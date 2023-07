7+1 pompás hely a mediterrán hangulatú Pécsen, amiért megéri útnak indulni

Pécs télen-nyáron elbűvölő, mediterrán hangulatú városát nem elég csupán egyszer bejárni. Minden alkalommal tartogat felfedeznivalót hazánk ötödik legnagyobb települése, ahol pezseg az élet az év minden napján.

Havihegyi panorámaterasz

Ha valahol érdemes kezdeni pécsi kiruccanásunkat, az a minden meredekebb emelkedőt és erőfeszítést később kárpótló Havihegy és az elmúlt években kialakított mesés kilátóterasza. Pazar kilátás bontakozik ki itt előttünk Pécs mediterrán városára, de végigpásztázhatjuk az ismerős és a még felfedezésre váró desztinációkat is. Korláttal védett, fapallós úton sétálhatunk itt egy jólesőt, a padok megpihenésre alkalmasak és ha már itt járunk érdemes felkeresni a város fölé magasodó Havas Boldogasszony-templomot és a 2019-es év legszebbjének választott mandulafát.

Pécsi Kávé

A város központjában, egy eldugott belső kertben találjuk Pécs egyik legfinomabb kávéját. A Pécsi Kávé hangulatos teraszán fügefa árnyékában, leanderekkel körülvéve szürcsölhetjük a hagyományos feketét és a merőben új italkülönlegességeket egyaránt. A hőség ellen Matchaginot és Espresso Negronit kínálnak, de kortolyhattok náluk ütős presszót, jegesteát és kóstolhattok üdítő desszerteket is. Ha a városnézés közben szusszannátok egy keveset, a Pécsi Kávé szeretettel vár benneteket.

7621 Pécs, Irgalmasok utcája 6. | Facebook

Zsolnay Negyed

Ha Pécs, akkor Zsolnay, ha Zsolnay, akkor Pécs. Ez a két név az idő során elválaszthatatlanná vált, mondanunk sem kell talán, hogy Pécsen járva a Zsolnay Negyedet vétek kihagyni. Már az épületek közötti séta is felér egy időutazással, a kiállítások és tárlatok azonban egytől-egyig lebilincselőek. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki talál itt kedvére való kikapcsolódást: játszótér, szabadtéri játék, kézműves boltok, kávézó, interaktív varázstér, állandó és időszakos kiállítások várják az érdeklődőket. De jó ha tudjátok, ha megfáradnátok, a Zsolnay Negyed Vendégházában előre foglalást követően meg is szállhattok.

7626 Pécs, Felsővámház u. 52. | Weboldal | Facebook

Ha hintán üldögélve gyönyörködnétek a térség szépségében:

Széchenyi tér

Pécs főterét nem csak mediterrán hangulata, színpompás virágai és a tér közepén elhelyezkedő, a város egyik jelképének számító Gázi Kászim pasa dzsámija miatt érdemes felkeresni. A szélrózsa minden irányába elindulhatunk innen látnivalók után kutatva, hiszen szinte majdnem minden utcában találhatunk itt érdekességet, műemléket, ami előtt érdemes néhány percet időzni. Alig néhány perc sétával elérhető innen többek között a mesés rózsakert, a pécsi Bazilika, a Pécsi Nemzeti Múzeum, a Vasarely Múzeum és még megannyi helyszín, ahol magatokba szívhatjátok a kultúrát.

Mandala Étterem

A Mandala Étterem a tökéletes választás, ha nemcsak Pécs városában, de az ízek birodalmában is utazásra indulnátok. A város haladó szellemiségű, progresszív vegetáriánus és vegán éttermében az egészség és a minőség a zászlóshajó és jól mutatják ezt a kivétel nélkül elégedett vendégek is. A Mandala csapata hétről hétre és napról napra is igyekszik elkápráztatni törzsközönségét valami egészen új kulináris finomsággal, melynek alapanyagai nem egyszer helyi termelőktől érkeznek. Ha tehát maradandó élményekkel emlékeznétek vissza Pécsre, mindenképp ajánljuk a Mandala Éttermét megízlelésre.

7621 Pécs, Perczel Miklós u. 26/1. | Facebook

Égervölgyi tó és parkerdő

Nyári hőséget enyhítő sétára és kikapcsolódásra invitál a pécsiek kedvelt kirándulóhelyének számító Égervölgyi parkerdő és annak bájos környezete. A Nyugat-Mecsek e vidékén égbenyúló fák, patakok, sétányok, hidak és turistaútvonalak keresztezik itt lépten-nyomon utunkat. A parkerdőben tett séta és barangolás közepette jó megpihenni a mesterségesen kialakított Éger-völgyi-tó mellett, mely nyugodt, háborítatlan piknikezésre ad lehetőséget.

7634 Pécs, Égervölgy 12.

Északi várfalsétány

Az egyébként is lenyűgöző Pécs különleges látnivalója a belvárost övező városfal. Az utóbbi években ennek északi, a Bazilika mögött húzódó részét újították fel, mely azóta is nagy népszerűségnek örvend a pécsiek és az ide látogatók körében egyaránt. Kialakítottak itt ugyanis egy sétányt, mely kellemes sétára invitál a várfalkertben. A kikapcsolódást segítendő, padok is az ide igyekvők rendelkezésére állnak, melyek jó szolgálatot tesznek, ha bejártátok a Magtár épületét és a Középkori Egyetemet is.

7625 Pécs, Káptalan u.

+1 Zsolnay Fényfesztivál (2023. július 6-9.)

Idén július 6. és 9. között érdemes lesz Pécsre indulni, hiszen ismét fényárban úsznak majd a mediterrán belváros kultikus helyszínei. Az ország első és egyetlen fényfesztiválján fényköntöst kapnak az épületek, fényszőnyeget az utcák, a Székesegyház homlokzatát pedig 3D-s mozgóképes vetítések keltik életre. A különleges látvány mellett több, mint 100-féle további program vár majd benneteket a négynapos fesztivál során. Külön érdekesség, hogy esténként a program kiegészül a világ legjobb fényművészeinek versenyével, a Zsolnay Light Art nemzetközi fényfestőversenyén.

Több helyszínen | Weboldal | Tovább az eseményre >>>

