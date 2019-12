Addig nyújtózz, ameddig a függőágy ér: Feltöltődés a Városligetben

Nem árulunk el nagy titkot azzal, ha azt mondjuk, Magyarországon néha csontig hatolóan hideg az idő, és mivel a tél visszafordíthatatlanul megérkezett, bármikor eljöhet az a fagyos reggel, amikor a legkevésbé sem kívánkozunk ki a fűtött szobából. Kivéve persze akkor, ha tudjuk, hogy a didergés után lesz, mi kárpótoljon. Van is egy ötletünk, amiért pár órára megéri magunk mögött hagyni az otthon melegét!

A Városliget nyugodt környezetében bukkantunk egy rejtegetettnek egyáltalán nem nevezhető, a magyarok által mégsem túl ismert belvárosi oázisra, ami 2012-ben nyitott meg a Széchenyi Fürdő legfelső emeletén. Mindenki előtt nyitva áll, aki híres fürdőnkben nemcsak áztatná magát, hanem megtapasztalná azt is, milyen egy növényekkel teli, nyugalmat árasztó helyen átadni magát a jól megérdemelt pihenésnek.

December elején, egy hóeséses hétköznapon bekukkanthattunk a színfalak mögé, és ha már ott jártunk, engedtük, hogy hatalmába kerítsen minket a hely varázsa. Bejártuk az egészséges italokat és gyümölcstálat kínáló pulttól a aromakabinon át a függönnyel elszeparált manuálterápiás fülkékig, hogy veletek is megoszthassuk, szerintünk miben rejlik a Széchenyi Pálmaház vonzereje, miért éri meg a fürdőbelépővel kombinált csomagajánlatát választani, és mi az, amit másként csinálunk majd, ha legközelebb ott járunk.

Üvegpalota a Városliget felett

Kellemes délelőtti napfényár fogadott minket a Pálmaház bejáratánál, ami az üvegpaneleknek hála beszűrődött a mini dzsungelre emlékeztető, kényelmes ülőhelyekkel, színes függőágyakkal és sok-sok növénnyel felturbózott térbe. A trópusi ihletésű, egészséges harapnivalót és frissítőket kínáló pult tengerparti nyaralóhelyekről forgatott filmekre emlékeztetett bennünket, de mezítlábas, forró homokon sétálgatás helyett kényelmes papucsban tettük meg az oda vezető utat. A vendégek koktélok helyett léleknyugtató mézes gyógyteát, kristálytiszta forrásvizet és egy tálka minden jóval megtöltött gyümölcsválogatást vehetnek magukhoz, hogy aztán egy asztalhoz leülve nyugtató zenei aláfestés mellett élvezhessék a pihentető időtöltést, ha szeretnék, akár egy-egy társasjátékkal szórakoztatva magukat.

A pihenés felé persze más út is vezet, például a keleti technikák mozdulatait ötvöző manuálterápiás kezelés, amit a fürdőben elérhető masszáz-szolgáltatásokkal ellentétben tatamin végeznek, így a masszőrök teljes testsúlyukkal a vendég izmainak ellazításán dolgozhatnak. A teljes sikerhez Feller Adrienne prémium kategóriás, isteni illatú olajai is hozzájárulnak. A fülkék nyugtatóan zöld függönyeinek másik oldalán egyébként rengeteg növény között töltekezhet, akinek nem mindegy, hol múlatja az időt, sőt, a gyógyító aromakabin is tárt karokkal várja a Pálmaház látogatóit.

A hely küldetése, hogy aki csak betér (akár fürdőzés előtt, után, vagy lényegében bármikor, amikor kedvet érez az elvonulásra) a fürdőző tömegektől távol, nyugodt környezetben lazíthasson, majd kipihenten, feltöltődve távozzon. Számunkra úgy tűnt, hogy mindez maradéktalanul teljesül.

Amiről lemaradtunk

Legalább két okunk van arra, hogy újra visszamenjünk: az egyik, hogy nem vittünk magunkkal fürdőruhát és nem öltöttünk függőköpenyt, így a fürdőzés és a manuálterápiás kezelés kimaradt, ráadásul a függőágyba is úgy befeküdtünk volna! A másik, hogy tél lévén csupán belülről, az üvegfalon át gyönyörködhettünk a hangulatos teraszban, amit jó idő esetén használhatnak a Pálmaház vendégei. Ez azt jelenti, hogy legalább kétszer még biztosan vissza kell térnünk, és ha rajtunk múlik, a karácsonyi hajtás előtt alkalmat kerítünk az egyik látogatásra.

Ha te is így tennél, esetleg arra gondoltál, hogy élményajándékkal lepnél meg valakit, nézd meg a kényeztető csomagajánlatokat a Széchenyi Pálmaház weboldalán, mert lehet, hogy náluk van, amit keresel!

