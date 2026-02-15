13 fergeteges esküvős film temérdek bonyodalommal

Összegyűjtöttük nektek egy csokornyi filmet, amikben minden az esküvő körül forog. Természetesen egyikben sem mennek simán a dolgok.

Együtt kezdtük (Netflix)

Amikor egy csapat gimis barát egy évtizeddel az érettségi után találkozót tart, fellángolnak a régi vonzalmak és bonyodalmak, és kiderül, mennyit változtak.

Álljon meg a nászmenet (Netflix)

Julianne, az ételkritikus azon mesterkedik, hogy megakadályozza barátja, Michael és egy gazdag egyetemista lány esküvőjét, miután rájön, hogy szereti a férfit.

Nász-ajánlat (Netflix, Disney+)

Egy könyvkiadó idegesítő főszerkesztője megtudja, hogy elutasították a vízumkérelmét, és ki fogják toloncolni az országból, ezért rákényszeríti asszisztensét, hogy feleségül vegye.

Bérhaverok (Netflix)

Egy balfék kocka fél bevallani gyönyörű menyasszonyának, hogy nincsenek barátai, ezért a Tanúkölcsönző nevű céghez fordul, hogy barátokat béreljen az esküvőjére.

A nagy nap (Netflix)

A jegyben járó esküvőszervező kiváló alkalomnak tartja a saját esküvőjét arra, hogy a vállalkozását reklámozza, ám ehhez valahonnan gazdag vendégeket kell kerítenie.

A csajok háborúja (Amazon Prime)

Két barátnő között kitör a háború, amikor ugyanarra a napra és helyszínre szervezik az esküvőiket.

Bazi nagy görög lagzi (Cinego)

A 30 éves Toula a családi étteremben dolgozik, miközben szülei kétségbeesetten szeretnék férjhez adni, ám ő váratlanul megváltozik és beleszeret álmai férfijába, Ianbe, aki nem görög és ráadásul vegetáriánus is. A kapcsolat hatalmas kulturális káoszt robbant ki a hagyománytisztelő családban, ahol mindenkinek meg kell tanulnia elfogadni a másikat.

Szeretném, ha szeretnél

Mary Fiore esküvőszervező, okos és gyönyörű, ám rendkívül magányos, mert egyszerűen fogalma sincs, hol keresse a nagy Őt. A megoldás sorsszerűen, egy elszabadult szemetes konténer képében érkezik, amely elgázolná Maryt, ha a jóképű gyermekorvos, Steve nem menti meg az utolsó pillanatban. A találkozás varázsütésként éri, fülig beleszeret megmentőjébe. Ám hamarosan kiderül, hogy épp Steve esküvőjét szervezi, aki a dúsgazdag és szépséges Frant készül elvenni.

Négy esküvő, egy temetés (Apple TV+)

A harminckét éves Charles megrögzött agglegény. Sosem tudott megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy valakivel összezártan éljen, és osztoznia kelljen a fürdőszobán. Megszállottan menekül minden nagy és mély érzelemtől.

A boldogító talán (Netflix)

A megrögzött randizós rájön, hogy szerelmes újonnan eljegyzett legjobb barátjába, ezért koszorúslány szerepét kihasználva próbálja bebizonyítani, hogy ő az igazi számára.

27 idegen igen

Jane, az örök koszorúslány titokban szerelmes a főnökébe, George-ba, aki azonban a húgába szeret bele. Amikor testvére megkéri, hogy szervezze meg az esküvőjét, kénytelen szembenézni saját elfojtott érzéseivel.

Lagzi-randi

Kat féltestvére esküvőjére Londonba utazik, amihez felbérel egy sármos profi kísérőt, Nick Mercert, hogy játssza el a párját. A karizmatikus Nick hamar mindenkit levesz a lábáról, és miközben segít Katnek átvészelni a családi káoszt, a nő valódi érzelmeket kezd táplálni iránta.

Magyar menyegző (a mozikban)

Két budapesti fiatalember, András és Péter a ’70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. Az erdélyi, kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok.

További romantikus filmeket találhattok korábbi összeállításunkban: