35+ fergeteges program az augusztus 20-i hosszú hétvégén Budapesten és környékén

Megannyi izgalmas program vár rátok az augusztus 20-i hosszú hétvégén 2026-ban Budapesten és környékén, legyen szó gasztroélményekről, vásárokról, koncertekről vagy moziról.

Többnapos programok az augusztus 20-i hétvégén Budapesten és környékén

Spritz Week // Este11 (2026. augusztus 17-23.)

Későnyári hangulat, árnyas kert, jó zene és egy pohár frissítő spritz – mi kell még egy tökéletes nyári estéhez? Augusztus 17. és 23. között a gesztenyefa alatt rendezik meg a Spritz hetet, ahol négy különleges koktéllal idézhetitek meg a dolce vita életérzést az Este11-ben. A Tropical, Limoncello, levendulás bergamott és gyömbér-bodza spritzek között mindenki megtalálhatja a kedvencét, miközben egy kicsit az időt is megállíthatjátok. Ne felejtsetek el előre asztalt foglalni!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Elektro Rakpart // Műegyetem rakpart (2026. augusztus 19-20.)

Augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakpart nemzetközi színvonalú elektronikus zenei helyszínné változik, ahol a kortárs elektronikus zenei szcéna Budapest ikonikus dunai panorámájával találkozik.

Tovább az eseményre >>

Mozisziget a Margitszigeti Atlétikai Centrumban (2026. augusztus 19., 21., 22., 23.)

A margitszigeti Mozisziget augusztus 9. és 25. között 16 ország díjnyertes alkotásait vetíti eredeti nyelven, magyar felirattal, így minden este egy új kultúrát fedezhettek fel – a belépés pedig teljesen ingyenes.

Tovább a Facebook-eseményekhez >>

Kovászos Közösségi hétvége a Brancs Rancson // Dunabogdány (2026. augusztus 20-22.)

Ha idén augusztus 20-án inkább a nyugalmat választanátok a tömeg helyett, irány a Brancs Rancs, ahol háromnapos közösségi hétvége vár kovászolással, kemencés kenyérsütéssel és közös főzésekkel. A Dunabogdányban megrendezett program a lassulásról, a jó társaságról és a kézműves kenyérkészítés öröméről szól – ráadásul minden résztvevő saját kovásszal térhet haza.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Csillagsátor // Margitsziget (2026. augusztus 20-21.)

A margitszigeti Csillagsátor két napon át interaktív foglalkozásokkal, közös zenéléssel és színházi élményekkel várja a látogatókat. Augusztus 20-án cirkuszi játszóház és saját készítésű hangszereket felvonultató ökohangszer-bemutató kínál játékos kikapcsolódást. Augusztus 21-én a Bélaműhely hangszerkészítő workshopján három különleges hangszer születik, a Törzsi rítusok című interaktív társasjáték pedig az ember és a zene ősi kapcsolatát idézi meg. A napot a Grund improvizációs színház váratlan fordulatokkal teli varietéműsora zárja.

Tovább az eseményre >>

Magyar Ízek Utcája // Várkert Bazár (2026. augusztus 20-22.)

A magyar gasztronómia legjavát kóstolhatjátok végig augusztus 20. és 22. között a Magyar Ízek Utcáján. A Várkert Bazár és környéke három napra igazi gasztrokulturális forgataggá változik. A hagyományos magyar ízek, kézműves finomságok és termelői különlegességek mellett koncertek és családi programok is várnak benneteket. A belépés ingyenes.

Tovább a Facebook-oldalra >>

40. Mesterségek Ünnepe // Budai Vár (2026. augusztus 20-23.)

Augusztus 20. és 23. között ismét életre kel a budai Vár. A Mesterségek Ünnepe közel ezer kézműves mesterrel, látványműhelyekkel, népi játszóházakkal, koncertekkel és táncházakkal várja az érdeklődőket. Az idei fesztivál kiemelt témája a fazekasság, a díszvendég pedig az Egyesült Államok. A programokat a polgárvárosi részen, többek között az Anjou és Tóth Árpád sétányon, a Tárnok utcában és a Szentháromság téren fedezhetitek fel, ingyenesen.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Szerdai programok a fővárosban és környékén (2026. augusztus 19.)

Nagymarosi Korzó

Zenével, kézműves portékákkal és látványos dunai tűzijátékkal várja a látogatókat ez a hangulatos nyári este Nagymaroson augusztus 19-én. A program során a Nagymarosi Ütősök, a Dunakanyar Fúvósegyüttes és a Crockodeal együttes koncertjei gondoskodnak a jó hangulatról, a napot pedig a Duna felett felragyogó tűzijáték koronázza meg.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Jazz on the roof // 360bar

A hazai jazz legfiatalabb tehetségei varázsolják különlegessé ezt a szerda estét a város felett, lenyűgöző panorámával. A Mózes Bence, Suke Sándor, Rigó Gábor alkotta trió saját szerzeményekkel érkezik, amelyekben az improvizáció szabadsága és a pillanat szülte kreativitás kap főszerepet. Friss, lendületes és egyedi hangzásviláguk a jelen életérzését is megidézi, így tökéletes nyáresti program azoknak, akik felfedeznék a hazai jazz új generációját.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Cate Le Bon // Magyar Zene Háza

