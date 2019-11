3 budapesti hely, ahol királyi reggelivel várnak

Argentinában édes péksüteménnyel, Amerikában juharsziruppal meglocsolt palacsintával, Olaszországban kávéval és édes süteményekkel, Németországban kolbásszal, virslivel és hidegtálas finomságokkal, Japánban levesekkel és halas fogásokkal, Ausztráliában avokádós-tükörtojásos pirítóssal indítják a napot, mi magyarok pedig az utóbbiakhoz hasonlóan laktató, inkább sós, mint édes falatokkal csillapítjuk étvágyunkat.

A trendi diéták jönnek-mennek, de van, ami sosem változik; a legtöbb magyar sós ízekre vágyik reggelente. A tipikus napkezdő menü talán leginkább a németekéhez hasonlít, és az alábbiakból áll: kenyér, sajt, vajkrémek, kolbász, zöldségek és/vagy rántotta, esetleg bundáskenyér. Míg bizonyos országokban, például Japánban és Franciaországban a gyümölcslevek is elmaradhatatlan részei a reggelinek, nálunk a meleg italok, úgy mint a kakaó, a tea, vagy a kávé teszik teljessé a nap első étkezését. Tekintve, hogy a gasztronómia kulcsfontosságú szerepet tölt be minden náció kultúrájában, a Magyarországra járó turistáknak mi mindenképpen azt javasoljuk, hogy tegyenek próbát a hazai paletta kínálatával. Ha kérdeznek, az alábbi három helyet bátran ajánlhatod külföldi ismerőseidnek, de te magad is letesztelheted őket!

Millió meg egy hely van a belvárosban, ahová beülhetsz egy tartalmas brunch-ra, azoknak az étkezdéknek, kávézóknak a száma viszont jóval kevesebb, amelyeknek lelke van. Pontosan ilyen az Eszti néni által minden szerdán elkészített isteni réteseiről elhíresült Anyám szerint. Megejtheted náluk a reggeli kávézást, és ha már ott vagy, feltöltheted az energiaraktáraidat, napközben pedig betérhetsz egy forró teára és ízletes harapnivalókra. Mindegy, milyen alkalomról van szó, mert lehet szimpla hétköznap, randi, vagy brunch a barátokkal, családtagokkal, mindig megtalálod náluk, amit keresel. Reggeltől délutánig tart nyitva, ajánlott időben asztalt foglalni!

1077 Budapest, Wesselényi utca 25.

Asztalfoglalás:06/20 440 0525

A Cup and Scoop Kávézó, Fagyizó megújult belső térrel, tágas galériával, finom szendvicsekkel, helyben sütött péksüteményekkel, gofrival, ellenállhatatlan Illy kávékkal és frissen csavart narancslével hívogat. Jelmondatuk, hogy “Reggelizni soha nem késő”, ezért a kávézó tökéletes választás egy könnyű ebédre, és akkor is tárt karokkal vár, ha a napközbeni jövés-menés közben megéheznél vagy megpihennél egy finom tea vagy forró csoki mellett. Náluk működik az Első Magyar Pillecukor Manufaktúra, ahol saját készítésű, kézműves pillecukrot kínálnak ősztől tavaszig, és ezek az édes, pihe-puha finomságok kerülnek a valódi csokipasztillából készített forró csokik tetejére. Próbáld ki, mennyei!

1062 Budapest, Rózsa utca 62.

A reggelire fektetik a legnagyobb hangsúlyt a Café Brunch Budapest és a Brunch Bistro Budapest éttermekben is, ahol reggel 8 és délután 3 között merülhetünk el az ínycsiklandozó ízek világában. Számos tojásos különlegességet, közte magyaros rántottát kínálnak, de a vargányás és a kecskesajtos omlett, valamint a buggyantott tojás is méltán népszerű náluk. Utóbbi Royal módra füstölt lazaccal és hollandi mártással kerül terítékre. A péksüteményektől a gyümölcslevekig és smoothiekig minden friss és helyben készül, így az egészséges reggelik táborát erősítő granola és zabkása mellől sem maradhat el a friss, szezonális gyümölcs. A hazai pörkölésű, kézműves kávékülönlegességeket szintén nem szabad kihagynod! Ne maradj le, foglalj asztalt!

1065 Budapest, Hajós utca 26.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19.