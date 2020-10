Online rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivált – Íme a program!

A V4-es országok nemzetközi hírű művészeire fókuszál idén november 2-7. között a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál, ahol olyan kiválóságok adnak koncertet, mint Marcin Dylla (PL), Pavel Steidl (CZ), Karol Samuelcik (SLO) és Csáki András (HU) és bemutatkoznak remek fiatal művészek is, köztük a „gitár-Oscart” nyert, GFA-díjas Tritonus trió és azt is megtudhatjuk, milyen egy kilenchúros gitár. Magyarország első online fesztiválja biztosan nem marad el, a koncertek az interneten követhetők jegy-, vagy bérletváltás mellett.

Eötvös József Liszt-díjas gitárművész, a Zeneakadémia tanszékvezető tanára hét éve alapította a fesztivált, amely bemutatja a hangszer és irodalmának sokoldalúságát és kiemelkedő művészeit és évről-évre összegyűjti a klasszikus gitárzene, de általában a gitár, mint hangszer szerelmeseit. A szervezők bíznak abban, hogy az idei rendhagyó módon online megrendezett fesztivál olyanokat is meg tud szólítani, akik eddig személyesen nem jöttek el a Zeneakadémiára meghallgatni a koncerteket.

„A gitárhoz, mint hangszerhez, mindenkinek fűződnek élményei, ez az egyik legnépszerűbb választott hangszer a kisgyermekek között a zongora mellett. Mivel számos műfajban megjelenik, szinte nincs olyan ember, aki valamilyen módon ne kapcsolódna a hozzá. Amit a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztiválon hallhatunk, az a legnemesebb klasszikus gitárzene mind technikailag mind zeneileg és a gitárirodalom alfája és omegája. Bármilyen műfajú zenét játszó gitáros vagy gitár iránt érdeklődő hallgató tehát biztosan meríthet belőle útravalót” – mondta el Eötvös József Liszt díjas gitárművész, a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál alapító-művészeti vezetője.

Idén a fesztivál művésze lesz a hangszer páratlan, legendás virtuóza, Pavel Steindl (CZ), akit a Guitar magazin 2004-ben az év gitárosának választott. Fellép a világ egyik legtehetségesebb és legismertebb gitárosa, Marcin Dylla (PL), akinek lemeze (Naxos) bekerült a világ tíz legjobb albuma közé. A Mucha Quartettel közösen színpadra lép a Pozsonyi Zeneakadémia fiatal és páratlan tehetségű professzora, Karol Samuelcik. Hazánkat egyik legsikeresebb klasszikus gitárművészünk, a Zeneakadémia tanára, Csáki András képviseli, aki Japántól Észak-Amerikáig elkápráztatta már a közönséget.

A fiatal művészeket is gondosan válogatták a fesztiválprogramba. Ami sportban az olimpia, az gitárzenében a GFA, a magyar Tritomus Gitártrió 2019-ben elnyerte a GFA – Guitar Foundation of America első díját, így valóban a világ csúcsára jutottak. Sidoo Zsombor felnőttversenyeket nyert tizenévesen, a Zeneakadémia különleges tehetségek osztálya után most Grazban tanul. Hedvika Svendova (CZ) a Budapesti Nemzetközi Gitárversenyen nyert harmadik helyezést (2014), a fesztiválon fuvolista testvérével hallhatjuk. Andrzej Grygier (PL) a lengyel gitárosok különlegesen nagy tehetsége, ahogy Jagoda Swidzinska (PL) is, a Balti Gitárnapok kiemelt első helyezettje. Petra Polácková (CZ) a virtuóz fiatal művésznő különleges hangszerrel, egy kilenc húros gitárral lép fel a fesztiválon.

A négy kiemelt koncertet a Zeneakadémia Nagytermében annak kiváló technikájával rögzítették, a fiatal művészek koncertjei is magas technikai kritériumoknak felelnek meg, amely maradandó élményt nyújtanak interneten keresztül is a közönségnek. A koncertek kezdési időpontjához képest 12 órán keresztül nézhető, hallgatható meg minden esemény.

További információk a fesztivál weboldalán: https://budapestguitar.com/

A fesztivál programja:

2020. november 2. HÉTFŐ

20:00 Koncert a Zeneakadémia Nagyterméből

KAROL SAMUELCIK gitárművész (Szlovákia)

és a

MUCHA STRINGS QUARTETT (Szlovákia)

koncertje

Helyszín: Felvétel a Zeneakadémia Nagyterméből

2020. november 3. KEDD

20:00 Fiatal művészek koncertje a V4 országaiból

HEDVIKA SVENDOVA és DOMINIKA SVENDOVA

szólógitár – gitár/fuvola duó koncertje (Csehország)

2020. november 4. SZERDA

18:00 Fiatal művészek koncertje a V4 országaiból

JAGODA ŚWIDZIŃSKA

szólógitár (Lengyelország)

20:00 Koncert a Zeneakadémia Nagyterméből

CSÁKI ANDRÁS

gitárművész szólóestje (Magyarország)

2020. november 5. csütörtök

18:00 Fiatal művészek koncertje a V4 országaiból

SIDOO ZSOMBOR

szólógitár (Magyarország)

20:00 Koncert a Zeneakadémia Nagyterméből

MARCIN DYLLA

gitárművész szólóestje (Lengyelország)

2020. november 6. péntek

18:00 Fiatal művészek koncertje a V4 országaiból

ANDRZEJ GRYGIER

szólógitár (Lengyelország)

20:00 Fiatal művészek koncertje a V4 országaiból

TRITONUS GUITAR TRIO (Magyarország)

2020. november 7. szombat

18:00 Fiatal művészek koncertje a V4 országaiból

PETRA POLÁČKOVÁ

szólógitár (Csehország)

20:00 Koncert a Zeneakadémia Nagyterméből

PAVEL STEIDL

gitárművész szólóestje (Csehország)