Íme legjobb offline és online programok a hétvégére – november 5-8.

Rendhagyó budapesti programajánlónkban főként kiállításokat, vásárokat, sétákat és hétvégi piacokat ajánlunk, de találtunk néhány koncertet is, melyek megfelelnek a friss korlátozó szabályoknak. Gyűjtöttnünk nektek online programokat is, arra az esetre, ha inkább otthon maradnátok.

Csütörtöki programok

„Nézd meg Magyarország első játéktörténeti kiállításán a több száz gaming relikviát és figurát, majd próbálj ki kortalan, legendás játékokat valódi, működő retró konzolokon!”

A Magyarország Felfedezése Alapítvány pályázatot hirdetett a szociofotó és szociográfia hagyományait ötvöző, a mai magyar (határon innen és túl) társadalom, illetve a magyarsággal együtt élő társadalmak fontos csoportjait és jelenségeit bemutató fotósorozatok készítésére. A szakmai zsűri véleménye alapján kiválasztott 19 pályamű a Budapesti Corvinus Egyetemen rendezett díjátadó és kiállítás után vándorkiállításon kerül bemutatásra, ennek állomásaként tekinthetők meg a képek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár aulájában.

A Magyar Festészet Napján 2012. óta minden évben egy 40 év alatti festőművész kapja a mára nívós elismerésnek számító Maticska Jenő díjat. A fiatalon elhunyt nagy tehetségnek kikiáltott Maticska Jenő a nagybányai festészet kimagasló alakja lehetett volna, de rövid élete során is izgalmas egyéni világot teremtett és számos nagyszerű művet alkotott. A díjat eddig elnyerő alkotók reprezentatív tárlatát október 27.-től láthatják az UP Galériában.

A hét vége felé közeledve rendszeresen különleges borok megkóstolására invitál a Citadella sétány. November 5. és 8. között biztosan megtalálod ott a HedoNick pincészet, a Paulus borház és a Borháló portékáit, és természetesen finom falatokban sem lesz hiány, hála például a Casa Piadina és a Citadellove Terasz elhivatott csapatának.

Pénteki programok

„Pénteken és szombaton vásárt tartunk a Madách téri üzletünkben. A műhelyben összegyűlt ruháinkat vásárolhatjátok meg nagyon szuper áron, már 1000 ft-tól lesznek beszerezhető rucik. 🙂 Amire számíthattok: sosem viselt mintadarabok, fotózáson használt ruhák, secondhand darabok tőlünk ❤”

A pénteki hosszított nyitvatartások alkalmával 17.30 órától Fehér Dávid, a Sean Scully: Átutazó – Retrospektív kiállítás című tárlat kurátora tart tárlatvezetést.

Immáron két éve, hogy itt vagyunk a Krúdy utcában! Ennek alkalmából két napos lezárós bulival készülünk nektek: péntek nyitástól, egészen szombat zárásig tart a kincskeresés, zenebona és ünnepelés!

A Harmónia Jazzműhely kérésére ismét összeáll a legjobb és legkedveltebb jazzgitárosok közül három a BJC színpadán. László Attila, akinek a zenéi frissek és elegánsak, harmóniában gazdagok, lüktetőek, Juhász Gábor, aki számos nemzetközi zenésszel is együtt dolgozott, sokféle stílusban játszik, hol visszafogott, lírai, elmélyült gitározását, hol rockos virtuozitását élvezheti a közönség, valamint Gyárfás István „Gyafi” a magyar swing gitározás egyik legjobbja, aki megannyi nagynevű muzsikussal dolgozott együtt, kimagasló technikai tudásáról és vitalitástól duzzadó játékáról ismert.

Szombati programok

Bemutatkozik a Varga család Iharosberényből: „Kis falunk a somogyi lankák között, gesztenyeerdők ölelésében bújik meg. Családunk második generáció óta foglalkozik, őstermelőként, gesztenyetermesztéssel. Gesztenyésünk egy része szüleink illetve általunk telepített, de kóstolhatnak 80-100 éves fáink gyümölcséből is.”

Támogasd a helyi kreatív tervezőket, vásárolj magyar termékeket. Szépségápolás, lakberendezés, ajándék, finomságok. A rendezvényre a belépés ingyenes.

Immár kilencedik alkalommal rendezzük meg baráti összejövetelünket. Fotókiállítás, előadások, verseny utazási és makett nyereményekkel és sok-sok más érdekes program! Kiemelt téma: Egy korszak vége: búcsú a Jumbo-érától.

Sétánk során közösen fedezünk fel néhány, a Városligeti fasoron és környékén található lenyűgöző villaépületet, templomot és lakóházat. A Városligeti fasor valaha módos polgárok nyaralóvilláinak adott otthont, melyek közül több a szecesszió stilizált növény- és állatmotívumait vonultatja fel. A szecesszióra jellemző vonalasan kígyózó ornamentikával és szabadon áramló formákkal nemcsak a homlokzati díszítéseken vagy kovácsoltvas kerítésrácsokon találkozhatunk sétánk során, hanem több egyházi és világi épület ablakain és mozaikjain is felfedezhetjük az art nouveau forma- és díszítményvilágát.

