Kreatív szakmák – Interjú Aczél Zoltánnal, a Gémklub alapítójával

A hazánk piacvezető társasjáték-kiadó és forgalmazó cégcsoportját, a Gémklubot irányító Aczél Zoltánnak irigylésre méltó hivatása van: sok más mellett társasjáték-fejlesztéssel foglalkozik. Arról beszélgettünk vele, milyen a jó társasjáték, miből épül fel a tervezés folyamata, de azt is elárulta, hogyan lehet valakiből társasjáték-fejlesztő.

Hogyan került kapcsolatba a társasjáték-készítéssel?

Hét évig Svájcban éltem, itt kerültem komolyabban kapcsolatba a társasjátékokkal és magával a társasjáték-fejlesztéssel. Fejlesztettem egy kockajátékot, melynek minden metszetén a számok a bűvös négyzet elve szerint ugyanazt az összeget adták, majd a platóni testekből kiindulva építőjáték-elemeket fejlesztettem a LEGO-nak, kutattam újszerű játékmechanizmusok után Bernben a szabadalmi tárban, részt vettem jelentősebb társasjáték-rendezvények szervezésében Zürichben, és ott voltam az első svájci játékkiállítás születésekor St. Gallenben. Sokat jártam Németországban játékkiadóknál, például a Ravensburgernél, ahol részt vettem az ottani tesztelésekben, és volt alkalmam baráti beszélgetések során betekintést nyerni a Spiel des Jahres zsűri munkájába is.

Mesélne a Gémklub tevékenységéről?

A Gémklub társasjátékokat fejleszt és kiadja magyarul a legnagyobb nemzetközi kiadók társasjátékait, de cégek megrendelésére is készítünk társasjátékokat. Webáruházban, három budapesti társasjáték-szaküzletünkben és a legnagyobb múltra visszatekintő hazai társasjátékklubunkban közvetlenül is kiszolgáljuk a vásárlókat. Nem csupán a Gémklub kiadói társasjátékai kaphatók itt, hanem más hazai kiadók legjobbjai, és a frissen megjelenő külföldi játékok legérdekesebb címei is. Saját kiadású társasjátékaink ugyanakkor több száz boltban elérhetők, és partnereinknek nemcsak értékesítünk, hanem a boltjaiban személyesen bemutatjuk és tanítjuk is a játékainkat. Ez a játékmestercsapatunk fő tevékenysége.

Hogyan készülnek a játékok?

A jó társasjáték a legjobb ötletekből egy fejlesztési folyamaton át kerül el a termékelőkészítésig, majd a gyártásig. A fejlesztés során a sok apró részletből összeáll egy egész, ami egy kezdetleges prototípus formájában ölt testet. Ezzel lehet tesztelni a játékot működés közben. A prototípus szerepe a játszhatóság, az a cél, hogy rájöjjünk, jól működik-e, amit elképzeltünk, illetve hogy melyek a játék azon szegmensei, amelyek finomhangolásra szorulnak. Az a jó, ha minél több emberrel ki tudjuk próbáltatni a játékunkat. A játék megfelelő működése a játékélmény alapja, de innen még sok lépcső vezet a gyártásig. Ergonómiai, gyártástechnológiai szempontokat is figyelembe kell venni, és a grafikának nem csak vonzónak, jól eladhatónak, hanem játék közben is jól használhatónak kell lennie.

Mennyire versenyképesek külföldön a hazai társasjátékok?

Egyelőre aránylag kevés magyar kiadású játék jelent meg külföldön, és még kevesebb ért el nagy sikert. Az első ezen a területen is a Gémklub volt. A nemzetközileg legsikeresebb társasjáték egy aránylag fiatal magyar kiadó, a Mindclash játéka, az Anachrony, a Kickstarteren jelent meg, és e közösségi finanszírozású oldalon szerzett magának sok támogatót. Az első olyan játék, mely a Kickstarter megjelenésével párhuzamosan magyar kiadásban is megjelenik, a Purple Meeple kiadó társasjátéka, a Cultistorm.

Mit tehet, aki maga is tervezővé szeretne válni?

Egy játéktervező mindenekelőtt sokat játszik, így lesz benyomása arról, mi mindenen múlik a játékélmény. Ha van egy jó ötlet, amivel még abban a formában nem találkozott, minél egyszerűbben el kell készíteni egy prototípust és ki kell próbálni. Az első strapatesztekkel érdemes a családot és a baráti kört megkörnyékezni, és ha itt van siker, akkor olyanoknak is meg kell mutatni, akik gyakran társasoznak. Ha szerintük is eredeti és élvezetes, akkor el kell készíteni a játékot minél egyszerűbben, de mégis teljes részletességgel leíró játékszabályt. Ha mindez kész, akkor érdemes felkeresni egy társasjáték-kiadót, mint például a Gémklub.

Milyen játékokat készített eddig?

Svájcban készítettem el az első klasszikus társasjátékaimat, a Tokami a Zoch kiadónál, a Snap, a Maskenbal és a Turbo az Adlung kiadónál, és a Porca Miseria az Amigo kiadónál vált elérhetővé. Miután hazaköltöztem Magyarországra tovább folytattam a munkát és itthon is megjelent pár játékom, ami már a Gémklub csapatnak is köszönhető, többek között a Krysis és a Piszkos Fred, melyek elsőként jutottak el magyar kiadótól nemzetközi kiadásig, angol és német nyelvterületeken. Az utóbbi időben jellemzően más társasjátékszerzők játékait fejlesztem, tökéletesítem a csapatommal. Amikor érkezik egy jó ötlet a Gémklubhoz, vagy esetleg egy felkérés játékfejlesztésre, akkor a kreatív csapatunk közösen alkot. A közelmúltban jelentettük meg például Győri Zoltán szerzőtől az Igen?, illetve az Igen? és… kommunikációs partijátékot. Jelenleg egy közösségi finanszírozásból támogatott projekten dolgozom a csapatommal, a Kickstarteren is megjelenő Cultistorm játékon. Az alapjáték már elkészült, és úton van a megrendelők felé, de több kiegészítő is készül, a játék világához kapcsolódó, de teljesen különálló 5 minijáték, melyből kettő az én ötletemen alapul.

Lehet belőle főállás?

Ahogy minden másnál, ez is attól függ, mennyire elhivatottan foglalkozunk vele és mennyi időt fordítunk rá. Elsősorban mindenképp hobbiként indul, mert ha nem szeretnénk ezzel foglalkozni, akkor természetesen nem is kezdenénk bele a játékfejlesztésbe. Ahhoz, hogy ebből keresetkiegészítés vagy főállás legyen, sok tényező együttállása szükséges. A legfontosabb azonban az, hogy olyan értékteremtésben akar részt venni az ember, amivel örömet szerezhet másoknak. Ettől lesz egy játék igazán jó, és ettől válik temérdek ötlet egy koherens alkotássá. Ha ezen felül a fogadtatása is jó lesz, az már tényleg csak egy plusz. Aki ezt hivatássá szeretné tenni, az a fejlesztésen túl számos más tevékenységet is találhat, amivel hasznossá teheti magát a társasjátékpiacon, egy játékkiadónál, mint például a Gémklub, vagy egy társasjáték-szaküzletben, ahol nem csak eladják, de el is magyarázzák a játékmesterek a játékokat. Mindez nem a játékfejlesztés helyett, hanem amellett kínálhat lehetőséget arra, hogy megéljen a munkájából, melynek fókuszában a játékélmény és annak megosztása áll. A Gémklub csapatát főként ilyen elhivatott társasjátékosok alkotják.

Szerző: Szerencsi Évi