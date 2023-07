7 lenyűgöző tófürdő hazánkban, ahol vadregényes környezetben strandolhatunk

Ezen a nyári hétvégén sem fogunk fázni, ezért érdemes elkezdeni tervezgetni, mely hazánkban fellelhető vadregényes tófürdő felé vegyük az irányt. Válogatásunkból biztosan mindenki talál majd kedvére valót!

Jade Beach, Dunavarsány

Dunavarsányban található egy varázslatos hely, ahol fürdőzésre csábító vízpart és békés természet várja a látogatókat. A fővárostól mindössze 40 percnyire fekvő Jade Beach 25 hektárnyi zöldellő területe, strandja és rendezvényhelyszíne minőségi kikapcsolódást ígér minden korosztály számára. Az aktív és a nyugodt pihenésre vágyók itt egyaránt megtalálhatják a számításaikat, hiszen lehetőség van számos vízi- és szárazföldi sport (SUP, wakeboard, strandröplabda) kipróbálására, vagy akár elvonulhatunk az árnyékolt lounge pihenőszigeteihez egy jó könyv és egy finom koktél társaságában. Mindezeken felül a Jade Beach egyaránt kiváló helyszínt biztosít céges rendezvényeknek, csapatépítőknek, esküvőknek, koncerteknek, fesztiváloknak vagy forgatásoknak.

Facebook | Weboldal

Orfűi-tó

A Dél-Dunántúli-középhegység északi lábánál felszínre törő karsztvíz hívta életre Orfű mesterséges tórendszerét, amelynek legidősebb tagja az Orfűi-tó, más néven Kis-tó. A kiváló vízminőségű és hangulatos tó strandja mellett futballpálya, minigolf, strandröplabdapályák és játszótér is várja a hűsölni vágyókat. Homokos partjánál egy lassan mélyülő mederben pancsolhatunk, míg az építettnél már egy gyorsabban mélyülő vízben úszhatunk. A parkos környezetben mindenki találhat magának árnyékot egy jó délutáni alváshoz, ami után újult erővel tekerhetünk be a vízbe a vízibicikliken.

Weboldal >>

Bánki-tó

Sokak számára a Bánkitó Fesztivál miatt lehet ismert Nógrád megye kedves kis tava, de a nyár további részében is érdemes ellátogatni a térségbe egy kis felfrissülésért. Hiszen a Bánki-tó vízminősége kiváló, a part pedig néhol homokos, néhol füves talajjal, valamint árnyékos helyekkel várja a fürdőzőket. A víz helyenként gyorsan mélyülhet és elérheti akár a 6-7 méter mélységet is, ezt érdemes észben tartani a családosan pancsolóknak. Strandolni kizárólag a kijelölt részeken lehet, hogy ne zavarjuk a horgászokat. Ha pedig az egész napos strandolás után úgy tartja kedvünk, a tavat egy kellemes sétával körbe is járhatjuk.

Weboldal >>

Szelidi-tó

A Kiskunság térségének legkedveltebb helyszíne az egész évben látogatható Szelidi-tó, ahol nemcsak fürdőzni, de kirándulni is érdemes. Nyaranta a tó homokos partja vonzza a pihenésre vágyókat, kempingjeivel, éttermeivel, valamint szabadtéri színpadával pedig akár az egész napos kikapcsolódás is garantált. Az 5 kilométer hosszú és 200 méter széles Szelidi-tó hazánk ötödik legnagyobb tavaként, gyorsan felmelegedő vízével tehát tökéletes helyszíne lehet egy kellemes családi napnak. A tó déli partján fut végig a 12 állomásos Kékmoszat tanösvény, amely bepillantást enged a víz és a környező területek élővilágának titkaiba.

Weboldal >>

Deseda-tó, Kaposvár

Kaposvártól északra találhatunk rá hazánk leghosszabb mesterséges tavára, a nyolckilométeres Deseda-tóra. Nyáron a varázslatos tó, az év további részében pedig az azt körülölelő erdők, mezők, tanösvények és egy arborétum ígér kikapcsolódást a látogatóknak. A Deseda-tavat korábban árvíztározónak hozták létre, de a kezdetektől közkedvelt célpontjává vált a kaposvári horgászoknak is, amelynek a hosszú partszakasz is kedvez. A több órás fürdőzés, esetleg horgászat után a család apraja a Fekete István Látogatóközpontban és a meseerdőben gyarapíthatja élményei sorát, vagy akár a kiépített kerékpárútvonalon csaknem teljesen körbe is biciklizhetjük a tavat.

Weboldal >>

Arlói-tó

Arló község fő nevezetessége és a környék legkedveltebb kirándulóhelye az erdélyi Gyilkos-tóhoz hasonlóan földcsuszamlás következtében keletkezett, mely igazi kuriózumnak számít Európában. A Bükk északi részének dombjai között megbúvó, 8 és fél hektáros, hirtelen mélyülő tó kortól függetlenül mindenki számára rengeteg élményt tartogat: túraútvonalak, kemping, strandfürdő, bérelhető vízibiciklik és csónakok, lábtenisz- és focipálya, valamint horgászkuckók várják a természetbarát országjárókat.

Nádas Tófürdő

Budapesttől nem messze, Vasad és Monor között található a Nádas Pihenőpark, amelynek vadregényes tófürdője – a maga parkosított környezetével, tiszta vizével és vízicsúszdáival – felejthetetlen nyári élményekkel vár kicsiket és nagyokat egyaránt. Itt az egész család talál szeretni való kikapcsolódási lehetőségeket: a szülők és a nagy gyerekek kedvencei közé tartozik majd a napozás a stégen, az úszás a természetes vizű strandon és a pingpongozás az árnyékban, míg a legkisebbeket el sem lehet majd mozdítani a játszótérről és a homokozóból. A pihenőpark területén kalandparkba is ellátogathattok, sőt, akár vízibiciklire vagy kenuba is pattanhattok!

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Izgalmas vízi tanösvények nyári kirándulásokhoz: