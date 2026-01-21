Idén is megrendezik a kedvezményes árú vezetett séták napját Budapesten

Szuper programnak lehettek részesei a fővárosban, ha elhagynátok a kényelmes téli kuckótokat, hiszen idén is megrendezésre kerül a Nagy Téli Sétanap. A vezetések között több teljesen egyedi alkalom is található – kár lenne nem élni vele!

A Korzózz Velünk! csapatának méltán nagy népszerűségnek örvendő programja, a Nagy Téli Sétanap idén is sétára hívja a főváros apraja-nagyját. A dupla alkalommal készülő esemény január 31-én és február 1-jén 60 perces rövid sétákkal csempész izgalmakat a téli napokba.

A Nagy Téli Sétanapokon 10 órától 15 óráig a város különböző pontjain, párhuzamosan indulnak az egy órát felölelő vezetett épületséták – az idő rövidsége tökéletes tehát időseknek, gyerekekkel kikapcsolódni vágyóknak, de akár azoknak is, akik még nem vettek részt hasonló programon,

Január 31-én a palotáké lesz a főszerep: megismerhetitek többek között az Andrássy út kúriáit, a rejtett kincsként számon tartott Schiffer-villát, illetve a legendás Károlyi-, Wenckheim- és a New York-palotát is. Február első napján a főváros templomainak titkaiba nyerhettek bepillantást: Budapest fényűző zsinagógái és a Bazilika mellett megismerhetitek a szlovák evangélikusok elhagyott imaházát, és azt is megtudhatjátok, melyik a város legidősebb kápolnája.

A Nagy Téli Sétanapra egységesen, 4200 Ft-ért válthattok jegyet. További információt a helyszínekről és az időpontokról ide kattintva az esemény weboldalán találtok.

Sisi Budapestjét akár egyedül is felfedezhetitek: