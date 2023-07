5 vadregényes hazai erdő, ami mesebeli barangolásra csábít

Ha egy kis feltöltődésre vágynánk, akkor országunk erdeiben álomba illő, vadregényes vidékeken szívhatjuk magunkba a friss levegőt. Járjunk hazánk bármely szegletében, szinte bárhol rátalálhatunk egy-egy zöldellő ékszerdobozra, most ezek közül hoztunk el néhány különlegesebb darabot.

Gemenci erdő

Hazánk déli vidékén, Baja és Szekszárd városok által közrefogott területen találhatunk rá a gemenci erdőre, amely egész Európában egyedülálló természeti kincs a 180 négyzetkilométernyi kiterjedésű természetes árterével. Mesébe illően vadregényes világát, vagyis a mocsaras, holtágakkal, tavakkal szabdalt földi paradicsomot a Duna itteni, lassabb folyásának köszönhetjük. Az árnyas partszakaszok és a buja, zöld ártéri vidék gazdag növény- és állatvilággal is büszkélkedhet: itt lelhetünk rá a 21 méter kerületű fekete nyársra, a pörbölyi titánra, illetve az erdőben él az ország legszebb gímszarvas-populációja. A lenyűgöző természetvédelmi terület megannyi látnivalóját a hét tanösvényének egyikén, a Duna és a Sió medrét követő gemenci kisvasúton, szervezett kajak- és kenutúrákon, sétahajókázáson vagy akár sétatúrákon is felfedezhetjük.

Sóstói-erdő

A legenda szerint napjaink Sóstói-erdőjét a XVIII. században egy bécsi földesúr mákföldnek szánta, azonban levelében elfelejtett az „a” betűre ékezetet tenni, így lett mák helyett makkot termő tölgyfákkal tele a terület. Bár ezen mendemonda erősen megkérdőjelezhető, ugyanis a szakemberek szerint az először 1426-ban említett erdő egyike a nyírségi őserdők maradványának. Jelenleg az akácok, kőrisek, szilfák, idős kocsányos tölgyek borítják be dús lombkoronájukkal a térséget, amely napjainkra játszótérrel, kondiparkkal, tanösvénnyel, erdei színpaddal, szalonnasütőhelyekkel és kerékpárutakkal lett gazdagabb. Emellett nyáron mezítláb is végigjárhatunk egy 2,5 kilométer ösvényt, amely a Kneipp-kúra része.

Mecseki Parkerdő

Monumentális ékszerdobozként őrzi Pécs városa a 460 hektár kiterjedésű Mecseki Parkerdőt, ahol kicsik és nagyok egyaránt könnyed túrák során kalandozhatnak a zöldellő fák lombjai alatt. A parkerdő legnagyobb kincse a nyugati részén rejlő 50 hektárnyi Éger-völgy, amely magasra törő égerfákkal, csordogáló patakokkal, forrásokkal, romantikus fahidakkal, valamint az Éger-tóval varázsol el minden erre járó turistát. Az Éger-tó csillogó víztükre mellett asztalok, tűzrakóhelyek, esőház, illetve padok várják a megfáradt felfedezőt. De ha a parkerdőben járunk, ne felejtsük el bakancslistánkra feltűzni a Sós-hegyi- és a János-kilátót sem, ahonnan csodaszép panoráma tárul elénk a városra.

Kerecsendi Berek-erdő

A Bükkalja nyugati pereménél, a Laskó-patak teraszán bukkanhatunk rá a Berek-erdőre, amely az egyik utolsó és legtermészetesebb állapotban lévő példája a tatárjuharos lösztölgyeseknek. Ezen igazi ritkaságszámba menő természetvédelmi területet egy 3,5 kilométer hosszú tanösvényen járhatjuk be, miközben a hazánkban megtalálható őshonos tölgyek – kocsányos, kocsánytalan, molyhos, csertölgy – mindegyikével összefuthatunk. Ezenfelül 450 edényes növényfaj, gazdag bogár- és lepkefauna, harkályok, cinegék, gólyák színesítik a vadregényes erdőt.

Kamaraerdő

Hosszú évszázadokon keresztül volt a Királyi Kamara és Buda város erdőbirtoka a Kamaraerdő, amelyet 1847 óta ismerhetünk mai nevén. Budapest 180 hektárnyi zöld oázisában cser- és kocsánytalan tölgyek, kőrisek, barkócaberkenyék, szilfák, valamint galagonyák, kecskerágók és kökények kíséretében barangolhatunk egy 4 kilométer hosszú tanösvényen. A 12 állomásból álló ösvény tábláinak köszönhetően interaktív módon ismerhetjük meg az erdő növény- és állatvilágát, illetve geológiai szerkezetét és történetét. Ezenfelül meghódíthatjuk a legmagasabb pontját, a 224 magas Vadász-hegyet is. Majd az erdő központjánál, a padokkal, tűzrakóhelyekkel rendelkező Nagyréten fújhatjuk ki magunkat. Ha pedig a Nagyréten eltöltött pihenésünk után még több izgalomra vágynánk, akkor akár a downhill, MTB pályán is körbegurulhatunk biciklinkkel.

