Keleti nyugalom: 5 különleges helyszín országszerte távol a világ zajától

Sokan vágynak arra, hogy a mozgalmas hétköznapokból egy kicsit elvonulhassanak egy távolabbi helyre, ahol kikapcsolódhatnak néhány röpke órára. Mutatjuk, mely desztinációkat érdemes felkeresni hazánkban, hogy kicsit elcsendesedhessünk.

Béke Sztúpa, Zalaszántó

A zalai dombok között, Zalaszántón bújik meg az igazi nyugalom szigeteként elhíresült monumentális buddhista emlékmű, Európa egyik legnagyobb sztúpája. A falu fölött magasodó, 316 méter magas hegyen színes imazászlókkal körülvéve, egzotikus füstölők illatába burkolózva tornyosodik a vakítóan fehér buddhista szentély, a béke jelképe. A sztúpa belsejében Buddha tanításait, ereklyéit és egy 24 méter magas életfát helyeztek el, a szentély körbejárása után pedig egy meditációs központ is várja a látogatókat, ahol lehetőségünk van igazán elcsendesülni.

8353 Zalaszántó, Világosvár 13. | Weboldal

Szentendrei Japánkert

Annak, aki a szentendrei Dunakorzó legészakibb végéig merészkedik, nem várt látványosságban lesz része: 2016-ban itt nyitott meg ugyanis az ország legfiatalabb japánkertje, Dani Zoltán, a Japánkert Magyarország Egyesület elnökének áldozatos munkája eredményeképp. A Czóbel parkból nyíló, vízből, az évszakok szimbolikája alapján felosztott növényzetből és kövekből álló ékszerdoboz egész évben díjmentesen látogatható, egyedülálló módon akár éjszaka is! A kert egyelőre még kölyökéveit tölti, kell neki vagy jó 15 év, mire tervezett képét elnyeri, de így is ajánlott felkeresni egy szentendrei látogatás alkalmával. A távol-keleti miliő és a lelki harmónia garantált!

2000 Szentendre, Czóbel sétány | Weboldal

Buddha Park, Tar

A buddhisták egyházuk megvilágosultjaként tekintenek Kőrösi Csoma Sándorra. Pontosan ezért építettek a tiszteletére egy sztúpát, kegyeleti emlékművet és múzeumot Taron, melyeket maga a Dalai Láma és más világvallások képviselői is felszenteltek. A területen további, a buddhista egyházhoz kötődő épületet is bejárhatunk, a Tara Templomban pedig még meditálni is van lehetőségünk, hiszen bárkit szívesen látnak. Ha pedig kellőképpen elcsendesedtünk, a Tara kávézó és ajándékboltban ihatunk egy finom teát, kávét és érdekes keleti tárgyak közül válogathatunk.

3073 Tar, Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark | Weboldal

Krisna-völgy, Somogyvámos

A somogyvámosi Krisna-völgy Közép-Európa legnagyobb és legszervezettebb ökoközösségeként egy 266 hektáros területen ad otthont az élővilág számtalan különleges fajának. A völgy botanikus kertjében több, mint 950-féle fa- és bokorfaj található, melyek megóvására nagy figyelmet fordít az itt élő közösség. Az egész évben látogatható Krisna-völgy bejárása során megfigyelhetjük a krisnások biokertjét, ökofaluját, tehénvédelmi központját és iskoláját, a templomba pedig kérhetünk idegenvezetést is. Emellett vegetáriánus étterem és indiai ajándékbolt is várja a látogatókat.

8699 Somogyvámos, Krisna-völgy 1. | Weboldal

Buddhista szentély, Garáb

A Cserhátban bújik meg a korábbi nevén Grabensiaként ismert Garáb, amely a térség egyik leghangulatosabb apró faluja. A zsákfalu egy igazán lenyűgöző buddhista szentélyt rejt, ahol rögvest nyugodt környezetben találhatjuk magunkat. A szentélyen túl itt csodálhatjuk meg a világ legnagyobb hangtálját is, Samsarát, a maga 233 cm átmérőjével és 2,5 tonnájával. Előre egyeztetett időpontban különböző hangfürdőkön is részt vehetünk, a hangtál rezgéseiről ugyanis úgy tartják, hogy megnyugtató hatásúak. A szentélynél található fogadóban akár meg is szállhatunk néhány éjszakára, illetve a vezetett túrák is innen indulnak.

3067 Garáb, Petőfi Sándor út 41-42. | Weboldal

További feltöltődésre alkalmas kirándulóhelyek: