Ezeket a könyveket olvasd télen!

Az alábbi művekkel biztosan nem lősz mellé, ha tökéletes olvasmányt keresel a hideg hónapokra.

Francis Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby

Fényűző partik, luxuslakások, temérdek pénz – és mindaz, ami mögötte van. Francis Scott Fitzgerald 1925-ben íródott regényének főhőse Jay Gatsby, aki azért válik dúsgazdag világfivá, hogy meghódítsa szíve választottját, Daisyt, akit egy másik férfi is meg akar szerezni magának. A nagy Gatsby nem csak egy szerelmi háromszög története, egy remek kórkép is Amerika felső tízezrének csak látszólag irigylésre méltó, korántsem gondtalan mindennapjairól, ahol a pénz birtoklása még nem feltétlenül jelent megbecsülést. A történet az 1928-as világválság küszöbén játszódik, amikor úgy szórták a pénzt a tehetősek, mintha titkon tudták volna, hamarosan mindenük elveszhet. A regényből több film is készült, legutóbb 2013-ben, Leonardo DiCaprio főszereplésével.

Radu Tuculescu: Sztálin, ásóval előre!

A Romániában játszódó regény 1953-ban Sztálin halálával kezdődik. Ekkor a történet főhőse, Adrian Loga még nem tudja, hogy nem illik dalocskát faragni a diktátor haláláról. A kisgyerek fiúvá serdül, majd férfivá érik, és egyre többet ért meg abból a világból, amelyben él. Az erdélyi történet a szocialista Románia feszült társadalmi viszonyairól szól, ahol még az olyan fiatal zenei tehetségek is megjárhatják, mint Adrian, akinek a legnagyobb bűne talán az, hogy az apja egy közmegbecsülésnek örvendő, tehetős orvos, akit sok falubéli irigyel, ki titkon, ki leplezetlenül. Adrian Loga tragédiája, hogy hol túl fiatal, hol túl öreg ahhoz, hogy teljesen megértse azokat a körülményeket, melyek az ő életét is nagyban meghatározzák.

Jorn Lier Horst: Fekete nap

Véget ért a turistaszezon, a staverni nyaralók üresen állnak. Az egyik ház tulajdonosa észreveszi, hogy betörtek hozzá, és mivel arra gyanakszik, hogy szomszédja is így járhatott, átmegy körülnézni. Sokkoló látvány fogadja, mikor egy holttestet talál, ami rejtélyes módon eltűnik a hullaházba történő szállítás közben. Hamarosan még több gyilkosság történik, melyeket William Wisting nyomozónak kell kiderítenie. Tovább nehezíti a nyomozó dolgát, hogy a nyomok lánya exbarátjának étterméhez vezetnek. Wistingnek egészen Vilniusig kell utaznia, hogy rábukkanjon az igazságra.

Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye

Madame Tussaud viaszszobrait a világ számos nagyvárosában láthatjuk. Edward Carey rendhagyó könyve annak a titokzatos nőnek a kalandokban gazdag életét meséli el, akinek a nevét viselik a világ leghíresebb panoptikumai. Marie a 18. században, egy álmos kis svájci városban született, majd hamar árvává vált, hogy aztán egy férfi oldalán álljon munkába, aki emberi szervek pontos mását készíti el otthonában a helyi kórház felkérésére. Nem maradnak sokáig egy helyben, hamarosan Párizsba utaznak, ahol még több kaland vár a kicsi Marie-ra. A regényt a valóság ihlette, de bővelkedik a mesés fordulatokban is, amitől egy kicsit olyan érzése támadhat az olvasónak, mintha egy Charles Dickens-regényt olvasna.

Edward Snowden: Rendszerhiba

Kevesek lehetnek, akiknek Edward Snowden neve nem mond semmit. Az egykori CIA alkalmazott 2013-ban azzal sokkolta a világot, hogy leleplezte az amerikai kormányt, és elárulta: az ország vezetése azon munkálkodik, hogy mindenkit teljesen lekövethessenek, hozzáférhessenek az e-mailjeikhez, el tudják olvasni az sms-eiket, ki tudják hallgatni privát telefonbeszélgetéseiket. A könyv Snowden visszaemlékezése, melyben nemcsak azt írja le, miért és hogyan leplezte le a kormányt, még úgy is, hogy tudta, ezzel életét veszélyezteti. Snowden egy kicsit korábbról kezdi a történetét, egészen gyerekkorától, hogy a könyv végére úgy megismerhessük őt, mintha a legjobb barátunk lenne.