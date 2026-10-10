8 zseniális filmfesztivál Budapesten, amit kár lenne kihagyni idén ősszel

Az ősszel együtt elérkezett a mozi és a filmújdonságok tündöklésének ideje Budapesten, az pedig már egészen biztos, hogy az október és a november is bőven kínál filmes élményeket a kortárs mozgókép szerelmeseinek.

Zsóka Filmfesztivál // Csekovszky Árpád Művelődési Ház (2026. október 11.)

Dr. Szilágyi Erzsébet filmszociológus emlékére rendez egész napos filmünnepet a Rákosligeti Ragályi Elemér Filmklub. A Zsóka Fesztiválon friss filmek, egy érdekfeszítő kerekasztal-beszélgetés, egy izgalmas workshop és egy világzenei koncert gondoskodik a szórakozásról, így mindenképpen érdemes lesz október 11-én a rákosligeti művelődési ház felé venni az irányt. A belépőjegy ráadásul igen baráti áron lehet a tiétek, kerületi diákoknak és kísérő pedagógusoknak pedig teljesen díjtalan a részvétel – a pontos menetrendért nézzetek rá a Facebook-eseményre!

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Szemrevaló Filmfesztivál // Művész mozi (2026. október 15-25.)

Október 15. és 25. között rendezik meg a 15. Szemrevaló Filmfesztivált a budapesti Művész moziban. A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmhete ezúttal is a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból ad ízelítőt eredeti nyelven, magyar felirattal. Az idén beválogatott 10 film a női sorsokat állítja középpontba: a fesztivált az egyszerre felemelő és mulatságos Űr a szívemben nyitja meg, de a Rose, az Apaföld és az Ön hisz az angyalokban? című alkotásokat is megnézhetitek. Budapest mellett Debrecenben, Szegeden és Pécsett is vetítik majd a fesztivál legjobb filmjeit.

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56/70: 1956 filmre írva – filmfesztivál a Corvin moziban (2026. október 16-18.)

Háromnapos filmünneppel emlékezik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról az 56Films. A helyszín persze nem lehet más, mint a Corvin mozi, ahol a dokumentum- és játékfilm-vetítéseken kívül közönségtalálkozókra és beszélgetésekre is sor kerül október 16. és 18. között. A filmek mindegyikét egységesen, 1956 forintos belépőjeggyel tudjátok megnézni, amelyet online tudtok leggyorsabban megvásárolni. Minden további információért és a bemutatásra kerülő filmek pontos listájáért böngésszétek a Facebook-eseményt!

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Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál // több helyszínen (2026. október 24-31.)

Október végén a Sugár mozi, a Dugattyús, a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Francia Intézet terei is megtelnek kifejezetten gyerekeknek és kamaszoknak szóló filmes rendezvényekkel, hogy többek között vetítésekkel, beszélgetésekkel, filmes castinggal, workshopokkal és sztárvendégekkel tegyék felejthetetlenné az őszi szünetet. A weboldalon korcsoportra és érdeklődési körre bontva is szemezgethettek a programok közül, így az ifjú filmszakértők egészen biztosan megtalálják majd azt az előadást, amelyik leginkább megszólítja őket.

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Budapest International Film Festival // Corvin mozi (2026. október 24. – november 1.)

Október végén ismét megrendezik Budapest várva várt filmünnepét, hiszen immár harmadik alkalommal érkezik a Budapest International Film Festival, vagyis a BIFF! A kilencnapos rendezvény alatt újra a legnagyobb fesztiválsikereket begyűjtő és a legizgalmasabb nemzetközi filmeké lesz a főszerep a Corvin moziban. Idén már 45 filmet nézhettek meg, a programban pedig Martin McDonagh, Taika Waititi, Mike Leigh és Anton Corbijn új alkotásait is megtalálják a lelkes filmrajongók – hogy le ne maradjatok, biztosítsátok be a helyeteket mihamarabb!

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Houdini100 Varázslat Filmfesztivál // Eötvös10 (2026. október 30-31.)

Éppen száz éve hunyt el a világhírű, magyar származású szabadulóművész és illuzionista, Harry Houdini, vagyis Weisz Erik. A centenárium méltó megünneplése érdekében a House of Houdini, a Magyar Hollywood Tanács, az Origo Film Group Zrt., az Eötvös10 Művelődési Ház és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ kétnapos filmfesztivált szervez, ahol Shade Rupe Play Dead című alkotása mellett az ifjú, feltörekvő tehetségek filmjei is debütálnak. A fesztivál második napját pedig George Marshall és Tony Curtis klasszikusa, a Houdini című film zárja.

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12. SPEFI Nemzetközi Speciális Filmfesztivál // Eötvös10 (2026. november 13-16.)

Különleges moziélményben lehet részetek, ha november 13. és 16. között ellátogattok az Eötvös10-be, hiszen idén ismét megrendezik a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület filmünnepét, a SPEFI Filmfesztivált. Hazánk egyetlen kifejezetten a fogyatékossággal élő filmes alkotóinak szóló rendezvényét ezúttal is lebilincselő szakmai beszélgetésekkel, panelprogramokkal és kulturális eseményekkel színesítik a vetítések mellett, így már egészen biztosan megéri megváltani a jegyeiteket erre az egészen egyedülálló rendezvénysorozatra.

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23. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál // több helyszínen (2026. november 16-25.)

November 16. és 25. között újra megtelik Budapest és hét vidéki város a legizgalmasabb dokumentumfilmekkel. A 23. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál idén több mint 80 filmmel érkezik. Az idei mottó, a „Hiszem, ha látom?” a deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált tartalmak korában különösen aktuális kérdést tesz fel: hihetünk-e még annak, amit látunk? A programban roma történetek, az ökológiai válság, az ukrajnai háború, politikai radikalizálódás, a mentális egészség is vászonra kerül. A vetítéseket közönségtalálkozók, beszélgetések és szakmai programok kísérik.

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