A walesi Cate Le Bon dalszerző-zenész-producer a hangok építészeként folyton ismeretlen területeket fedez fel zenéjével, ő az egyik legizgalmasabb indie-rock, barokk-pop, psych-folk előadó az elmúlt húsz évben. Artpopos, avantrockos lemezeivel a kritika és a közönség szeretetét egyaránt bírja. Első, önálló magyarországi koncertjére 2025-ös Michelangelo Dying című albumával érkezik az énekes-dalszerző.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok augusztus 20-án (csütörtök)

Kenyérlelke Fesztivál // Szentendre

A Kenyérlelke Fesztivál idén is a kézműves kenyerek és a minőségi alapanyagok ünnepe lesz: augusztus 20-án a szentendrei Skanzenben pékségek, workshopok, szakmai beszélgetések és családi programok várják a látogatókat. Ha kíváncsiak vagytok a kovászos kenyér titkaira, szívesen kóstolnátok a legjobb hazai pékek kínálatából, vagy egyszerűen csak elmerülnétek a friss kenyér illatában, ezt a gasztrofesztivált érdemes felírni a nyári bakancslistára.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Beats Sziget // Margitsziget

Augusztus 20-án a Margitszigetre költözik a Beats Sziget, ahol egész nap változatos zenei programokkal várnak titeket. Délelőtt a Zabszalma zenekar indítja a programot, délután Deva, a Random Trip – LGT Special, este pedig Boban Marković érkezik. A sort a Quimby Live, éjszakába nyúlóan pedig Infragandhi ütős DJ-szettje folytatja.

Tovább az eseményre >>

Sunset Flow a Millennium Házánál

A jóga szerelmeseinek csütörtök esténként is érdemes lesz kinézniük a Városligetbe, hiszen aznap a Millennium Háza szomszédságában hódolhatnak szenvedélyüknek. A kezdőbarát hatha flow augusztus 20-án 18:45-kor veszi kezdetét a szabad ég alatt. Ne felejtsetek el regisztrálni!

Tovább az eseményre >>

U2 + David Bowie + R.E.M. tribute est // STENK

Évtizedeken átívelő sikeres karrierek és jellegzetes hangzás az ismérve mindhárom legendás bandának, akiket hazai képviselőik szólaltatnak meg augusztus 20-án a STENK-ben.

Tovább a Facebook-esményhez >>

Tündérkert Bartók útjain folklórelőadás // Szentendre

A Nagyvárad Táncegyüttes különleges, ingyenes folklórelőadással tiszteleg Novák Ferenc és Foltin Jolán életműve előtt a szentendrei Városháza udvarán augusztus 20-án. A tánc, népzene és hagyomány találkozásán keresztül az erdélyi és Kárpát-medencei kultúra sokszínűségét bemutató produkció arra hív, hogy új szemszögből fedezzük fel közös kulturális örökségünket.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

VIII. Kobuci Szezonzáró Táncház

Augusztus 20-án irány a Kobuci Kert, ahol ismét szabadtéri, szezonzáró táncház vár mindenkit! Párban vagy egyedül, tánctudással vagy anélkül, korán vagy későn érkezve is sok szeretettel várnak.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Újbudai Kertmozi a Bikás Parkban: Valami Amerika

Augusztus 20-a alkalmából a Valami Amerika lesz ezúttal műsoron a Bikás Parkban. A film előtt megkóstolhatjátok az Ország Tortáját és az új kenyeret is. A 20:30-kor kezdődő filmhez vigyétek magatokkal a pokrócotokat, és élvezzétek a fűbe telepedve a magyar vígjátékot. A belépés ingyenes.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Diszkótér // Kossuth tér

Az egész nemzet együtt ünnepelhet a Kossuth téren egy nagyszabású, éjszakába nyúló bulin. A Parlament előtt megrendezett Diszkótéren a népszerű mai slágerek mellett korábbi évtizedek ismert zenéi is felcsendülnek augusztus 20-án este, így minden korosztály ráismerhet kedvenc dalaira. Izgalmas meglepetésfellépők is gondoskodnak majd a felejthetetlen hangulatról.

Tovább az eseményre >>

További ingyenes ünnepi programok augusztus 20-án:

Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 21.)

