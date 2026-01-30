6 remek kínai étterem Budapesten, ahol autentikus ázsiai élmény vár

Gőzölgő batyuk, pihe-puha gombócok, csípős levesek és serpenyős, pirított csemegék: a kínai konyha gyöngyszemeinek egyszerűen lehetetlen ellenállni! Szerencsére Budapesten rengeteg étterem szolgál fel autentikus kínai ínyencségeket – a holdünnephez közeledve itt az idő, hogy kipróbáljatok közülük minél többet.

Chinatown Budapest

Budapest kínai negyedében, a Monori Centerben nem kevesebb, mint 18 étterem kínál autentikus finomságokat. Ott van például a Tai He Lou, mely az északkeleti régió konyhájának gyöngyszemeit varázsolja Kőbányára, vagy a Milky Way, a mennyei tenger gyümölcseivel az étlapon – csak győzzetek válogatni!

1107 Budapest, Jegenye utca 30. | Facebook

Wang Mester Mozium

Hazánk legismertebb kínai szakácsa, Wang Qiang immár Budán is várja az izgalmas ízek szerelmeseit. A mester célja, hogy betekintést engedjen az ötezer éves kínai konyhaművészet titkaiba – ehhez pedig receptjeit egyenesen Pekingből hozta a magyar fővárosba. Érdemes szétnézni a koktélok közt is!

1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. | Facebook

Noodle Bowl

A Semmelweis utcában járva hamisítatlan kínai comfort foodra bukkanhattok. A kézzel hajtogatott jiaozi gombóckák, a pihe-puha baozi gőzbucik és a frissen húzott tészták Északkelet-Kína és Szecsuán ízeivel hívnak testet-lelket melengető utazásra – gőzölve, pirítva, vagy akár csípős olajba forgatva.

1052 Budapest, Semmelweis utca 2. | Weboldal

Hi Bing

Chinatown csillaga a belvárosban is megmutatja, hogyan is készül a palacsinta kínai módra. A street foodként kínált jianbinget, azaz a vékony tésztarétegbe csomagolt, tojásos-zöldséges ízbombát házi szósz teszi a Vámház körúton igazán autentikussá. Fogyasszátok reggelire, ahogy Kínában szokás!

1053 Budapest, Vámház körút 16. | Facebook

Sáo

Tavaly új fejezet nyílt a Sáo évtizedes történetében: az elegánsan laza étterem immár a Hegyvidék Bevásárlóközpontban villantja meg a vietnámi és a kínai konyha színe-javát. Bár a helyszín új, a cél ugyanaz – hogy friss és klasszikus fogások, valamint pompás koktélok kerüljenek az asztalra.

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. (Hegyvidék Bevásárlóközpont) | Facebook

ZHU & CO

A ZHU & CO egy fiatal pár szerelemprojektjeként nyitotta meg kapuit 2021-ben. A belvárosi batyuzó kínálatában pedig még a kínai nagymamák sem találnának hibát! A főattrakción, a serpenyőben pirított jiaozin kívül ráadásul már leveseket, tésztákat és ebédmenüt is kérhettek a Nagymező utcában járva.

1065 Budapest, Nagymező utca 66. | Facebook

Józsefvárosban is várnak benneteket ázsiai élmények: