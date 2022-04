11 eldugott, panorámás kirándulóhely a Balaton északi és déli partján

A Balaton északi és déli partja több olyan eldugott kirándulóhelyet rejteget, mely csodás panorámával is kecsegtet. Ezek közül gyűjtöttünk össze nektek közel egy tucatnyit.

Kirándulóhelyek a Balaton északi partján

Boldogasszony-templomrom, Dörgicse

A szomszédos Dörgicsének a középkorban még három különálló része volt, így három Árpád-kori templomrommal is büszkélkedhet. A mi kedvencünk a falu külterületén, a Gernye-hegyen álló Boldogasszony-templom. Az egyhajós épület háromemeletes, ikerablakos tornya ma is impozáns látványt nyújt, emellé még a Balatonra is remek panoráma nyílik a templom mellőli tisztásról. Ha piknikezni támad kedvetek, ide gyertek!

Királykő, Kapolcs

Az Eger-völgyben fekvő Kapolcs fölött emelkednek a Királykő monumentális bazaltoszlopai, melynek legközelebbi rokonait a Szent György-hegyen és a Badacsonyban találjuk. A sötétszürke színű sziklacsoport a helyi legenda szerint a rettegett hun vezér, Attila egyik várát határolta: a 80×50 méter átmérőjű földvár 20-40 centis sáncmaradványai ma is jól látszanak.

Rezi-vár

Hévíztől 10 kilométerre, a Keszthelyi-fennsík 418 méteres sziklaormán magasodnak Rezi várának középkori falmaradványai. Erdei túránk célállomása a tatárjárás után épült, majd a 16. század végén a törökök által felgyújtott és magára hagyott kővár, ami tíz évvel ezelőtt egy kisebb ráncfelvarráson esett át. A túra során megismerkedhetünk a Keszthelyi-hegység természeti kincseivel és elmerülhetünk kalandos történelmében. A várat a Rezi központjából induló kékrom-jelzést követve könnyedén elérhetjük, míg a 11 állomásos Rezi Vár Tanösvény a szőlőhegyi présháznál veszi kezdetét. A várból gyönyörű panoráma nyílik a Balaton-felvidék tanúhegyeire, ráadásul nagyon meg sem kell szenvedni érte. Tökéletes választás a könnyű kihívások kedvelőinek.

Szent Mihály-kápolna, Vonyarcvashegy

Nem messze a fürdőzőktől nyüzsgő strandtól, a Szent Mihály-dombon magasodik a mesébe illő kis kápolna, melynek eredetét számos legenda övezi. A domb egykor a Balaton egy szigete volt, a 13. században vár állt rajta, amely az idők során a kápolnát leszámítva megsemmisült. Az autóval, gyalog és biciklivel is könnyen megközelíthető látványosság kihagyhatatlan állomása a környék felfedezésének.

Tóti-hegy, Káptalantóti

A Balaton egyik legszebb kilátóhelyének is nevezett Tóti-hegy tetejéről körpanoráma tárul elénk, többek között Csobáncot, Gulácsot és a Szent György-hegyet is kiszúrhatják a szemfülesek. A látvány minden részletének kiélvezése érdekében ajánlatos távcsövet is vinni. Ha a túra után Káptalantóti felé veszitek az irányt, érdemes felkutatni a Liliomkert Piacot is, ami egész évben, minden vasárnap várja a piacozni vágyókat.

Nemesvita Kilátó

A Balaton északi partjának kultikus helyén, a balatonedericsi dombok tőszomszédságában kapott helyet a Balaton-felvidék egyik legújabb kilátója. Nemesvita bámulatos fa szerkezetű kilátóját, egy játszótér és egy 300 négyzetméter alapterületű sövénylabirintus teszi még izgalmasabbá. A látványosságok kizárólag gyalogosan közelíthetők meg, egy erdei tisztáson keresztül, az autóval érkezőknek a sportpályán kialakított parkoló áll rendelkezésére.