A nagy szépség // Bem Mozi

2013-ban bemutatott olasz-francia filmdráma, amelynek társírója és rendezője Paolo Sorrentino.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kiskerti zenés esték: Strausz Eszter Quartet feat. Bazsinka Mihály // Nagymaros

A Kiskerti zenés esték sorozat újabb hangulatos koncerttel várja a zenekedvelőket: ezúttal Strausz Eszter Quartet feat. Bazsinka Mihály lép színpadra a Nagymarosi Művelődési Ház kertjében augusztus 21-én. Strausz Eszter saját formációjával a hazai jazzszíntér egyik izgalmas szereplője, akinek zenéjében a kifinomult hangszerelés és a sokszínű zenei világ találkozik.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Little G Weevil Trió // Partifecske, Pilismarót

Little G Weevil énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró és producer triójával érkezik a pilismaróti Partifecskébe.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Jubileumi Folkpark Táncházfesztivál // Budapest Park

Jubileumához érkezett a Budapest Park nagy sikernek örvendő Folkpark Táncházfesztiválja, aminek idén már ötödjére lehettek részesei. A kerek évfordulót persze egy ehhez méltó mulatsággal ünneplik meg augusztus 21-én, hiszen a Sarjú Banda, a Romano Drom és a Zurgó Együttes fellépésén rophatjátok hajnalig. Ha jegyet váltotok a népzenei forgatagot megelőző Bagossy Brothers Company koncertre, a rendezvényt ráadásul ingyenesen látogathatjátok!

Tovább a weboldalra >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 22.)

Szimpla Bolha

A Nagy Budapesti Kultúrzsibi augusztus 22-én a Szimpla Kertbe invitál, ahol ismét előkerülnek a padláskincsek és csak arra várnak, hogy némi alku keretében, jó hangulatban cseréljenek gazdát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Gardrób // ELTE Gömb Aula

Nyári alkalma után a Gardrób visszaköltözik augusztus 22-én az ELTE Gömb Aula üvegkupolája alá. A nyár utolsó napjaiban is lehetőségetek lesz tehát új életet adni megunt ruháitoknak vagy épp felfrissíteni és őszre hangolni a gardróbotokat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Egy új hely felfedezése is szuper hétvégi program lehet:

Salsa a Parkban // Zene Háza

Egy estére Kubába repít a Zene Háza ingyenes Salsa a Parkban eseménye, ahol a Son tres élő koncertje, Jose DJ Cuba latin szettjei és Bea közös tánctanítása gondoskodnak a fergeteges hangulatról. Ha szívesen ropnád a salsát vagy csak élveznéd a vibráló latin ritmusokat egy nyári estén, augusztus 22-én irány a Zene Háza Szabadtéri színpada!

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Oliver Wolf // Dürer Kert

Oliver Wolf újra nagykoncertet ad Budapesten, ezúttal a Dürer Kertben. Egy este, ahol az R&B, funk, soul és pop találkozik, tele energiával, érzelemmel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 23.)

Városi kódfejtés – vezetett séta

Az Imagine csapata kalauzolja el a résztvevőket a budapesti épületek kódjainak, titkainak útvesztőjében. Ha igazi városi detektívnek tartod magad, ez a séta neked szól, hiszen 2,5 órányi színtiszta nyomozásba ugorhatsz fejest. A város egyik legelegánsabb útján sétálva fény derül majd arra, hogy a némaságra ítélt kőszobrok, a gazdag díszítőfestések, mind-mind az egykori úri világról mesélnek.

Tovább a weboldalra >>

Csobbanjatok egyet a nagy hőségben:

Backstage Budapest: az A38 – hajóséta kulisszatitkokkal

Augusztus 23-án, óránként induló vezetett séta keretében ismerhetitek meg a főváros ikonikus koncerthajójának titkait. Az A38 közös pont Budapesten: koncertek, nyáresti beszélgetések, rendhagyó kulturális programok helyszíne immár több mint húsz éve. A hajósétán megismerhetitek az A38 működését, a kaotikus nyitás történetét, de kiderül majd, miért van szükség az állóhajón matrózra. A sétát egy zenekarok által inspirált ebéddel is megkoronázhatjátok.

Tovább a weboldalra >>

Magyar Jazz Ünnepe // Magyar Zene Háza

Augusztus 23-án a magyar jazz műfaja előtt tisztelgő, ingyenes szabadtéri koncertekkel és beltéri előadásokkal vár a Magyar Jazz Szövetség és a Magyar Zene Háza. A Szabadtéri színpadon fellép a Debrecen Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trió, az estet Gájer Bálint és zenekara zárja.

Tovább a weboldalra >>

Párizs, Texas // Bem Mozi

Wim Wenders 1984-ben bemutatott, Arany Pálmát-nyert klasszikusa a Bem Mozi műsorán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Korai Öröm // Kobuci

Ambient, városi népzene, pszichedelikus ethno, a kilencvenes évek folyamatzenéje a Kobuci színpadán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Jethro Tull: The Curiosity Tour // Budapest Kongresszusi Központ

A The Curiosity Tour középpontjában a legendás zenekar 24 albumot felölelő, 1968-tól napjainkig tartó életműve áll, de kiemelt figyelmet kap legújabb lemezük, a Curious Ruminant is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

La Ganga Calé // Babel Kertem

A La Ganga Calé egy multikulturális zenekar, amely a latin zenei hagyományok különböző világait kapcsolja össze az Atlanti-óceán mindkét oldaláról.

Tovább a Facebook-eseményre >>