Rekordszámú vetítéssel zárult a 22. CineFest, az ország legnagyobb nemzetközi filmfesztiválja

A 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon a francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte a fesztivál fődíját, míg Reisz Gábor negyedik filmje, a Földszint kapta a zsűri nagydíját. Mindemellett két elismerésben részesült a Vádemelés című német bűnügyi történet is.

Mint Bíró Tibor fesztiváligazgató a zárógálán elmondta, az idei évben új, háromszáz férőhelyes vetítőhellyel bővült a CineFest, így a fesztiválvetítések immár öt moziteremben zajlottak. Ennek köszönhetően rekordszámú, 156 előadásra került sor a különböző helyszíneken.

A közönség értékelte a programkínálatot, a fesztivál végéig több mint 12 ezer jegy talált gazdára, számos telt házas vetítéssel.

Fődíjas elsőfilmes

A fesztivál fődíját, a Pressburger Imre-díjat a Túl sok vadállat című francia film kapta. A zsűri azzal érvelt a döntése mellett, hogy az osztálykülönbségek és a korrupció kérdéseit feszegető, bizarr humorú elsőfilm merészen kiforgatja a nemi sztereotípiákat, és a nézői elvárásokkal játszik, miközben új perspektívából közelít a krimi műfajához.

A Nagydíjat, azaz a Zukor Adolf-díjat Reisz Gábor Földszint című filmje kapta, a zsűri véleménye szerint a film párbeszédre késztető szatíra a politikai változást megelőző Magyarország helyzetéről. Külön érdekesség, hogy a fesztivál 22 éves történetében most fordult elő először, hogy egy alkotó kétszer nyerte el ugyanazt a díjat:

Reisz Gábor 2014-es első nagyjátékfilmjével, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan alkotással is Zukor-díjat kapott. A két fődíjjal jutalmazott alkotó személyesen vette át az elismerést Miskolcon.

A beérkezett szavazatok alapján a közönségdíjat Mayer Bernadette első rendezése, a Mommy Blue kapta. A CineFest közönségdíjának különlegessége, hogy a nézők nem kizárólag a versenyben lévő 16 filmre szavazhatnak, hanem minden olyan előadásra, amire jegy váltható.

Régiós gyöngyszemek, merész alkotások

A régiónk filmjeire fókuszáló V4+ szekció díját a bolgár Álomkaland (r.: Valeska Grisebach) kapta: a zsűri egy összetett közösség aprólékos, hiteles és mély ábrázolását, valamint az érzékeny, karakterközpontú történetmesélést értékelte. Valeska Grisebach rendezőt nem először méltatták a CineFesten: 2017-ben a Western című filmjével a fesztivál fődíját, a Pressburger-díjat nyerte el.

A Fantazma nevű új versenykategória azokat a formailag vagy gondolatilag merész filmeket fogta csokorba, amelyek kimozdítják a nézőt a komfortzónájából. A kategóriában a francia Szikrázó csók (r.: Pierre Salvadori) nyert: a zsűri véleménye szerint gyönyörűen kidolgozott történet a szerelemről és a szerelembe esésről.

A CineDocs díjat a spanyol A Föld csendje (r.: Frank Gutiérrez), egy olyan oknyomozó dokumentumfilm vihette haza, amely erőteljesen mutatja be a környezetvédelemért folytatott küzdelem hatását és tragikus következményeit. A CineNewWave díját a Halhatatlanok (r.: Nagyistók Edit) kapta a magával ragadó filmélményért, a hiteles társadalomábrázolásért, a feszes vágásért, a lenyűgöző képi világért és ritmusért, valamint a kiváló színészi játékért.

A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI) és az Ökumenikus Zsűri egyaránt a Vádemelés (r.: Faraz Shariat) című német alkotást ismerte el. Az előbbi a zsűri indoklása szerint Faraz Shariat rendező, a thriller és a tárgyalótermi dráma elemeit felhasználva érzelmi hullámvasútra ülteti fel a nézőjét, és új nézőpontot kínál a privilégiumok, a korrupció és az igazság valódi jelentéséről.

A CICAE (Art Mozik Nemzetközi Szövetsége) a Túl sok vadállatot találta díjra érdemesnek.

A jövő évi, 23. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2027. szeptember 10. és 19. között rendezik meg. Bővebb információt ide kattintva, a fesztivál weboldalán találtok.

Addig sem maradtok kulturális élmények nélkül: