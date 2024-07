Hatalmas programkavalkáddal készül idén Európa legszínesebb fesztiválja, a Sziget

A Nagyszínpad zseniális programjai közül idén is mindenki szemezgethet kedve szerint, hisz olyan sztárok koncertjeit ígéri, mint a szupersztár Kylie Minogue , generációjának egyik legsokoldalúbb előadója, Halsey , az Oasis első lemezanyagával érkező Liam Gallagher , a hatalmas show-jairól ismert DJ, Martin Garrix , a kortárs pop legegyedibb hangú ikonja, Sam Smith , valamint a modern elektronikus popzene legkurrensebb producere, Fred again.. , hogy csak néhányat említsünk.

