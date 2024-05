5 bájos kávézó a Balatonnál, ahol a kikapcsolódás és a feltöltődés garantált

Balatoni kirándulás, látogatás alkalmával, ha a központibb helyen lévő gasztrohelyeket inkább hangulatosabbakra cserélnétek, mutatjuk, mely kávézókban töltődhettek fel igazán.

Énidő Specialty Coffee, Tihany

Tihany nyüzsgő központjától eltávolodva, a révkikötő mellett található Énidő Specialty Coffee-ban nemcsak különleges kilátás, de a kávézó nevéből is fakadóan maradéktalan feltöltődés vár. Az Énidőben eltöltött minőségi időt remek specialty kávékkal, finomabbnál finomabb süteményekkel, frissítőkkel, koktélokkal, sőt mi több, matchás finomságokkal is megünnepelhetitek. Ha pedig kellőképpen feltöltődtetek, újult erővel fedezhetitek fel a félszigetet vagy a révnek köszönhetően tehettek egy rövid kiruccanást a déli parton.

8237 Tihany, Rév u. 2. | Facebook

Papageno Delikát és Kávézó, Révfülöp

Révfülöp elsőszámú specialty kávézójának, a The Peak Specialty Coffee-nak a helyét a Papageno Delikát és Kávézó vette át, ahol a korábbiakhoz hasonlóan kedves kiszolgálás és remek kávé várja a településre érkezőket. Ebben a parányi kis ékszerdobozban nemcsak a Goosebumps kiváló kávéiból kérhettek egy-egy csészével, de remek kézműves finomságokat is beszerezhettek ajándékba, de magatoknak is akár.

8253 Révfülöp, Füredi út 2. | Facebook

Villa Kávézó, Fonyód

Fonyódon járva hangulatosabb helyet nem is találhatnánk, mint a Villa Kávézót, melynek teraszáról talán az egyik legszebb kilátás tárul elénk. Pusztán a panoráma is felér egy szusszanásnyi feltöltődéssel, az élménnyel azonban a remek italok és a szívélyes vendéglátás kéz a kézben jár. Ha pedig kellőképpen feltöltődtetek, a kávézóban megváltott múzeumi belépővel a nem mindennapi történettel rendelkező Kripta Villa titkaira is fényt deríthettek.

8640 Fonyód, József u. 16. | Facebook

Vánkos, Badacsonytomaj

A vendégek szeretetteljes fogadása, a semmihez sem fogható hangulat és persze a kiváló kávé mellé kínált finomságok nemcsak a Balatonnál teszik híressé a badacsonytomaji Vánkost. A panzióként és bisztróként is működő Vánkos remek hely, ha mediterrán hangulatra, idilli nyugalomra, madárcsicsergéssel kísért kertben ücsörgésre és mellé kiváló villásreggelikre, harapnivalókra és szomjoltókra vágytok.

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 29. | Facebook

Bodza boltja és kávézója, Vászoly

Vászoly aprócska, alig 200 főt számláló községében sem kell lemondanotok a kávézás és a szívélyes vendéglátás élményéről. Mielőtt vagy miután felfedeztétek ennek a kedves Balaton-felvidéki falunak minden zeg-zugát, a Bodza boltja és kávézójában hangulatos környezetben, szívélyes kiszolgálás mellett kortyolgathatjátok a finom kávét és adózhattok egy keveset a friss és puha, reggeli péksütemények oltárán.

8245 Vászoly, Béke tér 4. | Weboldal | Facebook

Van még a Balaton-felvidéken bájos település, ahol feltöltődhettek: