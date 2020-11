Márton-napi lakomák: 9 étterem és program, ahol finom libaételekkel várnak

Szent Márton napja a paraszti év vége, s egyben a bőséges falatozás ünnepe. A néphiedelmekkel átszőtt alkalmon, ahogy minden évben, idén is mennyei falatokat varázsolnak elénk Budapest neves vendéglátóegységei. Megadnád a módját az ünneplésnek? Olyan helyeket válogattunk össze, ahol az ételsoron kívül a hangulat is átlagon felüli.

A Jardinette Kertvendéglő 2001 óta szolgálja ki a budai étterembe járó közönséget. Kínálata az elfeledett budai ízeket idézi, melyek mellett izgalmas hazai alapanyagokból készülő, újító ételek is megtalálhatóak. Nagy kedvenc a mindannyiunkat meghitt családi ebédekre emlékeztető bivalygulyás, és sütik közül a Dédi csupa dió tortája. A Jardinette lelke tágas télikertje –elszórt asztalaival– kilátással a gesztenyefás kertre. A november 6-22. között zajló Márton-napi libalakomákon a libaleves maceszgombóccal, a ropogós libacomb és Buda legjobb flódnija is a kínálat része lesz. Kérésre ételeiket akár házhoz is szállítják. Weboldalukon az ízek világában és gasztrokulturális programok között böngészhetünk. Ízek. Fák. Barátok. Jardinette.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136.

November 7-én szombaton a Szabadság tér szomszédságában található Budapest Bisztró Csárdában is megülik a Márton-napot! Az étteremben élő jazz-zenével és ötfogásos degusztációs menüvel várják a Mártonokat ünnepeli vágyó vendégeket, valamint két pohár villányi bor is jár a vacsorához, melynek ára 7990 forint. A fogások között olyan különlegességeket találunk, mint a libamájas creme bruleé csicsókás házi brióssal, a liba pho leves üvegtésztával és pácolt tojással vagy a libaburger diómajonézzel fügemustárral és birsalmás coleslaw-val.

1051 Budapest, Vécsey utca 3.

Vasárnap ismét közösségi piaccá alakul a IX. kerület talán legnépszerűbb romkocsmája, a Tűzoltó utcai Élesztőház. Ez alkalommal nemcsak magyar őstermelők kézműves termékei közül válogathatunk, hanem elkölthetünk egy kiadós libaebédet is a Csöglei Sonka jóvoltából. A piac reggel 9-től délután 2-ig várja a környezettudatos vásárlókat, érdemes vászonzsákokkal felvértezve érkezni, hiszen garantáltan több mindennel távozol majd, mint ahogy eredetileg tervezted.

1094 Budapest, Tűzoltó utca 22.

A Paris Budapest Étteremben egy hétig tart a Márton-nap. November 9. és 15. között Soskó Zoltán séf olyan menüvel vár, amely a hagyományokhoz híven a libát helyezi középpontba: lesz füstölt libamell fügével és krutonnal, libamellpaszternák tarte-tal és vörösáfonyával, és ínycsiklandó lúdlábtorta. Ez persze nem minden, hiszen a vendégek naponta négy előétel, négy főétel és négy desszert közül választhatnak 12 és 21 óra között. A három fogás ára 4900 Ft + szervízdíj, ami tartalmaz egy csésze teát vagy kávét és egy pohár szénsavas vagy szénsavmentes vizet. Az ételsor mellé a hagyományokhoz híven borpárosítás is választható, a páratlan kilátás a Budai Várra és a Lánchídra csak hab a tortán! November 15-én egész napon át tartó libabrunch-csal várják a vendégeket, azaz a klasszikus fogások mellett libaételeket is kínálnak majd. A biztonság kedvéért a brunch asztalszervíz formájában valósul meg.

1051 Budapest, Széchenyi István tér 2.

November 11-én a híres Gyertyafény Expressz impozáns, szalon-, bár-, és nosztalgia-étkezőkocsikból álló, exkluzív szerelvényén költheted el Márton-napi vacsorád. A libaételek jegyében összeállított menü csak a kezdet, háromórás program és nem mindennapi élmény vár ugyanis a vacsoravonat vendégeire. A felejthetetlen gasztronómiai kalandot ígérő estén első osztályú ételeket és hozzájuk illő, minőségi borokat szolgálnak fel, miközben a Nyugati pályaudvarról induló vonat Nagymaros felé robog. A visszaúton zenés programmal kedveskednek az utazóközönségnek, akik az Emerton- és Fonogram-díjas Szűcs Gabi műsorát élvezhetik. Az énekesnő repertoárjával a jazz és a swing műfajának kiemelkedő alakjait idézi meg, Ella Fitzgeraldtól Frank Sinatráig.

1065 Budapest, Nyugati Pályaudvar

A nyár nagy kedvence ősszel is tárt karokkal és jobbnál jobb programokkal vár Óbudán! November 12-én csütörtökön például Márton-napi borkóstolót tartanak, amelynek sztárvendége a szekszárdi Pastor Pince borásza, Juhász Tibor lesz. A rendezvény egy interaktív borkóstolóval indul, amelynek részét képezi majd Juhász Tibor előadása és a Pastor Garage Winery borainak megkóstolása, de persze a mennyei libafalatok sem maradhatnak el: a vendégek libás hidegtálról csipegethetnek a finom borok mellé.

1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 125.

Az újlipótvárosi Budapest Jazz Clubban négy napon keresztül ünnepelhetjük Márton neve napját, egyben finom libafalatokkal bosszulhatjuk meg a libák árulását. A legenda szerint ugyanis Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, hogy ne tudják püspökké avatni, ám a libák leleplezték hangos gágogásukkal. Most, hogy már azt is tudjátok, miért eszünk libát november 11-e környékén, már csak asztalt kell foglalnotok, hogy végigegyétek a BJC különleges ünnepi menüsorát!

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 7.

A házias ízeiről ismert, nagymamáink otthonának varázslatos hangulatát idéző Náncsi Néni Vendéglője isteni finomságokkal készül a Márton-napra. A november végéig tartó libanapokon minden földi jó terítékre kerül, ami csak az őszi ünneppel összefüggésbe hozható. A kínálatban libamáj-ízelítők, tunkedli, libaleves maceszgombóccal, libamájleves, töltött libanyak és ropogósra sült libacomb is található, a lista pedig közel sem teljes. A konyhában sürgő-forgó csapat olyan választékról gondoskodik, amelyben te is megtalálod az ízlésednek megfelelő harapnivalót. Kérhetsz vaslábasban sült sóletet, kemencében ropogósra sült, egész pecsenyelibát, vadasan elkészített libamellet vagy ludaskását is, míg a libához passzoló desszert gesztenyepüré lesz.

1029 Budapest, Ördögárok utca 80.

A Magyar Fesztivál szervezésében, a Jagelló úti Gesztenyés-kertben kerül megrendezésre a várva-várt Márton-napi Libanapok. A november 13-15. között megvalósuló gasztronómiai program nélkül nehéz lenne elképzelni az évszakot, és bár a rendezvény szabadtéri, a kint uralkodó hőmérsékletről melegszívű vendéglátás tereli el a figyelmet.

1124 Budapest, Jagelló út