Ingyenes fotókiállítás vonultatja fel Budapest büszkeségeit a főváros leglátványosabb parkjában

Számos dologra lehet büszke Budapest – például arra, mekkora átalakuláson ment keresztül az elmúlt két évtized során. A folyamatosan épülő-szépülő főváros legfontosabb mérföldköveit január 31-ig egy ingyenesen látogatható fotókiállítás is elénk tárja!

Igazán különleges utazásra invitál a „Budapest – Amire büszkék vagyunk” névre keresztelt kiállítás: január 31-ig 30 nagyméretű fotón elevenedik meg a város Buda szívében, a Széllkapu Parkban.

A díjmentesen látogatható fotókiállítás olyan épületeket, tereket és részleteket mutat meg a főváros egyik legmodernebb pihenőparkjában, amelyek egyszerre idézik a múltat és mutatnak a jövőbe.

Itt Budapest fejlődése nem statisztikaként vagy tervrajzként jelenik meg, hanem vizuális élményként bontakoznak ki a város legszebb pillanatai, pezsgő mindennapjai. A kiállítás helyszíne is beszédes – a Széllkapu Park maga is része annak a történetnek, amely a képeken megjelenik.

A séta során kirajzolódik Budapest folyamatosan fejlődő arca, mely minden változás ellenére felismerhető marad. Ha megbizonyosodnánk róla, csupán arra van szükség, hogy nyitott szemmel járjunk és egy kis figyelmet szenteljünk a fővárosnak – ehhez pedig minden adott január 31-ig a Széllkapu Parkban.

Egy remek alkalom, hogy megcsodálhassuk Budapest kincseit: