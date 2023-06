3 vadregényes bringaútvonal a Pilisben, amiért megéri két kerékre pattanni

A nyári bringatúrák kihagyhatatlan helyszíneként tekinthetünk a Pilisre, hiszen tavaly novemberben részben felújították a hegységben végigfutó erdei kerékpárutat, amely azóta még gördülékenyebb felületet biztosít a két keréken való közlekedéshez, sőt, még vezetett e-bike túrákon is részt vehetünk. Mutatunk néhány útvonalat, amerre érdemes elindulni! (x)

A Pilis Bike a hegység kerékpározható és autómentes erdészeti útvonalait fedi le, 350 kilométer hosszan, melynek egy része tükörsimára aszfaltozott, a másik része pedig kijelölt kerékpáros útvonal.

A kirándulók körében igen népszerű, fákkal körülölelt, erdei kerékpárút-hálózat karbantartása nem kis feladat, de a Pilisi Parkerdő jóvoltából tavaly novemberben egy 45 kilométeres szakasz felújításával újra élvezhetővé tették a korábban helyenként kátyúkkal nehezített bringautakat. A felújítás óta ez az első nyári szezon, amikor már gond nélkül mi magunk is tesztelhetjük az útvonalat. Éppen ezért hoztunk nektek három olyan túrát, amelyeket teljesítve ti is átélhetitek a két keréken kirándulás élményét!

Körtúra Pilisszentlászló környékén

Amennyiben a változatos terepviszonyok nem okoznak gondot számotokra, akkor a Pilisszentlászlótól induló útvonalat ajánljuk nektek. A Kis Rigó Vendéglőtől kezdődő szakasz a Sikárosi-rétig vezet majd el benneteket, ahol érdemes kicsit megpihenni, hiszen ezután jön csak a java! Egy biztos, nem fogjátok megbánni az innen kezdődő erdei szerpentinen való feltekerést, hiszen lenyűgöző kilátás fogad benneteket, a lent elterülő völgy mellett a Budai-hegység egyes vonulataira is. Innen egy erdei szakasz után elértek egy erdészeti aszfaltutat, ahol már igazából nem is kell tekerni, de akár megkoronázhatjátok a túrát egy kis hegymászással is!

Bővebb túraleírás és letölthető térkép

Fedezzétek fel a Visegrádi-hegységet két keréken!

A könnyített bringatúrák kedvelőinek két okból ajánljuk ezt az útvonalat: mert végig aszfaltúton haladhatunk, és az út jelentős része forgalomtól elzárt, erdős részeken vezet, így még a természetben is van időnk gyönyörködni. Az első szakasz az Apátkúti-völgyből indul, majd egészen a Kaán-forrásig tart, amelynek vize ugyan ivási célra megfelelő, fogyasztása mégis csak saját felelősségre ajánlott! Innen egy csodálatos szerpentin vezet bennünket a Pap-rétig, innen nem messze pedig Pilisszentlászló felé vesszük az irányt. A Kis Rigó Étterem mellett, egy erdészeti úton megközelíthetjük az izgalmas Dömörkapu-vízesést, majd 2-3 kilométernyi közúti tekerés után újra az erdőbe érkezünk, ahonnan egyenes út vezet a kellemes sétát ígérő Visegrádig.

Bővebb túraleírás és letölthető térkép

Kihívásokkal teli kalandozás a Pilisben

Ezen a kihívásokkal teli szakaszon ne számítsunk aszfaltozott útra, pontosan ezért ajánljuk ezt a túrát azoknak a tapasztalt bringásoknak, akiknek az ingoványos talaj sem okoz gondot. A túra Pilisszántóról indul, és a Hosszú-hegy déli oldalán vezet végig, egészen Csobánkáig. Itt érdemes a község feletti gerinc felé vennünk az irányt, amennyiben páratlan kilátásban szeretnénk részesülni, majd innen eljuthatunk az Egri csillagok forgatásának helyszínéhez is. A visszaúton a Hosszú-hegy lábához érve nehezebb szakasz következik, de a körülöttünk elterülő erdő csendje kárpótol majd a viszontagságokért. Pilisszentkeresztre érkezésünk előtt elhaladunk a felújított Som-hegyi turistaház mellett és a Dera-szurdokot is érintjük, majd a két falut összekötő úton visszatérünk Pilisszentkeresztre.

Bővebb túraleírás és letölthető térkép

Amennyiben még csak ismerkedtek a hegyi kerékpározással és nem ismeritek annyira a Pilist és környékét, akkor nektek találták ki a térség vezetett e-bike túráit. Az e-kerékpár ugyanis azoknak is lehetőséget nyújt az önfeledt sportolásra két keréken, akiket esetleg az edzettségi szintjük vagy az életkoruk tart vissza a biciklizéstől. Az ország bármely pontját bejárhatjátok így kétkeréken, a túravezető pedig mindenben segít majd nektek az út során.

Fedezd fel e-bike-kal hazánk legszebb tájait!

