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat augusztusi alkalmán, az Aurevoir. buliját követően folkba borul ugyanis a Park, méghozzá a csillagos ég alatt. A FolkPark Táncházfesztiválon ezúttal is fergeteges bulira, közösségi élményre és maradandó emlékekre számíthattok.

Cinema paradiso Erzsébetvárosban – mozis élményséta (2024. augusztus 15.)

A mozis élményséta az egyik első budapesti mozgóképvetítés legendás helyszínén kezdődik, hogy aztán emblematikus filmszínházakat kutassunk fel. Az anekdotákból kiderül majd, hogy melyik erzsébetvárosi kávéházban mozizhatott először a pesti nagyérdemű; mikor és hol fogadták fehér kesztyűs egyenruhában a filmrajongó közönséget; melyik moziban lakott a Gestapo, és mit ettek és ittak egy szocialista moziban.

Zenélő Budapest – ingyenes szabadtéri koncertek Budapest-szerte (2024. augusztus 16-ig)

Július 5. és augusztus 16. között 60 ingyenes koncert keretében, több mint 100 művész közreműködésével telnek meg muzsikával Budapest ikonikus helyszínei. A jubileumi évad kuriózuma, hogy a műsort az egyes helyszínek építészeti remekműveihez alakították.

Stranger Synths Daytime Party & Piknik by Quixotic // Kertem (2024. augusztus 17.)

Most először nappali buli és piknikezés vár délután 2 órától este 10-ig! Az ország legmenőbb 80s/retrowave buliján egy napra Hawkinsban piknikezhetünk, ahol a 80-as évek hangulatával átitatott legfrissebb mai és korabeli retro slágerekre bulizhatunk. A hangulatért Quixotic, az új retro hullám legismertebb hazai úttörője felel.

Párizsi éjszaka – Zenés-táncos utazás Offenbach zenéjére// Margitszigeti Színház (2024. augusztus 17.)

Offenbach zenéje és egy szimfonikus revüshow, azaz REVÜ WITH THE STARS a Margitszigeti Színházban! A tavalyi nagy sikerű Tango with the stars produkció után ezúttal a francia táncos mulatók és orfeumok csábítóan érzéki világa elevenedik majd meg! Az este folyamán színpadra lép Mikes Anna, Hegyes Bertalan, Suti András, Tóth Katalin, Szőke Zsuzsanna, Stana Alexandra és Szécsi Debóra is. Közreműködik a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara, karmester: Somogyi-Tóth Dániel.

Mesterségek Ünnepe // Budai Vár (2024. augusztus 17-20.)

Augusztus 17-20. között újra a hagyományos kézműves mesterségek, alkotók és kézműves közösségek kerülnek a figyelem középpontjába a Budai Várban. Idén is találkozhatunk kézműves mesterekkel, külföldi alkotókkal és iparművészekkel. Közel ezer kézműves alkotó, látványműhelyek, koncertek, kézműves foglalkozások és gyerekprogramok is várnak. Minden program ingyenes.

Repülőtér éjszakája // Aeropark (2024. augusztus 17.)

Közép-Európa vezető repülőmúzeumában, az Aeroparkban augusztus 17-én is minden perc és pillanat a repülésről szól majd. A programok éjszakába nyúlóan kalauzolják a repülés szerelmeseit a repülőgépek, helikopterek és a különleges földi járművek világában. A minden eddiginél gazdagabb programkínálat mindenkihez közel hozza ezt a különleges világot, legfőképp akkor, mikor bejárjátok a ferihegyi repülőteret, továbbá az ikonikus 1-es terminált.

Makers’ Market // Most Bisztró (2024. augusztus 18.)

A Makers’ Market belvárosi vásárán új márkák mutatkoznak be, közülük többekkel most találkozhattok először, így igazi friss szelekcióra számíthattok. A Makers’ Market Budapest résztvevői a kortárs design élvonalát képviselő tervezők közül kerülnek ki – egy remek alkalom, hogy a szép tárgyak alkotóival személyesen is találkozzatok!

Viadukt Fesztivál // Pesti alsó rakpart (2024. augusztus 18-ig)

Július 26-tól augusztus 18-ig le van zárva a rakpart teljes területe az autós közlekedés számára, és a forgalom helyét a kultúra és szórakozás veszi át. Megrendezésre kerül ugyanis az első Viadukt Fesztivál a Viadukt Bárban és az előtte elterülő Duna-parton. A városlakók rengeteg ingyenes kulturális, kreatív, edukatív és zenei eseményen vehetnek részt, többek között tűzzsonglőrök, ékszerkészítő workshop, szabadtéri jóga és élőzenei koncertek várják az érdeklődőket.