A budafoki pincerendszer a világ egyik legnagyobb ma is működő, összefüggő pincerendszere. Teljes hossza kb. 120 km, melyben a mai napig is borral és pezsgővel foglalkozó neves hazai cégek tevékenykednek.. A Záborszky Kúria területén átadott Borváros nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a maga teljességében mutassa be a bor csodáját: együtt mindazzal a történelmi és kulturális hagyománnyal, amelytől elválaszthatatlan.

Kíváncsi vagy, hol és hogyan gyártották a légszeszt? Túránk során bepillantást nyerhetsz a magyar gázgyártás fellegvárába, annak hétköznapjaiba és ünnepeibe.

Újbuda kanyargós utcái, terei, kávéházai telis tele vannak irodalmi, kulturális örökséggel, történetekkel. A 10 éves Irodalmi Szalon és Újbuda így közös irodalmi sétát indít, mely során nemcsak kerületünk nevezetes helyszíneit és történeteit ismerhetjük meg jobban, de az irodalmi műveket is.

Vegyük észre a jót is: különleges zenei élmény kínálkozik szombaton az iFben. A délutáni klasszikus négykezes zongora koncert után este a világ (egyik) legjobb jazz zongoristája zenél.

Ripoff Raskolnikov személyében a néhai K&K térség egyik legjobb dalszerzőjét tisztelhetjük. Bob Dylant és Tom Waitst idéző dalai, szuggesztív személyisége és kiemelkedő muzikalitása a hazai pop-rock szakma jelesei számára is példa. Rajongói és tisztelői között ugyanúgy elfér Ferenczi Gyuri, mint a Quimbyből Kiss Tibi és Varga Livius, vagy Frenk. Zenéje főleg az amerikai folklórból gyökerezik, de, ahogy a fent emlegetett kortársainál, az ő esetében is millió más forrást fel lehet fedezni, akár a számára meghatározó Muzsikás korai lemezeinek lenyomatát is.

Vasárnapi programok

Mindenki másért, másként jár piacra, de aki egyszer belekóstol, biztosan rákap – hisz baráti beszélgetések közepette sokkal jobban telik a vásárlás – arról nem is beszélve, hogy beszerző körutunk közben (után) elfogyaszthatunk egy finom ebédet réglátott vagy esetleg új ismerőseinkkel és a friss, minőségi alapanyagok beszerzése máris egy izgalmas hétvégi programmá válik.

Akár örökbefogadáson, akár ideiglenes befogadáson gondolkozol, önkénteseink segítségével azon leszünk, hogy elmeséljünk mindent, amit csak tudni szeretnél a kutyás életről, hogy miként készülj fel a gazdis, ideiglenes befogadói létre, helyben válaszolunk minden kérdésre, kétségre, ami felmerül benned! Jelen lesznek már bemutatkozott és rajongott mentvények, de készülünk egy-két meglepetésvendég-ebbel is.

Vasárnap ismét közösségi piaccá alakul a IX. kerület talán legnépszerűbb romkocsmája, a Tűzoltó utcai Élesztőház. Ez alkalommal nemcsak magyar őstermelők kézműves termékei közül válogathatunk, hanem elkölthetünk egy kiadós libaebédet is a Csöglei Sonka jóvoltából. A piac reggel 9-től délután 2-ig várja a környezettudatos vásárlókat, érdemes vászonzsákokkal felvértezve érkezni, hiszen garantáltan több mindennel távozol majd, mint ahogy eredetileg tervezted.

Chopinnel és Sosztakoviccsal folytatódik Csalog Gábor sorozata november 8-án, a BMC Koncerttermében. A koncert első felében részleteket hallhatunk Chopin: 24 Prelűd Op. 28, illetve Sosztakovics: 24 prelúdium és fúga Op. 87 című műveiből. Az est második részében Chopin utolsó zongoraszonátája, a négytételes H-moll szonáta szólal meg a zongoraművész tolmácsolásában.

Remek filmekre számíthatsz az Európai Art Mozi Napon, amit a kontinens több száz művészmozijában november 8-án hoznak tető alá. A cél, hogy felhívják a figyelmet a művészmozi mint kulturális és közösségi tér fontosságára. A Művész Art Moziban díjnyertes filmek, új produkciók és két új hazai alkotás premier előtti bemutatója vár.

Online programok a hétvégére

A V4-es országok nemzetközi hírű művészeire fókuszál idén november 2-7. között a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál, ahol olyan kiválóságok adnak koncertet, mint Marcin Dylla (PL), Pavel Steidl (CZ), Karol Samuelcik (SLO) és Csáki András (HU) és bemutatkoznak remek fiatal művészek is, köztük a „gitár-Oscart” nyert, GFA-díjas Tritonus trió és azt is megtudhatjuk, milyen egy kilenchúros gitár.

November 6-16. között érkezik idén a 18. Olasz Filmfesztivál – Mittelcinemafest a budapesti Puskin moziba, illetve országosan a távmoziba. A Budapesti Olasz Kultúrintézet és az Istituto Luce-Cinecittà közös rendezvényén 13 kortárs olasz alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal.

Az előadás – egy rejtéllyel – a lelki eredetű testi panaszokkal foglalkozik. Rejtély orvosnak, rejtély a páciensnek és a terapeutának egyaránt. Kezdetben páciensként nehéz tudomásul venni, hogy amit testünkben érzünk, az magánéletünkkel, élettörténetünkkel, érzelmeinkkel állhat kapcsolatban.

