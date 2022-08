Bajai nyár: Kihagyhatatlan látnivalók a híres halászlé hazájában

Míg az innen származó, országszerte népszerű bajai halászléről már mindenki hallott, talán sokan nem is gondolnák, hogy mennyi más látnivalót és izgalmas programot rejteget Bács-Kiskun megye második legnagyobb települése. Összegyűjtöttük nektek, hogy miket ne hagyjatok ki, ha erre jártok.

Tóth Kálmán tér

A belváros szívében áll Baja egyik legszebb tere, ami a Baján született költő, újságíró és politikus, Tóth Kálmán nevét viseli. Tóth Kálmán neve összefonódik a város történelmével, 1865-ben választották meg Baja országgyűlési képviselőjévé, politikai pályafutása alatt pedig ő harcolta ki a járási jogokat a város számára, az ő javaslatára csatlakoztatták Baját a vasúthálózathoz, illetve ő alapította meg az Eötvös József Főiskola elődjét is.

A tér egyik nevezetessége a minden évszakban itt álló virágóra, illetve a névadónak állított egész alakos bronzszobor, amit Bezerédy Gyula készített 1894-ben. Régebben a város másik híres szülöttjének, Türr István szülőháza is itt állt, ám mára már csak egy tábla emlékezik meg a híres szabadságharcosról.

6500 Baja, Tóth Kálmán tér

Szentháromság tér

A bazaltkockákkal borított főtér már több száz évvel ezelőtt is központi szerepet töltött be, a ma városi fesztiváloknak helyet adó területen régen piacokat és vásárokat rendeztek. Itt áll a város egyik legrégebbi, késő barokk stílusú műemléke, a Szentháromság-szobor, amit a nagy pestisjárvány emlékére állítottak 1750-ben. A grandiózus szobor a négy evangélistát, Máriát és a Szentháromságot ábrázolja, legutolsó, 2000-es felújítása óta pedig ismét eredeti pompájában tündököl. A teret több műemléki védelem alatt álló épület is körbeveszi, ezek mellett pedig szállodákra, üzletekre és kávézókra bukkanhatnak az erre járók.

6500 Baja, Szentháromság tér

Városháza

A Szentháromság tér egyik legjellegzetesebb épülete, a Sugovicára néző, reneszánsz stílusban megépített városháza, ami 1750-ben került a Grassalkovich család tulajdonába. Ezután 1862-ben ismét visszakerült a város tulajdonába, majd a millennium évében építették át az akkor divatos, historizáló, neoreneszánsz stílus jegyei alapján. A monumentális, bámulatos városháza udvara több komoly- és könnyűzenei koncertnek ad otthont.

6500 Baja, Szentháromság tér 1.

Türr István-kilátó

A város egyik legszebb kilátóhelye és egyben emlékműve a bajai születésű szabadságharcosról kapta a nevét, a kör alakú építményt 1938-ban, halálának 30. évfordulóján avatták fel. Emlékét egy dombormű és egy emléktábla is őrzi, amit a torony alsó, fedett részén találhatunk. Az egész évben szabadon látogatható kilátó a Duna és a Sugovica összefolyásánál található, a tetején lévő teraszról pedig éppen ezért gyönyörű a kilátás a Duna-hídra, a vízpartra, illetve a gemenci erdőre.

6500 Baja, Duna-part, Sugovica-holtág torkolatánál, Türr Emlékmű part

Nepomuki Szent János-kápolna

A mesébe illő kis kápolna a város legkisebb kerületében, Szentjánoson áll, eredetileg a környéken élő vízimolnárok és hajóácsok kápolnájának épült 1876-ban. Felszentelésére 1877-ben, a védőszent, Nepomuki Szent János búcsújának másnapján, május 17-én került sor. A csupán 12,6 méter hosszú építményen két egymás fölé helyezett márványtábla mutatja, hogy meddig ért 1876-ban, 1883-ban és 1897-ben a megáradt Duna vize, faszerkezetű tornyában pedig egy kicsi harang kapott helyett.

A kápolnát a második világháború alatt istállónak használták, ami nem kevés sérülést okozott az épületben: az egykori oltárkép, és kisebb szobrok is eltűntek. A jelenlegi oltárkép a templom névadóját ábrázolja, alatta a bajai festőművész, Miskolczy Ferenc által készített freskó látható.

6500 Baja, Vajas sor

Sugovica szabadstrand

A nyári melegben tökéletes úti cél lehet a városi szabadstrand, ahol a 650 méter hosszú, homokos partszakaszon csobbanhattok a Duna város alá kanyarodó mellékágába. A strandra kiépített sétány vezet a Halászparttól, illetve a túloldalról a Sugó-hídon átkelve közelíthetitek meg. Az ingyenes strandon az aktív kikapcsolódást kedvelőkre is gondoltak, hiszen van lehetőség vízibicikli, kajak és kenu bérlésére is, a gyerekekről egy játszótér gondoskodik, illetve egy büfé is várja a fürdőzőket.

Gemenc

A környék egyik legmeghatározóbb természeti értéke a Sárköz és az Alsó-Duna-völgy gyönyörű ártéri erdeje, a Gemenc. A Gemenc nemcsak hazai viszonylatban egyedülálló, a terület Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdeje, a víztér közelsége pedig nagyon különleges hangulatot kölcsönöz és nagy mértékben befolyásolja a helyi növény- és állatvilágot. Világ szinten egyedülálló az itt található gímszarvasállomány, emellett a helyi madárvilág is sokszínű: szintén a gemenci erdő büszkélkedhet a világ legsűrűbb feketególya-állományával is.

Az 1977 óta természetvédelmi oltalom alatt álló erdő több védett és fokozottan védett területet is tartalmaz, azonban a látogatható részeket számos módon felfedezhetitek: barangolhattok a tanösvényeken és sétaútvonalakon, illetve a Gemenci Erdei Vasútra felpattanva is megismerkedhettek a környékkel.

