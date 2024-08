Pazar panorámapontok és festői tájak a Pilisben, ahol kiélvezhetitek a nyár utolsó napjait

A Pilis kapujában elterülő Pilisszántó az elmúlt évtizedek során igazi zarándokhelyként vált ismertté a kirándulók körében, hiszen több szakrális látványossággal is büszkélkedhet a település. A falu határából induló csillagösvényt fából faragott oszlopok szegélyezik, melyeken a magyar történelem nagy alakjait ismerhetjük fel. Sétánk csúcspontján találjuk a Makovecz Imre által tervezett Boldogasszony-kápolnát, melynek két tornya magasan nyújtózik a varázslatos Pilisvörösvári-medence fölé. A hegy párkányán tovább kapaszkodva találjuk a Pilis keresztjét és az Áldást osztó Jézus-szobrot, ahonnan a kőbánya katlanjának mélyén felfedezhetjük a Szikla Színházat is.

Ha egy egész napos, látványos túranapot terveztek, akkor érdemes a Kesztölchöz tartozó Klastrompuszta felé venni az irányt. Innen indul az a változatos körtúra, amely során 2 barlangot, 3 kilátópontot és egy 13. századi pálos emlékhelyet is megcsodálhatunk. Az erdei útszakaszon a Csévi-szirtek alatt beleshettek a Leány- és Legény-barlangok sötétjébe, majd innen felfelé kapaszkodva előbb a Klastrom-szirteken, majd a Kémény-sziklán feledkezhettek bele a hullámzó horizontba. A Pilis-nyereg feletti kilátópontot elérve Esztergomot is megpillanthatjátok.

A Csobánka felett magasodó Oszoly-csúcs közkedvelt kirándulóhelynek számít a természetjárók körében. Ez pedig nem is csoda, hiszen a hegy könnyedén megmászható, és a csúcshoz vezető útvonalak több pontjáról is lenyűgöző kilátás nyílik a környező tájra. Utunk a hangulatos Oszoly-pihenőből indul, majd egy tanösvényen sétálhatunk végig, ahol érdemes néha lassítani, ugyanis informatív táblák segítségével tudhatunk meg többet a térségről. A túra könnyű, hiszen hossza csupán 4,3 km, ami körülbelül két és fél óra alatt teljesíthető, így tökéletes választás egy kellemes kora őszi sétához.

Könnyedén járható turistaúton kapaszkodhatunk fel a Pilis legmagasabb pontjára, a 756 méter magas hegytetőre, ahol a Boldog Özséb után elnevezett kilátóból csodálhatjuk meg a lenyűgöző, 360 fokos panorámát. A Kétbükkfa-nyeregből induló, zöld kereszt jelzésű útvonal ugyan könnyű terepen vezet, de érdemes azért felkészülni a 4 órás kirándulásra, amelyen közel 15 kilométer vár ránk. A táv akár gyerekekkel is teljesíthető, ez esetben jó, ha 5-6 órát szánunk rá a pihenőkkel együtt. Az útvonal kerékpárral, sőt, akár babakocsival is járható.

