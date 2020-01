Mutatjuk, mivel töltsd 2020 első napját

Használd ki a szabadnapot, és vesd bele magad az alábbi lehetőségekbe!

Fogyassz el egy kiadós brunch-ot!

A tegnapi bulinak köszönhető késői ébredés után jól fog esni egy finom reggeli. Legyen szó omlettről, granoláról, friss péksüteményekről vagy forró kávéról, biztosan találsz a környékeden olyan helyet, ahol ínycsiklandozó falatokkal várnak.

Kirándulj!

Ha az elmúlt napokban már kellően kipihented magad, húzd fel a túracipőt vagy ülj biciklire és kirándulj egy nagyot a természetben! A friss levegő feltölt majd energiával – ami a sikeres évkezdéshez elengedhetetlen -, a mozgás pedig a karácsonyokor felszedett pluszkilók leadásában is segítségedre lesz.

Főzz lencsét a barátaiddal!

A babona szerint amennyiben január 1-jén lencsét eszünk, a következő esztendőben anyagi bőségben lesz részünk. Ne kísértsd a sorsot, inkább szervezz lencsefőző-partyt a barátaiddal, majd természetesen fogyasszátok is el közösen az elkészült finomságokat!

Korcsolyázz!

Nincs is jobb téli sport a városban, mint a korcsolyázás! Szuper társaságban akár a kevésbé gyakorlottak is jól szórakozhatnak, ráadásul arra is van lehetőség, hogy menő trükköket lessünk el a legügyesebb barátainktól.

Tarts wellness napot!

Mielőtt visszatérsz a dolgos hétköznapokhoz, használd ki a lehetőséget és látogass el egy fürdőbe, szaunába vagy wellness központba! A gőzben vagy egy nyugtató masszázs során szellemileg is kikapcsolódhatsz, majd pedig felfrissülve térhetsz haza, és vághatsz bele 2020 megtervezésébe.

Mozizz!

Január 1-je arra is kiváló, hogy az ember végre eljusson moziba és megnézze azt a filmet, amire december utolsó két hetében az őrült vásárolgatás és a süteménysütés közepette nem jutott idő. Mi valószínűleg a Star Wars utolsó részére váltunk majd jegyet, de látható a felújított Jumanji folytatása, sőt a Seveled című magyar romantikus vígjáték is.

Társasozz!

Ha az imént felsorolt szuper kimozdulási lehetőségek egyikéhez sincs kedved, maradj otthon még egy napot és társasozz a tesóddal, a szüleiddel vagy a barátaiddal!

Olvass ki egy jó könyvet!

Ha a karácsonyfa alá esetedben néhány szuper regény is került, ideje, hogy nekiláss az olvasásnak! Kuckózz be a szobádba egy meleg takaróval és egy bögre forró itallal és indulhat is a szellemi utazás.