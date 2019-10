Budapesti kerékpár t(r)ippek

Bár a reggelek sötétebbek és hűvösebbek, az évszakváltás miatt ne dobd félre a biciklis terveid. A kerékpározás pozitív hatással van testre és lélekre, továbbá javítja a közérzetet. Élvezd ki a város adta lehetőségeket, teszteld le a lenti útvonalakat!

1. A Klasszikus (11 km-es útvonal, könnyű)

Talán hallottad már, hogy a 2-es villamos útvonalát sokszor városnéző útként emlegetik. Na, hát ez az útvonal hasonlóképp megkaphatná ezt az elnevezést, mert végigvisz Budapest majdnem minden világhírű turistalátványossága mellett. Tökéletes azoknak, akik először látogatnak a fővárosba, vagy helyieknek, akik szívesen felfedeznék a várost: két keréken.

Fővám tér, Vásárcsarnok (A) – Múzeum körút, Nemzeti Múzeum (B) – Károly körút, Dohány utcai zsinagóga (C) – Andrássy út (D) – Hősök tere, Szépművészeti Múzeum, Városliget (E) – Andrássy út, Terror háza (F) – Magyar Állami Operaház (G) – Szent István Bazilika (H) – Széchenyi tér, Lánchíd, MTA (I) – Akadémia utca – Kossuth tér, Parlament (J) – Széchenyi rakpart, Budai Vár – Apáczai Csere János utca – Belgrád rakpart – Fővám tér, Szabadság híd (K)

2. Zöldellő (22 k-es útvonal, haladó/nehéz)

Annak ellenére, hogy Budapest nem a legzöldebb főváros Európában, Pesten és Budán is bőven akadnak olyan szépséges parkok és kertek, amiket érdemes meglátogatni. Az itt következő biciklitúra a város zöld területein vezet keresztül.

Múzeum körút, Múzeumkert (Nemzeti Múzeum) (A) – Károlyi-kert (B) – Károlyi utca – Petőfi Sándor utca – Bécsi utca – Erzsébet tér (C) – Andrássy út – Városliget (D) – Október 6. utca – Szabadság tér (E) – Zoltán utca – Nádor utca – Kossuth tér (F) – Jászai Mari tér – Margit-sziget (G) – Bem rakpart – Várkert rakpart – Gellért-hegy (H) – Citadella (I) – Kopaszi gát (J)

3. Szecessziós (16 km-es útvonal, haladó)

Budapest lenyűgöző építészeti öröksége részben a természetes formákból és struktúrából merített, lásd például az épülethomlokzatokon elterülő növények és virágok hullámos vonalait.

Szent Gellért tér, Hotel Gellért (A) – Vámház körút – Ráday utca – Köztelek utca – Üllői út, Iparművészeti Múzeum (B) – Kinizsi utca – Lónyay utca – Múzeum körút – Paulay Ede utca – Új Színház, Paulay Ede u. 35. (C) – Andrássy út – Andrássy Élményközpont (D) – Bajza utca – Városligeti fasor (E) (itt több épület is megér egy alaposabb pillantást, többek között a 17, 23, 24, és 33-as szám alatt) – Városliget – Stefánia út – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Stefánia út 14. (F) –Városliget – Andrássy út – Széchenyi tér, Four Seasons Hotel/Gresham Palota (G) – Akadémia utca – Arany János utca – Hold utca, Magyar Nemzeti Bank (H) – Walko-ház, Aulich utca 3. (I) – Bedő Ház, Honvéd utca 3., (Magyar Szecesszió Háza) (J)

Külön köszönet a Velo Budapestnek, hogy megosztották kedvenc kerékpáros útvonalaikat velünk! Ha szeretnél többet megtudni a városi biciklis oktatásról, látogass el a velobudapest.hu-ra és tudj meg többet szuper jó workshopjaikról. Megér egy kattintást!