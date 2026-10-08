3 zseniális program Budapesten a 2026-os világűr hete alkalmából

A Google a 2026-os világűr hete alkalmából új Doodle-lel jelentkezett. Mi pedig összegyűjtöttük mivel is ünnepelhetitek ezt.

A 2026-os világűr hete alkalmából készült Doodle (alkalmi Google logó) azokat a technológiákat ünnepli, amelyek lehetővé teszik a lenyűgöző asztrofotókat. A mai képet a NASA James Webb űrteleszkópja készítette szeptemberben és a Carina-ködöt ábrázolja.

Különleges élmények a 2026-os világűr hete megünneplésére:

Távcsöves bemutató // Óbudai Polaris Csillagvizsgáló (2026. október 8.)

Az őszi égbolt csillagképei, csillagmondái, kettőscsillagai, csillaghalmazai Óbudáról, a Polaris Csillagvizsgálóból.

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Találkozz Farkas Bertalannal // Huniverzum, Millenáris (2026. október 10.)

Farkas Bertalan, Magyarország első űrhajósa személyesen mesél történelmi űrutazásáról, az űrrepülés meghatározó pillanatairól és azokról az élményekről, amelyek örökre beírták nevét a magyar űrtörténelembe. Az előadást követően ezúttal dedikálásra is lehetőség nyílik, így a résztvevők személyesen is találkozhatnak Farkas Bertalannal, és egy különleges emlékkel tehetik teljessé a világűr hetét.

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A Szaturnusztól az Androméda-galaxisig // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2026. október 11.)

Az első célpont a Szaturnusz fenséges gyűrűrendszere és Titán óriásholdja. Majd a legnagyobb kozmikus szomszédunkat, az Androméda-galaxist csodálhatjátok meg. Ezt követően a kozmikus füstkarikára emlékeztető Gyűrűs-ködöt kaphatjátok távcsővégre. Végül az égbolt egyetlen dupla nyílthalmazának sok száz csillagát észlelhetitek.

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