Macskafogó film-zene-koncert // Margitszigeti Színház (2024. augusztus 22.)

Egyedülálló programon vehettek részt augusztus 22-én a Margitszigeti Színházban. A szabadtéri színpad óriás kivetítőjén a Macskafogót játsszák, miközben a filmzenéket élőben kelti életre a Budapest Orchestra Project. Közreműködik a Jazzation, az ország első számú jazz acappella együttese.

Óbudai Kézműves Sörfesztivál // Óbudai Fő tér (2024. augusztus 23-25.)

Augusztus 23-tól 25-ig újra a kiváló kézműves söröké lesz a főszerep Óbuda Fő terén. Az idén 10. születésnapját ünneplő Esernyős szervezésében megvalósuló kézműves sörfesztiválra az ellenállhatatlan street food ételek, a jobbnál jobb koncertek és a gyerekprogramok miatt is érdemes lesz kilátogatni.

Kashmir Fesztivál // Népszínház utca (2024. augusztus 23-25.)

A Kashmir fesztivál idén 4. alkalommal kerül megrendezésre Budapest szívében, a Népszínház utcában. A már jól megszokott módon különleges keleti és magyar gasztrokultúrával és rengeteg gyermek-, valamint családi programmal várnak minden kedves érdeklődőt.

TE!Feszt // Andrássy út (2024. augusztus 23-25.)

Terézváros szeretett fesztiválja idén augusztus 23-25. között költözik az Andrássy útra, ahol fesztiválforgataggal, koncertekkel, kézműves vásárral, színházi előadásokkal és kísérőprogramokkal vár mindenkit. A gyerekeknek varázslatos programokkal készülnek, és természetesen gasztrokülönlegességekből sem lesz hiány.

Dante hajnalban – ingyenes szabadtéri előadás // Filozófusok kertje (2024. augusztus 23-24.)

Pokol és Purgatórium-Paradicsom, Gyabronka József előadásában. A rendhagyó színházi produkcióban különleges módon találkozik az irodalom, a színház, a város és a természet. Danténál sok szó esik a sötétségről, az éjszakáról, a csillagokról, a hajnalról és a világosságról – nem véletlen, hogy a Pokol napnyugtakor, a Purgatórium és a Paradicsom pedig napfelkeltekor hangzik el. Az előadás díszlete a besötétedő, majd kivilágosodó ég és alatta a város.

Saya Noé solo live act // Várkert Bazár, Neoreneszánsz kert (2024. augusztus 24.)

A tavalyi nagy sikerű koncert után ismét a Várkert Bazár Electric Lounge sorozatában Saya Noé. Az énekesnő hangulatos alternatív pop-noir hangzásáról ismert, amely sajátos, kórus hatású énekharmóniákat kever erős, sötét basszusokkal. Zenéjében megjelenik az electronica, triphop, trap, downtempo, uk garage és a house műfaji jellegzetességek is.

Ingyenes Disney-műsor a Margitszigeti Szökőkútnál (2024. augusztus 24-ig)

A Disney idén nyáron egy különleges szökőkútműsorral örvendezteti meg a közönséget. A látványos, fény- és vízjátékkal tarkított szökőkút-show garantáltan hatalmas élményt szerez a gyerekeknek, míg a felnőtteket visszaröpíti a mesék varázslatos világába. A Disney: Történetek nyara című zenés szökőkút-show augusztus 24-ig minden pénteken és szombaton, este 21:15-től ingyenesen megtekinthető Budapesten, a Margitszigeti Zenélő Szökőkútnál.

De Beren Gieren – koncert // Opus Jazz Club (2024. augusztus 24.)

Meghökkentő ritmusok, fülbemászó dallamok és gátlástalan elektronika: augusztus 24-én, a flamand De Beren Gieren koncertjén a szintetizátor, nagybőgő és dob kaleidoszkópja szólal meg, sok-sok impróval és olyan hatásokkal, mint a Radiohead vagy Jon Hassell.

KiscelliFeszt // Kiscelli Parkerdő (2024. augusztus 24.)

Kulturális fesztivál vár Óbudán, a Kiscelli Múzeum alatt, a parkerdő fantasztikus zöld környezetében. A BMZ Magánzeneiskola szervezésében egy igazán hangzatos koncertsorozatra invitálják az érdeklődőket, mely reggeltől egészen estig tart, így megállás nélkül garantálja az érdekes, kivételes és szórakoztató koncerteket, hangszerbemutatókat, workshopokat, interaktív meseszínházat, továbbá a piknikezés örömét családoknak és barátoknak.

Angyalföldi Utcabál // Dagály utca (2024. augusztus 25.)

Kibővített vidámparkkal és játéktérrel, valamint retro vásári forgataggal, gasztronómiai különlegességekkel, gyermek- és sportprogramokkal, sok-sok zenével és játékkal idézhetjük fel a családi rendezvények nosztalgikus hangulatát. Főszerepben a nyolcvanas évek, illetve a kultikus Grease c. film zenéi és hangulata lesz. Az esemény ingyenes!

Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztivál // Szabadság tér (2024. augusztus 27. – szeptember 1.)

Az eddigi nagy sikerű Bor & Pezsgő Fesztiválok után idén 6 napon keresztül újra egy helyen az ország legjobb borászatai és pezsgőpincészetei a Szabadság téren! A nyár legnagyobb belvárosi boros eseményére az egyik legszebb budapesti helyszínen, a Szabadság téren kerül sor.

Dankó udvar kertmozi // A Pogány Madonna (2024. augusztus 28.)

Repüljünk el Józsefvárosból a Balatonra, ahol Ötvös Csöpi és Kardos doktor megpróbálja felderíteni a Tihanyi apátságból rejtélyes körülmények között eltűnt Pogány Madonna aranyszobor hollétét. Közben rengeteg pofon csattan el, ahogy az kell, valamint a vízen, a levegőben és a szárazföldön végrehajtott üldözési jelenetek sem utolsók! Ötvös Csöpi végül – Bencének, a fagylaltos unokájának közreműködésével – felgöngyölíti a bűnügyet, hiszen egy jó nyomozót nem a kora határoz meg!

Ennio Morricone (2021) – ingyenes szabadtéri vetítés // Magyar Zene Háza (2024. augusztus 29.)

Az Ennio Morricone egy 2021-es olasz dokumentumfilm a 2020 nyarán, 91 évesen elhunyt zeneszerzőről. Rendezője az a Giuseppe Tornatore, aki többek között az Oscar-nyertes Cinema Paradisót is készítette. Ekkor dolgozott először a maestróval, együttműködésük pedig további 12 alkotásban folytatódott, így közel 3 évtizednyi munkakapcsolattal és néhány korábbi dokumentumfilmmel a háta mögött nem alaptalanul vágott bele a 156 perces életrajzi megemlékezésbe.

Chill Garden // Róth Múzeum (2024. augusztus 29-ig)

A Róth Miksa iparművész egykori otthonában működő múzeum negyedik alkalommal szervezi meg nyári programsorozatát, a Chill Gardent. Idén designvásár, kertmozi és borkóstoló várja a látogatókat, de fellép a Platon Karataev duó, a Góbi Rita Társulat, a nyár pedig egy irodalmi beszélgetéssel zárul.

Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál // Klebelsberg Kultúrkúria (2024. augusztus 29. – szeptember 1.)

Augusztus 29. és szeptember 1. között igazi nyárbúcsúztató programkavalkáddal vár a Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál a Klebelsberg Kultúrkúria mesés területén. Hogy mire számíthattok? Egy fergeteges parádéra, tele zenével, színházzal, kiállításokkal és gyerekprogramokkal.

Állatkertek éjszakája // Fővárosi Állat- és Növénykert (2024. augusztus 30.)

Augusztus 30-án éjszaka ismét szélesre tárják kapuikat az ország állatkertjei és vadasparkjai. Nem lesz ez másként a Fővárosi Állat- és Növénykertben sem, ahol az elmúlt évek hagyományaihoz méltóan izgalmas programokkal várják ezen az estén a családokat. A látványetetéseken, szakmai vezetéseken és bemutatókon túl éjszakai kulisszatitkokat is megismerhetnek az állat- és növényvilág iránt érdeklődők.

1984 – cirkuszszínház // Marczi (2024. augusztus 30-31.)

Távol tudunk-e maradni a hírözöntől, az egymásnak homlokegyenest ellentmondó információktól? Mi az igazság? Hogyan értelmezzük a körülöttünk burjánzó káoszt? Vagy jobb-e, ha irányított információkhoz jutunk csak? Hogyan találom meg magam, ki vagyok én? Van-e még a Földön érdek nélküli szerelem? A TRIP és a KULT2 George Orwell 1949-es regénye alapján készült cirkuszszínháza erre a helyzetre ad választ, a cirkusz és a színház mellett kortárs tánccal és vetítéssel.

Bartók Feszt’ // Gellért tér & Műegyetem rakpart (2024. augusztus 31. – szeptember 1.)

A Bartók-negyed szellemisége hívta életre az augusztus 31-én és szeptember 1-jén megrendezésre kerülő Bartók Feszt’-et, melynek a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart ad otthont. Izgalmas workshopok, panelbeszélgetések és a legmenőbb hazai zenekarok invitálnak benneteket erre a városi ünnepre.

