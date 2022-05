Tavak és lankák földjén: Látogatás Somogyországban

Ha Somogy megye nevét halljuk, legtöbbünknek a Dél-Balaton-menti nyarak emléke jut eszébe, pedig megannyi mesés tájat rejt még a térség, ezért hát rá is kanyarodtunk a híres 67-es útra, hogy felkutassuk nektek Kaposvár környékének legfényesebb csillagait.

Bárdudvarnok

Kaposvártól alig 10 kilométerre a Belső-Somogyi-dombság lankái között bújik meg a horgászok édenkertje, a parányi tavakban és csörgő vizű patakokban bővelkedő Bárdudvarnok. Alkalomadtán ajánlott biciklire cserélni a pecabotot és körbetekerni a községet. Első úti célunk a Zsippói Madár- és Élménypark, ahol a közel 100 féle madárfaj megismerését követően az arborétum kilátójában megpihenve mélázhatunk a bámulatos panorámában, majd a skandináv mintára épített Szent Benedek-rendi kolostor felkeresése után a bájos Petörke-völgyben elterülő tóhoz ereszkedünk le, ahol egy kiadósabb pedálozás után akár meg is mártózhatunk.

Bárdudvarnok és Kaposvár között található az ország egyedülálló, egy élő faluban létrehozott falumúzeuma, a Szennai Skanzen. Az egyutcás néprajzi gyűjtemény öt zsupptetős lakóházból és több gazdasági épületből áll, melyek mind a hagyományos paraszti kultúra emlékeit hordozzák. A múltidéző épületsor fölé magaslik a domboldalt díszítő református műemlék templom, amely 1785-ben épült. A skanzen interaktív kiállításán pedig nemcsak a parasztgazdaság eszközeit tarthatjuk kezünkben, hanem még helyi nyelvjárásban felolvasott mesebeli történeteket is meghallgathatunk.

Nem véletlen, hogy a Republic együttes a 67-es út mentén énekelt ódát a csillagokhoz, hiszen köztudott, hogy a Zselici Parkerdő az ország legkevésbé fényszennyezett területe, így ha tiszta időben vizslatjuk a sötét égboltot, milliónyi világító égitest látképe tárul elénk. Kaposvártól 25 km-re bukkanunk rá a Zselici Csillagparkra, melynek fő attrakciójához, a 25 méter magas, faszerkezetű kilátóhoz az erdő mélyén kanyargó, éjszakai csillagösvény kalauzol el bennünket, hogy a planetáriumba lépve már egy egészen más univerzumban érezhessük magunkat. A holdbéli tájra emlékeztető belső terekben megismerhetjük a régió természeti értékeit, majd egy csigalépcsőn felkapaszkodunk csillaglestúránk csúcspontjához, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a Zselicre és az izzó égilámpások végtelenjére.

Kaposvártól északra rejtőzik hazánk leghosszabb mesterséges tava, a nyolckilométeres Deseda. A varázslatos tó és az azt körülölelő arborétum tartalmas kikapcsolódást ígér az aktív sportok szerelmeseinek, hiszen azon túl, hogy többféle tanösvényen barangolhatjuk be a környéket, egy jól kiépített kerékpárútvonalon csaknem teljesen körbe is biciklizhetjük, ráadásul nemcsak földön és csónakon, de a levegőben, pontosabban lombkoronaszinten, a hat méter magasan futó fapallós kalandsétányon is kémlelhetjük a festői horizontot. A család apraja pedig a Fekete István Látogatóközpontban és a meseerdőben gyarapíthatja élményei sorát.

Somogyvámosi pusztatorony

Mielőtt még a lángos illata és a sült hekk utáni sóvárgás ismét a Balaton partjára csábítana bennünket, okvetlenül útba kell ejtenünk a Somogyország Kincse címet viselő, Somogyvámos fölé büszkén emelkedő pusztatornyot. A 800 éves középkori templomrom a puszta közepén, búzatáblák ölelésében duruzsol ezeréves történeteket az aprócska faluról, amely egykor körülvette, a ma már eltűnt lépcsősorain futkározó falubéliekről és a téglából épült, rendíthetetlen toronyról, ami máig méltóságteljesen nyújtózik az ég felé. Érdemes hát zarándokutunk végén a fűben megpihenni és elveszni e bámulatos vidék kimeríthetetlen szépségében.

