Könnyed nyári kalandok a szabad ég alatt: 9 júliusi fesztivál és program, amit nem érdemes kihagyni

A Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár által életre hívott Zsámbéki Blues Piknik július 26-tól két napon át várja (nem csak) a blues műfaj rajongóit. A helyszín nem mindennapi, a romtemplom melletti szabadtéri színpad és környéke változik alkalmi fesztiválhelyszínné. A fellépők között helyi tehetségek és vendégzenekarok zenélnek a közönségnek, emellett múzeumlátogatáson, műemléki sétán, gyalogtúrán és kézműves foglalkozáson is részt vehetnek a rendezvény iránt érdeklődők. Sőt, akár íjászatban is próbára tehetik magukat. Ha szeretitek a zenét és nem jártatok még Zsámbékon, itt az alkalom!

A Zsolnay Fényfesztivál keretében ismét grandiózus fényinstallációk és fényművészeti alkotások csábítanak Pécsre. Pár napra színes köntösbe bújik a belváros: épületek homlokzatai, hangverseny- és dísztermek falai kelnek életre. A július 4. és 7. között megrendezésre kerülő esemény látogatói beléphetnek egy elvarázsolt fényerdőbe és egy disztópikus sci-fi világ kapui is megnyílnak előttük. A rendezvény több mint 30 helyszíne rengeteg meglepetést rejt, aktuális újdonságként a mesterséges intelligenciát is bevetik a szervezők. Az élmény akkor lesz teljes, ha végigjárjátok a Fény Útja 20 állomását.

Idén is Nagykovácsi erdei cserkészparkja ad otthont a természetközeli Kolorádó Fesztiválnak, amely a főváros környékén kikapcsolódni vágyók egyik kedvenc nyári programjává nőtte ki magát az évek során. Olyan hazai és nemzetközi sztárfellépők sora érkezik idén a fesztiválra július 3-6. között, akik változatos zenei stílusokat képviselnek. Krúbitól a kortárs elektronikus zenében utazó Nicola Cruzig, a Platon Karataevtől az ipari techno élharcosaként számontartott Blawanig, igazán sokszínű a felhozatal, de persze a „nemzenés”, táncos, színházi, civil, összművészeti programok és panelbeszélgetések közül is érdemes szemezgetni.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool