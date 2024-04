5 fenséges famatuzsálem hazánkban, ami hosszú évszázadok emlékét őrzi

A természetben sétálva talán a fákat csodáljuk meg leginkább, főként akkor, ha egy többszáz éves óriással találjuk szembe magunkat. A famatuzsálemek nemcsak régi titkok tudói, hanem magát az életet szimbolizálják. Összegyűjtöttünk 5 olyan fát, amelyek árnyas lombjai alatt érdemes kicsit megpihenni és elmélázni az élet nagy dolgairól.

A szekszárdi remete berkenyéje

A Szekszárdon, a Kápolna tér 10. szám alatt található, mára 12 méter magas berkenye története egészen a török időkig nyúlik vissza. Környezetét, akárcsak a közelében csobogó forrásét és a mellette álló Remete-kápolnáét minden tekintetben átjárja a szakralitás. A berkenye fontos abból a szempontból is, hogy napjainkban már igazi ritkaságnak számít, ezért természetvédelmi oltalom alatt is áll. 300-400 évig is elél, fája rendkívül kemény, gyümölcsét pedig valaha a királyok főzetének nevezték. A szekszárdi gyöngyszem 2023-ban elnyerte Az Év Fája-díjat.

A felsőmocsoládi matuzsálem

A legenda szerint egy nagy vihar pusztított a környéken, amikor is egy villám a dombtetőbe csapott, meghasadt a föld és megnyílt a pokol kapuja, amely minden fát elpusztított az erdőben. Csak egyetlen hársfa maradt épen, a ma is álló, több mint 400 éves matuzsálem. A hárs magjait a hollók hordták szét a leégett dombtetőn, melyekből új erdő sarjadt az évszázadok során. A 20 méteres, odvas óriás nagy tekintéllyel büszkélkedik a helyiek körében, rendszerint ,,bemutatják” nekik az újszülötteket, akik, ha felcseperedtek, egyfajta bátorságpróbaként felmásznak rá, hogy onnan csodálják meg a környéket. Felsőmocsolád büszkesége a 2011-ben Az Év Fája, 2012-ben pedig az Európa Év Fája címet nyerte el.

A tatai platánóriás

A 250 éves famatuzsélem mesés történetével és különleges megjelenésével ejti rabul a természetbarátok szívét. A páratlan platán Tata eldugott, égig nyúló fákkal tűzdelt, vadregényes angolkertjében, a csöndbe burkolózott Cseke-tó partján nyújtózik a víztükör fölé. A facsemete még ifjonc korában a laza szerkezetű, vizes talajnak köszönhetően megdőlt, és csodával határos módon, szinte teljesen vízszintesen felfeküdt a partfalra, egyfajta hidat képezve a vízfelszín fölé. A ,,hajlott hátú öreg” a hosszú évek során a szerelmesek zarándokhelyévé vált, a helyiek viszont csak a világ leghiúbb fájaként emlegetik, amely évszázadok óta önmagát csodálja a víz tükrében. A különleges platán 2022-ben nyerte el Az Év Fája verseny első díját.

Mausz-fa, a hárs a Szekszárdi-dombság és a Sárköz peremén

Hullámzó dombok között kanyargó út vezet Decsről Szálka felé, amely mellett elhaladva megpillanthatjuk az 1891-ben felszentelt, égszínkék Mausz-kápolnát. Közvetlenül a templom tövében találjuk a több mint 130 éve egyenesen Amerikából hozatott és ültetett hársfát, amelynek története összefonódik a kápolna születésével. Az 1889-es pusztító jégkárt követően Mayer Mihály az újrakezdés jegyében ültetett fákat. A facsemetékből az összes megeredt, ami arra inspirálta a borászt és családját, hogy kápolnát emeljen a somogyi dombtetőre. Létük a hit, a remény és az újrakezdés szimbóluma lett.

Erzsébet-liget mocsári ciprusai

Szarvas vadregényes fás ligete sokáig mocsaras vidék volt, mígnem 1894-ben megkezdték a parkosítását. Az Erzsébet királynéról elnevezett park élővilágát egy 7 állomásos, 1200 méter hosszú tanösvényen ismerhetjük meg közelebbről, a kőrisek, tölgyek, valamint a város jelképének számító mocsári ciprusok között barangolva. A különleges programot keresők már vezetett kenutúrákon is betekintés nyerhetnek a vízi faóriások varázslatos világába. Az Észak-Amerika déli részéről származó fák betelepítése a világhírű Szarvasi Arborétumot is alapító Bolza Pál nevéhez fűződik. Magyarországon Szarvason kívül csak Vácrátóton és Hévízen található egybefüggő mocsáriciprus-állomány.

