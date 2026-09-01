12 bakancslistás élmény természetbarátoknak, amit vétek kihagyni az ősz első hónapjában

Nyakunkon az ősz, szeptemberben tetőzik a gímszarvasok nászidőszaka. Ha kíváncsiak vagytok milyen, amikor egy bika a hangjával riasztja el az áhított nőstényt ostromló riválisát, induljatok szarvasbőgéstúrára! Sőt, az alábbi bakancslistás élmények között azok a természetbarátok is megtalálják a számításaikat, akik a fenséges vadak helyett inkább madarak látványában gyönyörködnének, vagy a szőlőtőkék közelében mulatnának.

Szarvasbőgéstúrák az ország vadregényes helyszínein

Esti vezetett túra szarvasbőgés idején – újra zeng az erdő! // Pilisi Parkerdő (több időpontban)

Idén ősszel újra zeng az erdő, kezdetét veszi a Pilisi Parkerdő nagysikerű programsorozata. Vezetett, esti túrákon ismerkedhettek meg az erdő élővilágával, fültanúi lehettek a szarvasbikák viadalát kísérő jellegzetes agancscsattogásnak, sőt még az is lehet, hogy szemtanúi lehettek az eseménynek. A túrák helyszíne egyebek mellett Pilismaróton, Visegrádon és Gödöllőn lesz – nézzétek meg, melyik esik hozzátok a legközelebb!

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Igazi szarvasbőgés // Pörböly (2026. szeptember 4., 5., 11., 12.)

Tovább dübörög a nagy sikerű „Igazi szarvasbőgés”-túrasorozat, hála a Gemenc Zrt. munkatársainak. Szeptemberben két-két pénteken és szombaton is bakancsot húzhattok, hogy késő délután, a pörbölyi Ökoturisztikai Központtól indulva útra keljetek, majd átéljétek a szarvasbikák hangjától zengő erdő hangulatát.

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Szarvasbőgés-hallgatás kisvasúttal // Kaszói Állami Erdei Vasút (2026. szeptember 4., 5., 18., 19.)

Különleges erdei kalandra invitál a Kaszói Állami Erdei Vasút, szeptember 4-én, 5-én, 18-án és 19-én. Hazánk egyik legifjabb kisvasútja a kaszói erdőben, szarvasbőgéssel megspékelve kínál felejthetetlen élményeket, de ez még nem minden: miután befutott a cseppnyi gőzős, vadvacsora vár a Főherceg Fogadónál! Ennél pazarabb élményt aligha találnak az ínyenc természetjárók idén ősszel.

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Szarvasbőgés Béda-Karapancsán // Duna-Dráva Nemzeti Park (2026. szeptember 5.)

Béda-Karapancsa, a Duna-Dráva Nemzeti Park tájegysége, a Duna magyarországi alsó szakaszának csodás, vizes élőhelyeit vonultatja fel. A Baranya megyei Kölkeden szeptember 5-én először egy izgalmas előadást, majd a „Harczi-kastélyhoz” vezető túrát követően a szarvasok nászát hallgathatjátok meg.

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Szarvasbőgés az Őrjegben // Kiskunsági Nemzeti Park (2026. szeptember 5.)

A Kiskunság területén nyújtózó Őrjeg lápvidéke igazi bakancslistás úti cél ősszel, hiszen a környező területek jókora nagyvadállománnyal büszkélkednek. Szeptember 5-én, délután Császártöltés-Kiscsalán gyűlnek össze a természetbarátok, hogy nekivágjanak a 3-4 kilométeres túrának, mely során szarvasbőgésre és egyéb titokzatos, éjszakai hangokra számíthatnak. A részvétel előzetes, online regisztrációt igényel!

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Kétéjszakás szarvasbőgés-vízitúra Gemencen (2026. szeptember 11-13.)

Kontinensünk legnagyobb összefüggő ártéri erdejeként Gemenc kalandok sokaságát tartogatja a természetbarátoknak. Szeptember közepén ottalvós, sátrazós vízitúrán szakadhattok ki a mindennapok körforgásából, távol a város zajától. Egy lakatlan sziget fehér homokos, puha fövenyén hajthatjátok álomra a fejeteket, miután bejártátok a vidéket kenuval, hallgattátok a híres-neves gemenci szarvasok nászindulóját, megcsodáltátok a kecses vízimadarakat, és élveztétek a tábortüzet. Mi más kell még a tökéletes őszi kikapcsolódáshoz?

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Szarvasünnep az Aggteleki Nemzeti Parkban (2026. szeptember 12.)

Szeptember 12-én Szögligettől, a Szalamandra Háztól indulva bejárhatjátok a környék erdeit, majd miután megérkeztetek a Szádvár magaslati pontjára, belehallgathattok a szarvasok őszi szimfóniájába. Amennyiben az időjárás is úgy akarja, mindemellett olyan csodás kilátásban lesz részetek, mint még soha! A túra fáradalmait tábortűz mellett pihenhetitek ki, és még közös sütögetésre is lehetőség nyílik a nap végén. Ne felejtsetek el regisztrálni!

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Szarvasbőgés nyomában Fehérvárcsurgón (2026. szeptember 11.)

Díjmentes, vezetett sétán hallgathattok bele a koncertbe, melyet az agancsosok Fehérvárcsurgón adnak idén ősszel. A túra előtt ráadásul egy legendás vadászíró örökségével is megismerkedhettek, a Bársony István Emlékház kiállításán. Az biztos, hogy számtalan élménnyel gazdagabban tértek majd haza a VADEX programját követően – még ma adjátok le a jelentkezéseteket!

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Szarvasbőgés-hallgató túra Verőcén (2026. szeptember 11.)

A Dél-Börzsönyben, Verőcén is vár benneteket egy bakancslistás őszi élmény, szarvasbőgéssel fűszerezve. Magyarkútról, az Irma-forrástól indulva könnyű esti séta során hallgathattok bele a nászba, sőt, még egy érdekes előadásba is, mely során agancsokról, rekorder trófeákról mesélnek nektek. Az Aranyos-kúti forráshoz várhatóan este nyolcra érkeztek meg, így jól fog jönni egy fejlámpa a visszaútra.

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Még több kihagyhatatlan program természetbarátoknak

Esti séta a Biharugrai halastavaknál // Körös-Maros Nemzeti Park (2026. szeptember 12.)

Az ősz beköszöntével megkezdődnek a lehalászások a Biharugrai halastavaknál, az így keletkező iszapfelület eredményeképp pedig számtalan madár gyűlik össze a természetjárók imádott úti céljánál. A program során még világosban ismerkedtek meg a tavak élővilágával, sötétedés felé pedig elindultok a bőgőhelyekhez, hogy meghallgassátok a szarvasbikák koncertjét.

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XXV. Fehértó Napja // Körös-Maros Nemzeti Park (2026. szeptember 19.)

Szeptember 19-én ismét nyílt napot tart a Körös-Maros Nemzeti Park, hogy megismerkedhessetek a sok kinccsel, melyet a Kardoskúti Fehértó tartogat. Színpadi műsorokkal, természetismereti vetélkedővel, kézműves foglalkozásokkal, népi játszótérrel, csikós-, íjász-, solymász-, és ragadozómadár-védelmi bemutatóval várják a temészetbarátokat, akik még egy kiállítást és természetfilm-vetítést is láthatnak aznap. Az ínyenceket pedig bizonyára a szürkemarha-, a cigájapörkölt és a Túzoksör hozza majd leginkább lázba a XXV. Fehértó Napján.

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Kékvércse gyülekezés megfigyelése a Hortobágyon (2026. szeptember 19.)

Sokan nem is tudják, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park területén költ a hazai kékvércse-állomány jelentős része, és hogy mennyi madár gyülekezik itt hosszú vonulási útjára a térségben. Szeptember 19-én testközelből tapasztalhatjátok meg, milyen is az, amikor ezek a varázslatos tollasok ezres nagyságrendbe verődnek össze – ne felejtsétek otthon a távcsöveteket!

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A szeptember egyet jelent a szürettel: