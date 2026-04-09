Budapest legszórakoztatóbb sportversenye idén is meghódítja a budai lankákat

Idén már 21. alkalommal vár titeket az Előzd meg a Fogaskerekűt! verseny, ahol biciklivel vagy két lábon eredhettek Budapest ikonikus járgányának nyomába.

A főváros kedvenc sportrendezvénye 2026-ban is elstartol: idén május 9-én hódíthatjátok meg gyorsabban a csúcsot futva vagy két keréken, mint ahogy befut a végállomásra a kihívó, a Hegyvidék 152 éves gépszörnye.

Az emelkedőt átlagosan 15 perc alatt megjáró Fogaskerekűt azonban nem olyan egyszerű legyőzni, mint azt elsőre gondolnátok: bár a táv csupán 4 kilométer, a profi sportolókat is megizzasztó, budapesti versenyeken extrémnek számító 325 méteres szintemelkedés mit sem változott az elmúlt 21 év során.

A mellettetek zakatoló Fogas mellett az is motiváló tényező lehet, hogy a futás és a kerékpár kategóriában egyaránt az abszolút kategória 1-5. helyezett férfi és női versenyzői között 700.000 forintnyi pénzdíjat osztanak ki.

Amennyiben mégis lemondanátok a brutális emelkedőről, a túra kategória megfelelő választás lehet akár kisgyerekekkel is, ahol a Budai-hegység gyönyörű erdeiben tekergő, 6 kilométeres kiránduláson tudtok részt venni.

A verseny a Szent János Kórház fogaskerekű megállótól rajtol, és a Széchenyi-hegyen, a Gyermekvasút, fogaskerekű végállomásnál ér célba. A túra kategóriára csak online, ide kattintva tudtok jelentkezni a Hegyvidék Sportközpont weboldalán.

