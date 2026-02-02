5 családi program 2026 telén, ami kicsiket és nagyokat is kicsalogat a lakásból

Bár a hideg hónapokban csábítóbb az otthon melege, Budapesten ilyenkor is jobbnál jobb, családbarát élmények sokasága vár benneteket. Legyen szó kacagtató beltéri programokról vagy izgalmas szabadtéri kalandokról, februárban és márciusban is bőven lesz okotok a közös kimozdulásra!

Kalandra Fül Fesztivál a Danubia Zenekarral // Budapest Music Center (2026. március 7.)

Március 7-én hetedjére rendezik meg Magyarország egyetlen, gyerekeknek és családoknak szóló klasszikus zenei fesztiválját. A Kalandra Fül Fesztiválon a Danubia Zenekar idén is vidám, interaktív koncertekkel hozza közel a zenét a gyerekek szívéhez a Budapest Music Centerben. Sőt, két vadonatúj produkcióval is előrukkolnak! A Szigetkék Alkotóműhely ingyenes programján különböző képzőművészeti technikákkal ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok, a koncertek előtt pedig zsetonokért cserébe „élő zeneautomata” szórakoztatja a közönséget. Több jegy egyidejű megvásárlásakor 10-25% kedvezmény jár!

Csodák Palotája

Ha azt szeretnétek, hogy a család minden tagja jól érezze magát, irány a Csodák Palotája! A négy emeletnyi interaktív térben összefonódik a játék és a tanulás – a gyerekek felfedeznek, a felnőttek pedig újra rácsodálkoznak. Próbáljátok ki együtt a Fura kerekű autót, vesszetek el a Tükörlabirintusban, feküdjetek rá a Fakír ágyra, vagy üljetek be egy élethű Holdjáróba! Naponta 4 látványos tudományos show vár az Öveges színpadon, a Richter Gedeon laborban pedig közösen kísérletezhettek, fehér köpenyben, védőszemüvegben. Tökéletes családi élmény, amely egyszerre szórakoztat, tanít és összehoz.

Asztro-matiné hétvégék // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2026. február 7., 14., 21., 28.)

A gyerekek könnyen érthető, de annál színesebb nyelvén tárulnak fel az univerzum titkai a Svábhegyi Csillagvizsgálóban szombatonként februárban. Az Asztro-matiné különleges programjai során interaktív módon mutatják be a jelenségeket, és válaszolják meg a gyerekek sokszor egyszerűnek tűnő, de fogas kérdéseit – például az égből hullott kövek változatos világáról, a nap- és holdfogyatkozásról, vagy akár a csillagködök fényspektrumáról. Az Asztro-matiné 2-2,5 órás programjai a 6-12 éves korú gyermekeknek mesélnek érdekességeket a világegyetemről – ahol természetesen a felnőttek is kérdezhetnek.

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2026. február 15-ig)

Február 15-ig még felfedezhetitek a Garden of Lights varázslatos világát, mely ezúttal is egy kultikus mesét elevenít meg: a különleges fény- és multimédia-kiállítás idei témája nem más, mint az örök gyerek, Pán Péter története. A mese helyszíne, Sohaország az ELTE Füvészkertben elevenedik meg – lélegzetelállító látvány, ahogy a több mint 250 éves botanikus kert festői környezetét csodalények ragyogják be! A kiállítás kiterjed a park csaknem teljes területére, és olyan, akár egy meghitt, csillogó fényekben pompázó falu. Sőt, a tárlathoz tartozik egy applikációs játék, a Gamification is!

Cifra Palota // Müpa (2026. február 8., 15., 22.)

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa családi sorozatán kreatív és művészeti programokon engedhetik szabadjára fantáziájukat kicsik és nagyok. Az épület minden szegletében találtok valami inspirálót: interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, kreatív és képzőművészeti foglalkozások, készségfejlesztés, zenei nevelés és játékos újrahasznosítás is vár benneteket délelőttönként, hogy kellőképp megcsillogtathassátok művészi vénátokat. A programok mindig az adott héten kerülnek fel a Müpa oldalára – érdemes figyelemmel követni, és vasárnaponként bejárni a Cifra Palota minden zegét-zugát!

Téltemető programokból sem lesz hiány: