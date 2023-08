7 elbűvölő látnivaló a Szekszárdi-dombvidék völgyében rejlő bájos faluban

Dombokkal, völgyekkel szabdalt és erdőkkel tarkított vidéken bújik meg a Szekszárdi-dombvidék mesebeli faluja, Szálka, melynek utcáin autentikus parasztházak sorakoznak egymást után. A hangulatos községben és környékén izgalmas történelmi, kulináris kincseket, festői panorámákat fedezhetünk fel, sőt mi több, még nagyokat is csobbanhatunk az itt rejlő tóban.

Mausz-kápolna

1889 augusztusában egy hatalmas jégvihar akkora károkat okozott a szőlőműveléssel, borászattal foglalkozó Mayer család földjein, hogy a német telepeseknek, minden egyes szőlőtőkéjüket ki kellett vágni. Ezt követően Amerikából hozattak új oltványokat, amelyek sikeresen megeredtek, így az újrakezdés iránt érzett hálától vezérelve felépítették a ma is a dombtetőn álló, kéken tündöklő kápolnát. Napjainkban a Decsről Szálka felé vezető út mellett pillanthatjuk meg az 1891-ben felszentelt, a húsvéti Emmausz-járásról elnevezett bájos, egyhajós épületet, mely mellől festői panoráma tárul elénk.

Szálkai horgásztó és strand

A Lajvér-patak elzárását követően, mesterségesen jött létre a dombokkal, erdőkkel körülölelt tó, ahol csodaszép táj és kristálytiszta levegő kíséretében kapcsolódhatunk ki. A több helyen is érintetlen, nádasok mögé bújtatott vízből megannyi halfaj példányait foghatják ki a pecások, míg a strandolni vágyók a keleti, homokos partszakaszon csobbanhatnak zavartalanul a lassan mélyülő vízben. Emellett a strandon röplabdapálya, játszótér, büfék, illetve vízibicikli-, kajak- és csónakkölcsönzési lehetőségek vár ránk, aminek köszönhetően felfedezhetjük a tó sokszínű élővilágát is.

7121 Szálka, hrsz.: 043/5

Szálkai szarvasbika szobor

Több mint 100 éve már, hogy az apró község egy vadászsikernek köszönhetően világhírnévhez jutott a feltehetően Reinspach János által elejtett szarvasbika agancsával. A gímszarvas valószínűleg Montenuovo erdeiben érte el agancsfejlődésének csúcsát, 1891-es elejtése után 1902-ben pedig Budapesten állították ki 14,5 kg-os agancsát. A szarvasbika trófeája – melynek azóta a Természettudományi Múzeum ad otthont -, 1910-ben Bécsben nyerte el a világrekord-minősítést és nem kevesebb, mint 60 éven át őrizte e címet. Ennek emlékére, a 2000-es évek elején állították fel a ma is látható életnagyságú szobrot Szálka központjában.

Mária-kilátó

A Szekszárdi- és a Geresdi-dombság között húzódó völgy oldalában bukkanhatunk rá a Mária-kilátóra, amelyhez a Dél-Dunántúli Kéktúra útvonaláról kissé letérve, a kék háromszögjelzést követve juthatunk el. Még 2015-ben építették a Grábóc feletti dombon álló 15 méter magas, háromszintes messzelátót, ahová 57 lépcsőfok vezet. Tetejére felérve, a környező lankákra és a Kelet-Mecsekre nyíló lélegzetelállító kilátás fogad bennünket. Kigyönyörködve magunkat a panorámában, lent piknikezőhelyen pihenhetünk meg, de felkereshetjük a közeli erdő mélyén megbújó barokk Mária-szobrot is, amelyről a kilátó a nevét kapta.

Szerb ortodox kolostor és templom

A tolnai dombok közötti piciny faluban még a törökök elől menekülő szerb szerzetesek alapítottak 1585-ben kolostort, mely a Kárpát-medence szerb közösségének szellemi és vallási központja volt egészen az utolsó szerzetes haláláig, 1974-ig. A XVI. században épített kolostort 1667-ben törökök dúlták fel, kőtemplomát ezután lerombolták. A napjainkban is látható templomot 1736 és 1738 között húzták fel, bizánci stílusban, a barokk templomépítészet helyett a szerb hagyományokat követve. A kolostor kapuja nyitva áll, és bár épületébe nem lehet bemenni, a templomot olykor megnyitják a látogatók előtt.

7162 Grábóc, Zrínyi utca

Apponyi-kilátó

A Geresdi-dombság völgyében, gyönyörű erdők, dombok által szabdalt vidéken rejtőzik Bátaapáti, ahol a XVIII. századi látnivalók mellett kiváló borokra is lelhetünk a község pincéiben. A Kéktúra útvonalán elhelyezkedő település egy 2019-ben épített, 13 méter magasra törő messzelátóval, az Apponyi-kilátóval is büszkélkedhet. A falu legmagasabb pontján emelt, fából készült kilátó tetejére felérve festői panorámában gyönyörködhetünk, tiszta időben a térség dombjainak szelíd hullámait, a Zsibrik-tó kéken fénylő víztükrét is meg-megpillanthatjuk.

Lajver Borbirtok

A Szekszárdi-dombság déli lankáinak ölelésében, a borvidék szívében bújik meg a Lajver Borbirtok, ahol az egyszerre modern és tradicionális borkészítés mennyei ízeire lelhetünk. A birtokon 26 hektárnyi szőlőültetvény 12 különböző szőlőfajtája biztosítja a sokszínű, kiváló borkínálatot, mely által minden borkedvelő megtalálhatja a számára legfinomabb nedűket.

A borok kiemelkedő minősége a környezettudatos szőlőművelésnek és az egyedülálló gravitációs technológiának köszönhető. Ide érkezve, a csodás tájon és látványborászaton felül, a borbisztró szűkített menüje igazi kulináris élvezetet jelent, aki pedig megpihenne pár napra, a Lajver birtok szobái festői panorámát nyújtanak. Sőt mi több, a páratlanul szép környezetben elterülő borászat kedvelt helyszíne esküvőknek, céges és családi rendezvényeknek, borkóstolóknak is. Asztalt foglalni, illetve borkóstolóra jelentkezni a borbisztro@lajverwine.com e-mailcímen tudtok.

7121 Szálka, hrsz.: 07/28. | Weboldal | Facebook

Kiemelt fotó: Békési József