Eldugott kirándulóhelyek a Balaton déli partján

Kishegy, Balatonlelle

Balatonlelle mellett húzódik a Külső-Somogyi-dombsághoz tartozó Gamási-hát, amelynek legmagasabb pontja a majdnem 300 méter magas Kishegy, tetejéről pedig Badacsonytól egészen Tihanyig el lehet látni. A Kishegy és környéke az ország egyik legminőségibb bortermelő vidéke, így a lélegzetelállító panoráma mellett számos hangulatos pince is várja az idelátogatókat. A kilátás csodálása és a borozgatás után pedig érdemes megnézni a szőlőgazdák védőszentjének emelt Szent Donát-kápolnát és a nyugalom szigeteként emlegetett Parkerdőt is.

Kőröshegyi Völgyhíd

A Kőröshegyi Völgyhíd az M7-es autópálya hídja, amely Zamárdi és Balatonszárszó között húzódik. A természetjárók nagy örömére a Balatonföldvár nevezetességeit és természeti kincseit körüljáró 22 kilométeres Nezdei teljesítménytúra a hidat is érinti, így a dombokkal és erdőkkel tarkított tájak után ezt az építészeti remekművet is lehetőség nyílik megcsodálni. A túra során a környező emelkedőkről egyszerre tárul elénk a Völgyhíd és a balatoni panoráma, majd gyalogosan is átsétálhatunk a híd alatt. Akik csak szimplán a hidat szeretnék felkeresni, javasoljuk, hogy a viadukt lábánál található horgásztavakat tűzzék ki úti célul, innen egyedülálló környezetben tekinthetjük meg a fölénk magasodó útszakaszt. A környékbeli gasztroegységek sem panaszkodhatnak a látványra így őket sem árt meglátogatni, hörpincsetek egy kiváló feketét a Völgyhíd Kávézóban vagy az újdonsült Völgyhíd Konyha & Rétnél kóstoljatok bele a Balaton ízeibe, ahova egyik nagy kedvenc budapesti food truckunk, a Dezső is leköltözött.

Somogyvámosi pusztatorony

Somogyvámos határában, a puszta közepén bámulatos középkori templomrom tornya nyújtózik szakadatlan, éjt nappallá téve a csillagok felé. A Somogyország kincse címet büszkén viselő pusztatemplom látványa egy hosszan visszafojtott lélegzettel ér fel, ahogy megmaradt falai a középkori időkről mesélnek.

Panoráma sétány, Fonyód

A szerelmesek fellegváraként ismert Fonyód, akár színházi erkélyeként is szolgálhatna a káprázatos kilátással bíró panorámasétánya. Díszletül a szemben húzódó tanúhegyek, a partot csapdosó balatoni hullámok, az út szélén húzódó patinás villasor, fölénk magasodó százéves fák, a mesebeli szobrok és a drámai naplementék szolgálnak. Az andalgó szerelmesek a lakatfalon akár itt is hagyhatják szerelmük zálogát. Amennyiben az időjárás mélabúsba csapna át balatoni tartózkodásunk ideje alatt, keresve sem találhatunk illőbb programot a pár szám méterrel odébb található Kripta-villa meglátogatásánál!

Töreki-tavak tanösvény, Siófok

A Balaton környékén járva mindenképpen érdemes végigjárni a Töreki-tavak tanösvényt, aminek hosszát mindenki a kedvére szabhatja: a tanösvény teljes hossza 8,5 km, de összeköthetitek egy 14 km hosszú túraútvonallal is a környéken, illetve kisebb sétákra is van lehetőség. A Töreki városrész mellett meghúzódó völgyet 1994-ben nyilvánították védetté, hiszen a környék számos természeti kinccsel rendelkezik, amit a hangulatos táj még izgalmasabbá varázsol. A tanösvény útvonalát követve lehetőségetek van megismerni a helyi tavak, vizes élőhelyek, erdők és rétek élővilágát, a madárlesből pedig a madárvilág mindennapjaiba is bepillanthattok.

